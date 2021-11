Trudeau concern pa rin sa banta sa auto sector ng Canada matapos ang pagbisita sa U.S.

Kami ay nababahala, ani Trudeau sa wikang Pranses sa isang news conference sa North American Leaders' Summit. Magiging problema ito para sa produksyon ng sasakyan sa Canada. Binigyang-diin natin ito sa mga Amerikano sa mga pag-uusap. Narinig nila tayo loud and clear.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang isyu ay ang clause na nakabaon sa Build Back Better Act, ang plano ni U.S. President Joe Biden na maglagay ng daan-daang bilyong dolyar sa social programs at climate initiatives upang makatulong sa COVID-19 recovery ng Amerika.

Upang palakasin ang bagong electric vehicle (EV) industry, nagmungkahi ang Kongreso ng malaking tax credits worth $12,500 US sa mga bibili ng bagong electric vehicles - basta’t ang mga sasakyan na ito ay gawa ng mga union workers sa Estados Unidos.

Sang-ayon ang mga eksperto na ang tax measure na ito ay magiging problema para sa Canadian automotive sector na sinusubukang akitin ang mga bagong investment habang nagta-transition ang industriya palayo sa internal combustion engines. Ang kinatatakutan ng manufacturers ay ang pagsi-shift ng production mula Canada patungong U.S. upang gumawa ng mga sasakyan na magku-qualify para sa subsidy.

Bibigyan ng pribilehiyo ng programa ang mga sasakyan na ginawa sa tinatawag na blue states kung saan nananaig ang unionized factories, sa detriment ng mga planta sa Ontario tulad ng Oshawa assembly ng GM, pabrika ng Ford sa Oakville o ang malaking Chrysler operation sa Windsor. Tatamaan din ang U.S. car factories sa right-to-work states kung saan ang United Auto Workers (UAW) union ay isang non-factor.

Nangako si Trudeau na ipagpapatuloy ang pag-uusap kay Biden at sa Amerikanong lawmakers at igigiit din na ang U.S. electric vehicle EV production ay nakadepende sa mahalagang minerals na marami ang Canada tulad ng Cobalt, nickle at lithium.

Non-commital si Biden nang tanungin kung ang kanyang administrasyon ay ie-exempt ang Canada mula sa tax plan, dahil ang North American auto industry ay malalim na magkaugnay.

Pag-uusapan namin iyan. Hindi pa naipapasa sa House… at hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa Senado. Maraming factors ang nagpapakumplikado rito, aniya. Inaasahan na papasa ang bill, na intact ang tax credit, sa Huwebes.

Si Michigan Republican Rep. Bill Huizenga - na kakampi ng Canada sa electric vehicle EV tax credit - ay nakipagkita kay Trudeau noong Miyerkules bilang parte ng bipartisan group ng lawmakers kasama si U.S. House Speaker Nancy Pelosi.

Sinabi niya na ang ilan ay nasorpresa sa forceful na reaksyon ni Trudeau sa isyu.

Ito talaga ang bagay na naging dominante sa pag-uusap at iginiit talaga ng prime minister ang puntong ito, ani Huizenga sa Power & Politics ng CBC.

Sa palagay ko nasorpresa sila ng kaunti, sa totoo lang.

PANOORIN | Canada umalma sa ‘Buy American’:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

‘Pagnanakaw ng trabaho’

Sinabi ni David MacNaughton, dating ambasador ng Canada sa Estados Unidos, na si Biden at ang congressional leaders ay maaaring hindi naiintindihan kung gaano ka-harmful ang aksyon na ito sa ekonomiya ng Canada. Pagkatapos ng petroleum products, ang sasakyan ang pangalawang pinakamalaking export ng bansa.

Sa kanyang pagtigil sa bagong planta ng GM sa Detroit kahapon, sinabi ni Biden na gusto niyang magawa ang mga sasakyan sa Amerika at hindi sa ibang parte ng mundo.

Ngunit ang talagang ginagawa niya ay magnakaw ng mga trabaho mula sa kabilang panig ng ilog, ani MacNaughton na tinutukoy ang Windsor. Parte ng bagay na na-realize ko nung ako ay nasa Washington ay hindi iniisip ng mga Amerikano ang interrelationship ng ating ekonomiya at ng kanilang ekonomiya, at ang kahalagahan ng Canada sa maraming states sa Estados Unidos - kailangan natin silang paalalahanan palagi.

PANOORIN | Canada sinabi na nilalabag ng EV incentive ang trade deal:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Habang ang banta ng electric vehicle EV tax credit ay nakakabahala, sinabi ni MacNaughton na siya ay tiwala na magkakaroon ng solusyon.

Sinabi ni MacNaughton na ang paghaharap nina Trudeau at Biden ay maaaring tulungan ang Canada na isulong ang kanilang agenda. Walang makakapalit sa pagkikita in person, kung magiging prangka ako ukol sa mga bagay na ito, aniya.

Sinabi ni Flavio Volpe, presidente ng Automotive Parts Manufacturers' Association, na ang electric vehicle EV tax credit ay parehong maaapektuhan ang mga trabaho sa Canada at Estados Unidos.

Sinabi ni Volpe na ang kasalukuyang istruktura ng programa ay pahihintulutan ang mga automakers na mag-source ng foreign auto parts mula sa Asya para sa kanilang American-assembled na mga sasakyan at ipasa ito bilang U.S. made.

Sinabi ni Volpe na mayroong pitong beses na mas maraming trabaho - mahigit 700,000 tao - ang nagtatrabaho sa parts business kumpara sa auto assembly.

Habang papunta na ang bill sa Senado upang pag-aralan at pagdebatihan, sinabi ni Volpe na ang Canadians ay dapat kausapin si West Virginia Democratic Sen. Joe Manchin upang makatulong sa pagtanggal ng electric vehicle EV provision sa bill. Ang Toyota ay mayroong engine at transmission factory sa kanyang state - isang planta na nagsu-supply sa assembly operations ng kompanya sa southwestern Ontario. Ang banta sa isa ay banta rin sa kabila, aniya.

Sa isang evenly split na Senado kung saan ang mga Democrats at Republicans ay humahawak ng kalahati ng seats bawat isa, ang isang no vote mula kay Manchin ay maaaring maging deal breaker.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.