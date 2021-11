Parlamento magbabalik ngayong araw na may mga bagong hamon

Ang unang order of business ngayong araw ay ang paghalal sa isang Speaker upang mamuno sa proceedings sa kamara. Sinabi ni Government House Leader Mark Holland sa CBC na pagkatapos ng botohan, ang susunod na prayoridad ay buuin muli ang hybrid model na pinahihintulutan ang mga MPs na sumali sa sesyon mula sa labas ng Ottawa at ipatupad ang bagong vaccine mandate para sa mga miyembro ng Parlamento.

Ang vaccine mandate ay naging kontrobersyal. Matapos ang ilang linggo ng hindi pagsagot at pagbabanta na hamunin ang bagong tuntunin sa pagbabakuna, kinumpirma ni Conservative Leader Erin O’Toole sa Radio-Canada noong weekend na lahat ng Conservative MPs ngayon ay bakunado na o 'di kaya'y nakakuha ng medical exemption sa requirement.

Tumanggi si O’Toole na sabihin kung ilan sa kanyang mga katrabaho sa caucus ang nakakuha ng exemption sa vaccine mandate na ito. Ayon sa Board of Internal Economy (BOIE), ang komite ng mga MP na namumuno sa House, ang isang MP ay puwedeng ma-exempt kung mayroon silang pruweba ng medical contraindication sa full vaccination.

Lahat ng ating mga MP ay naroroon, ani O’Toole sa wikang Pranses. Para sa akin, hindi nararapat na pag-usapan ang partikular na health issues ng isang MP.

Sinabi ni O’Toole, na nahaharap sa hamon sa kanyang pamumuno (bagong window) na inorganisa sa pamamagitan ng isang uri ng petisyon mula sa kanyang dating katrabaho sa caucus, na nakumbinsi nila ang mga ayaw magpabakuna na magpaturok o mag-produce ng mga papel kung bakit hindi sila puwedeng bakunahan.

Sinabi ko na kailangan naming sumunod sa mga tuntunin at importante para sa aming mga pinuno na magbigay ng magandang halimbawa. At satisfied ako sa approach ng aming team matapos ang eleksyon, aniya sa kanyang interbyu sa Les coulisses du pouvoir.

Sinabi ni Holland na ang Conservatives ay karaniwang mga stickler para sa mga tuntunin ng Commons at inaasahan niya na hindi ito naiiba sa pagbabakuna.

Maraming beses ko nang nakita ang mga Conservative members na nanindigan at nag-demand sa Speaker na huwag payagan ang miyembro na magsalita dahil wala siyang suot na neck tie. Talagang sumusunod sila sa mga tuntunin sa loob ng kamara kaya umaasa ako na irerespeto rin nila ito, aniya.

Ito ay hindi tungkol sa konsensya. Ipinakita ito ng siyensya na hindi ligtas ang pagkakaroon ng mga hindi bakunadong miyembro sa parliamentary precinct.

Iginiit din ni Holland ang pagkakaroon ng hybrid na Parlamento kung saan ang mga MP ay physically present sa Commons habang ang iba ay magsasalita at boboto remotely. Nang ma-dissolve ang House bago ang halalan noong Setyembre, ang hybrid agreement ay nagwakas na. Sinabi ni Holland na gusto niyang magpatuloy ang dual format hanggang Hunyo 2022.

Dapat talaga ipagpatuloy natin ito at ang flexibility na ibinibigay nito, aniya. Ayokong bumalik sa Marso at i-re-litigate ang lahat ng ito, inuubos nito ang oras ng House.

Sinabi niya na walang konsensya ang mga Conservatives kung ieendorso nila ang isang plano na papayagan ang lahat ng MPs na lumipad at magsama-sama sa isang maliit na espasyo, kung minsan sa loob ng maraming oras.

Ok lang ito para sa lokal na restawran. Ngunit isipin mo ang isang restawran na maraming patrons ang magmumula sa lahat ng sulok ng bansa, aniya. Ibang-iba ang sitwasyon at logical na sundin ang payo ng pampublikong kalusugan.

Government House Leader Mark Holland. (Archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Hindi tinanggap ni O’Toole ang pagre-restore ng isang hybrid model at tinawag niya itong isang cynical attempt ng gobyerno upang iwasan ang accountability at pahinain ang trabaho ng opposition parties.

Sinabi niya na ang mixed in-person-hybrid approach ay pinipigilan ang mga komite at binabawasan ang bilang ng meetings habang ang overworked na translators ay nahihirapan sa connectivity issues na mas pinahihirapan ang kanilang trabaho kaysa normal.

Dahil sa pinaluwag na public health measures at mas kaunting travel restrictions, mas makatuwiran na ang mga MP at senador ay bumalik sa trabaho in person, ani O’Toole. Oras na para sa isang tunay na Parlamento na hindi nagtatago mula kay Mr. Trudeau.

Sinabi ni Holland na umaasa siya na ang sesyon na ito ng Parlamento ay magiging mas collaborative kaysa huli.

Nang tanungin ang mga Liberal kung pipirma sila sa ganitong uri ng pormal na kasunduan sa New Democratic Party NDP upang mag-function ang minority Parliament ng mas matagal, non-commital si Holland.

Sa palagay ko it’s fair to say na nakapokus kami sa pakikipag-cooperate at pakikipagtrabaho sa lahat ng partido, aniya. Kapag tinitingnan ko ang mga plataporma, maraming common ground at maraming lugar kung saan puwedeng magkaroon ng pagkakasundo.

Sisihan tungkol sa nabigong legislation

Si Prime Minister Justin Trudeau ang nagtulak sa isang eleksyon noong Setyembre, tinukoy niya ang putol-putol na relasyon sa Commons bilang dahilan para magkaroon ng snap elections. Inakusahan niya ang opposition parties na diniskaril ang bill ng gobyerno upang i-ban ang conversion therapy at i-overhaul ang Broadcasting Act sa pamamagitan ng kontrobersyal na piraso ng legislation na kilala bilang Bill C-10.

Conservative Leader Erin O'Toole. (Archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Sinabi naman ng opposition parties na kinokontrol ng gobyerno ang Commons at ito lang ang dapat sisihin para sa mga kapalpakan ng lehislatura.

Sinabi ni Holland na ibabalik ng gobyerno ang dalawang bill na ito - na namatay sa order paper nang tinawag ang snap elections - at ipapakilala ang mga bagong COVID-19 benefits tulad ng paid sick days upang tulungan ang mga manggagawa na maka-cope sa patuloy na health crisis. May batas din na pinaplano upang pagbawalan ang mga demonstrasyon sa mga ospital na naging sentro ng anti-vaccination campaigns.

Isang ‘charged, zero-sum’ na klima sa Commons

May mga tao pa rin na nagdurusa, ani Holland. Umaasa talaga ako na maiiwasan natin ang excessive partisanship. Gusto kong makakita ng mas kaunting kalabuan at toxicity sa pangkalahatan. Wala itong silbi sa lugar na ito. Sa palagay ko walang sinuman ang excited na magkaroon ng ganoong tactics at games.

Si Lori Turnbull ay isang associate professor ng political science at direktor ng School of Public Administration sa Dalhousie University. Sinabi niya na hindi siya optimistiko ukol sa paglamig ng mainit na relasyon ng gobyerno at oposisyon at sinabi na ang awayan tungkol sa vaccine mandates at hybrid Parliament ay isang masamang palantandaan para sa mga bagay na darating.

Sa tingin ko ang relasyon sa pagitan ng mga partido ay magiging mas masama dahil may sense ngayon na sila ay napasok sa isang minority situation na walang may gusto, aniya.

Susubukan nila na maglaro sa loob ng kanilang espasyo at maka-score ng puntos. Ito ay magiging isang charged, zero-sum kind of environment na lilikha ng mga balakid sa kahit anumang kooperasyon sa pagitan ng mga partido.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.