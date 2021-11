Canada tinanggal ang COVID-19 test para sa Canadians na may short trips simula Nov. 30

Sinabi ng gobyerno ng Canada na ang test exemption ay mag-a-apply sa fully vaccinated Canadians at permanent residents na aalis at babalik sa Canada sa loob ng 72 oras. Ang patakaran na ito ay mag-a-apply din sa mga hindi bakunadong tao na may right of entry kung sila ay mababa sa edad na 12 at kasama ang kanilang fully vaccinated na mga magulang o may specific medical conditions na pumipigil sa kanila upang magpabakuna.

Sa ngayon, ang Canadians na babalik mula sa mas mahabang trips at lahat ng foreign travellers na papasok sa Canada ay kailangan pa rin magpakita ng proof ng negative molecular test (bagong window) na kinuha sa loob ng 72 oras mula sa kanilang departing flight o planong pagdating sa land border.

Sinabi ng gobyerno na ang mga biyahero na may shorter trips ay mas kaunti ang dalang panganib.

Kung ang isang Canadian ay gustong tumawid para sa mabilis na shopping trip sa U.S., siguro kumuha ng cheap gas o anuman… ang banta sa kanilang sarili, at obviously pagbalik sa Canada, ay minimal lang, ani Dr. Howard Njoo, deputy chief public health officer ng Canada.

Sinabi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam na hindi ie-extend ang test exemption sa mga Amerikanong biyahero na may short trips dahil sa logistical reasons sa panahong ito. Sinabi niya na kayang i-track ng Canada ang oras na inilagi ng Canadians abroad, ngunit hindi nila ito kayang gawin para sa mga Amerikano.

Kung ang Amerikanong biyahero ay pupunta sa Canada, naniniwala ako na mayroon silang karapatan na manatili sa bansa ng anim na buwan, halimbawa, aniya, binigyang-diin ni Tam na walang paraan kung paano malalaman kung gaano katagal sila mananatili sa loob ng timeframe na iyon.

Gayunpaman, sinabi ng gobyerno na ire-review nila ang entry requirements para sa mga Amerikanong biyahero sa ibang araw.

Kami ay kumukuha ng phased approach sa pagluwag ng border measures, ani Tam.

Mas maraming bakuna ang tatanggapin

Inanunsyo rin ng gobyerno na papalawakin nito ang listahan ng accepted vaccines para sa mga biyahero.

Sa kasalukuyan, kinikilala lang ng Canada ang mga aprubadong bakuna ng Health Canada kasama ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca at Johnson & Johnson. Ngunit simula Nobyembre 30, kikilalanin na ng Canada na fully vaccinated ang isang tao na nabakunahan ng mga bakunang aprubado ng World Health Organization tulad ng Sinopharm, Sinovac at COVAXIN.

Sinabi rin ng gobyerno na simula Enero 15, ang ilang grupo ng mga biyahero na kasalukuyang exempt mula sa partikular na entry requirements ay pahihintulutan lamang na makapasok sa Canada kung sila ay fully vaccinated.

Kasama sa grupo na ito ang mga indibidwal na muling sasama sa kanilang pamilya, international students, professional athletes, temporary foreign workers at essential service workers kasama ang truck drivers.

Ayon sa gobyerno, simula Enero 15, papayagan lang nito ang mga unvaccinated o partially vaccinated na foreign travellers na makapasok sa bansa kung na-meet nila ang criteria para sa limited exceptions, tulad ng mga papasok para sa compassionate reasons.

Dahil mas maraming Canadians na ang nababakunahan araw-araw, puwede na tayong mag-move forward ng maingat tungo sa mas bukas na ekonomiya at lipunan, ani Health Minister Jean-Yves Duclos. Kasabay nun, hindi pa rin tayo dapat maging kampante.

Ang anunsyo ng gobyerno sa pagtatanggal ng test requirement para sa Canadians na may short trips ay sumunod matapos ang ilang linggo na pagla-lobby ng mga pulitiko (bagong window), tourism industry, seniors (bagong window) at business groups sa Canada upang ibasura ang requirement para sa lahat ng bakunadong biyahero.

Bahagi ng artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.