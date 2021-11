Unang COVID-19 bakuna para sa mga bata dumating na sa Canada

Ang bakuna na dinevelop ng Pfizer-BioNTech ay para sa mga bata lima hanggang 11 taong gulang at kumakatawan sa isang major milestone sa vaccination effort ng bansa.

Ang gobyerno ng Canada at pharmaceutical giant ay nagkasundo sa pinabilis na delivery ng mahigit 2.9 milyong doses na naka-iskedyul na dumating sa Canada sa pagtatapos ng linggo.

Dumating ang delivery ilang araw lang pagkatapos bigyan ng awtorisasyon ng Health Canada ang bakuna. Inanunsyo ni Public Services and Procurement Minister Filomena Tassi ang petsa ng unang delivery noong Biyernes, ilang sandali matapos aprubahan ang bakuna ng Health Canada.

Sa isang interbyu sa Rosemary Barton Live (bagong window) bago ang delivery noong Linggo, sinabi ni Pfizer Canada vaccine lead Fabien Paquette na ipinakita ng clinical trials na ang bakuna ay halos 91 porsyentong epektibo sa pagpigil sa COVID-19 para sa targeted age group. Mabilis na ide-deliver ang bakuna sa buong bansa ngayong linggo, aniya.

PANOORIN | Pfizer Canada vaccine lead nagsalita tungkol sa pagdating ng bakuna para sa mga bata:

Mahigit 4,600 na bata ang naging bahagi ng trial na naging matagumpay at nagkaroon ng magandang resulta, sinabi niya kay CBC chief political correspondent Rosemary Barton.

Ang pediatric vaccine na gawa ng Pfizer ay gumagamit ng dosage na one third ng sukat ng ibinibigay sa mga tao edad 12 pataas. May iba pang binago sa bakunang ito kasama ang abilidad na manatili sa normal na refrigeration temperatures ng mas matagal.

As of Nobyembre 19, 79 porsyento ng mga Canadians edad lima pataas ang fully vaccinated laban sa COVID-19, ayon sa vaccination tracker ng CBC (bagong window).

Concerns tungkol sa vaccine hesitancy

Habang maraming health-care professionals ang wine-welcome ang oportunidad na pataasin ang vaccination rates sa buong populasyon, may alalahanin na kahit ang mga magulang na bakunado ay nagdadalawang-isip na pabakunahan ang kanilang mga anak.

Sinabi ni Paquette na normal lang ang magkaroon ng ganoong uri ng alalahanin, ngunit hinikayat niya ang mga magulang na magtiwala sa siyensya at i- review ang proseso na ginawa ng Health Canada.

Sasabihin ko sa mga magulang na makipag-usap sa kanilang health-care providers, maglaan ng oras upang kausapin ang nurse o immunizer na magbibigay ng bakuna, kausapin ang inyong pharmacist, doktor, pumunta sa mga credible sources kung saan makakakuha ng dagdag impormasyon at reassurance na maganda itong option para sa inyong mga anak, aniya.

PANOORIN | Ang magulang na si Stefanie Ventura nagsalita tungkol sa pagbabakuna sa mga bata:

Sinabi ni Stefanie Ventura, magulang ng isang pitong taong gulang na bata, kay Barton na nag-aalala siya tungkol sa bakuna dahil ang kanyang anak na si Daniel ay may epilepsy. Ngunit pagkatapos kausapin ang mga eksperto, nakumbinsi siya na mas matimbang ang benepisyo kaysa panganib.

Nakipag-usap kami sa kanyang neurologist, pediatrician at ilan pang mga doktor at staff, at naibigay nila sa amin ang lahat ng impormasyon, aniya.

Sinabi ni Ventura na ang bakuna ay kumakatawan sa pagkakataon upang maibalik ang kaunting normalidad para sa aming mga anak.

Sinabi niya na maraming pag-iingat ang ginawa ng kanyang pamilya upang hindi magkasakit ngayong pandemya, dahil ang pagkakasakit ay nauuwi sa seizures noon.

Umaasa kami na maraming magulang ang pababakunahan ang kanilang mga anak at makikita na natin ang liwanag sa dulo ng daan, aniya.

Mga probinsya inihahanda ang rollout plans

Ngayong dumating na ang unang doses sa Canada, idi-distribute na ito. Pagkatapos noon, responsibilidad na ng probinsya na i-manage ang pagbabakuna.

Sinabi ng gobyerno ng Ontario na maaari nang mag-book ng appointment ang mga magulang para sa kanilang mga anak ngayong linggo, habang sinabi ng mga opisyal (bagong window) sa Manitoba na ang rollout ay magsisimula sa loob ng unang linggo ng delivery.

Sa Nova Scotia, sinabi ng health officials ngayong buwan (bagong window) na ang pagbabakuna ay maaaring magsimula sa Disyembre.

Ang Quebec ay naglalayon na bigyan ng isang dose ang bawat bata bago sumapit ang Pasko (bagong window).

Isang artikulo ni Christian Paas-Lang, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.