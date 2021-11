Water bills at garbage fees sa Toronto inaasahan na tataas ng 3% sa 2022

Magpupulong ang budget committee ng siyudad ngayong Biyernes upang i-review ang mga rekomendasyon ng staff para sa tinatawag na rate-supported budgets para sa tubig, solid waste at parking management - mga serbisyo na binabayaran sa pamamagitan ng user fees na tsina-charge sa mga residente at negosyo.

Kapag naaprubahan ang pagtaas, ang average household ay magbabayad ng ekstrang $29 sa 2022, at ang kanilang bill ay magiging $979 mula $951 kada taon matapos tumaas ang rates sa Enero 1. Ang tatlong porsyento na water rate increase ay mag-a-apply din sa industrial at commercial users.

Ang R.C. Harris Water Treatment Plant ang nagpa-pump ng humigit-kumulang 30 porsyento ng inuming tubig ng Toronto. Litrato: CBC / John Rieti

Sa garbage at recycling, makikita ng mga may-ari ng single-family homes ang kanilang garbage fees na tataas mula $8 hanggang $16, depende sa sukat ng kanilang bin. Ang 2022 annual rate para sa maliit na bin ay magiging $278.34, habang ang presyo ng extra-large bin ay magiging $532.29.

Sa pangkalahatan, inaasahan ng Toronto Water na gagastos ito ng $1.4 bilyon sa susunod na taon, habang ang iminungkahing waste budget ay nasa $390 milyon.

Ikokonsidera ng mga konsehal ang rate-supported budgets sa full council meeting na magaganap sa kalagitnaan ng Disyembre.

Paggamit ng tubig bumaba, ngunit tataas ang rates

Ang pagkonsumo ng tubig sa Toronto ay bumaba, kahit na ang populasyon ng siyudad ay lumaki sa nagdaang dekada. Bumaba ito mula 353 million cubic metres noong 2010 sa projected 315 million cubic metres ngayong 2021, ayon sa staff report.

Ang pagkonsumo ay mas mababa kaysa karaniwan sa winter months ng 2020 at 2021, na nauwi sa pagkalugi ng $13.7 milyon ng Toronto Water. Sinabi ng report na ang pagbaba ay dahil sa weather at epekto ng COVID-19 lockdown measures sa industrial at commercial settings.

Sinabi ng staff ng Toronto Water na ang regular rate increase ay kailangan upang makahabol sa tumataas na gastos ng pagpapatakbo ng self-funded water at wastewater program ng siyudad, habang sinisigurado na may pera na maisasantabi para sa upgrades sa imprastraktura at mga pangunahing proyekto sa darating na mga taon.

Sinabi ng staff na mayroong $1.4 bilyon na state-of-good-repair backlog na nakakaapekto sa lahat mula water mains, mga kanal, treatment plants at pumping stations. Ang isang 10 taong plano ay naglalayong pababain ito ng two-thirds pagsapit ng 2031.

Sa kanilang report, binigyang-diin ng staff na ang Toronto homeowners ay nagbayad ng isa sa pinakamababang water rates kumpara sa ibang munisipalidad sa Greater Toronto at Hamilton area.

Ang mga residente sa Richmond Hill, na may pinakamataas na rates, ay nagbabayad ng annual average na $1,165 kumpara sa $965 ng mga residente sa Toronto para sa 230 cubic metres ng tubig. Ang mga taga-Peel Region ang nagbabayad ng pinakamababang water rates sa $679 bawat taon para sa parehong dami ng tubig.

Parking authority naranasan ang pagkalugi

Samantala, iniulat ng Toronto Parking Authority (TPA) ang pagkalugi ng $9.5 milyon ngayong 2021 dahil sa mas mababa na inaasahang demand mula sa commuters. Ang Toronto Parking Authority TPA ang nag-o-operate sa on-street metered parking at off-street parking facilities ng siyudad, kasama ang Bike Share Toronto.

Hindi raw magtataas ang Toronto Parking Authority ng kanilang rates sa susunod na taon upang hikayatin ang mga customer na bumalik at suportahan ang lokal na mga negosyo. Litrato: CBC / Greg Ross

Ang operating revenues ay patuloy na naaapektuhan ng matagal na pandemic shut downs at nagbabagong consumer mobility patterns, ayon sa staff report.

Dagdag pa rito, ang initiatives ng siyudad tulad ng CurbTO at CafeTO, na nag-set up ng mga patio sa kalsada ng siyudad, ay humantong sa pagkawala ng 2,340 on-street paid parking spaces sa 2021 at nag-contribute ng $3.7 milyon na pagkalugi.

Datapwat may mga losses, inaasahan ng parking authority na makaka-recover ang kita ng 72 per cent ng pre-pandemic levels sa pagtatapos ng 2022. Nagpo-propose ito ng $105.9 milyon na budget para sa 2022.

Ang parking rates ay inaasahan na hindi magbabago upang suportahan ang Business Improvement Areas at manatiling competitive sa merkado, ayon sa staff.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.