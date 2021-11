Photographer mula sa Atikokan, Ontario, paborito sa Instagram

Si Alan Poelman ay may halos 80,000 followers sa Instagram at ang kanyang page ay patuloy na lumalaki.

Ang kanyang mga litrato ay lumabas na rin sa Canadian Geographic at Mountain Life magazines.

Sinabi ni Poelman na ang photography ay parte ng therapy para sa kanya.

Maraming terms ang ginagamit ngayon, ngunit mindfulness ang isa rito, aniya. “Isa ito sa mga exercises na maaari kang maging present sa sandali na iyon.

Kapag kumukuha ka ng litrato ng wildlife at mga landscape, iyon lang ang nasa isip mo sa puntong iyon at nakakapag-relax ka parang stress free at nakakatulong na bawasan ‘yung anxiety overall.

Kilala si Poelman para sa kanyang kakaiba at striking na wildlife shots. Sinabi niya na uupo siya ng mahabang panahon at maghihintay para sa tamang sandali.

Ang ilang compositional techniques na ginagamit ko ay naiiba, pakiwari ko, aniya. “Gusto kong mag-shoot ng mga litrato ng mga hayop head-on kapag sila ay gumagawa ng eye contact. Nararamdaman ko na iyon ang umaakit sa iyo sa litrato. Kaya iyon ang kakaiba sa akin in some ways.

Kapag hinintay mo ang sandali na bumaling sa iyo ang hayop, magkakaroon kayo ng eye contact.

Sinabi ni Poelman na nagpasya siyang kumuha ng photography limang taon na ang nagdaan dahil kailangan niya ng hobby. Bumili siya ng camera, natuto online at umusad mula roon.

Sinabi ng social worker at mental health therapist na ang photography ay parang pangalawang trabaho kung minsan.

Kapag kailangan mong mag-edit ng mga litrato at mag-produce ng trabaho na may timeline, talagang parang makakaramdam ka ng kaunting pressure, aniya. Lalo na kapag nagtatrabaho ka ng nine-to-five. Ngunit nakakakuha ako ng enjoyment mula rito at gusto ko ‘yung proseso.

Maaari niyong i-follow si Poelman sa Instagram @alftown

Isang artikulo ni Gord Ellis (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.