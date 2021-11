Militar ipinadala sa B.C. upang tumulong sa cleanup at rebuild matapos ang mga pagbaha

Sinabi ni Trudeau na nagpadala ng 120 miyembro ng Canadian Armed Forces sa Abbotsford, British Columbia B.C. , isa sa pinakamatinding tinamaan na lugar sa silangan ng Vancouver at may 350 pa ang naka-stand by sa Edmonton. Iniligtas na ng mga sundalo ang 300 tao, aniya sa isang news conference sa North American Leaders’ Summit sa Washington.

Simula Biyernes, ang mga miyembro ng militar ay tutulong sa pagtatayo ng 2.5 kilometre flood levee sa Abbotsford na nasa Fraser Valley ng British Columbia B.C. silangan ng Vancouver. Pinaniniwalaan na ang levee na ito ang pipigil sa tubig na umapaw patungong Trans Canada Highway.

Matinding tinamaan ng pagbaha ang mga rantsero at magsasaka sa Fraser Valley. Sa rehiyon na ito matatagpuan ang kalahati ng dairy farms sa probinsya. Karamihan sa mga farms na ito ay nasa Abbotsford at daan-daang farms ang nabaha sa Sumas Prairie region na nasa silangang bahagi ng siyudad.

Sinabi ni Abbotsford Mayor Henry Braun na ang magagastos sa pag-aayos ng nasirang imprastraktura sa bayan na may 120,000 na residente ay aabot sa $1 bilyon.

Ang pagbaha ay na-trigger ng makasaysayang pagbuhos ng ulan (bagong window) noong weekend. Mahigit 20 daily rainfall records ang nabasag sa buong probinsya.

Pagsapit ng Huwebes ng gabi, mahigit 17,000 na residente ang wala pa rin sa kanilang tahanan at ang mga tao sa 7,000 properties ay inutusan na umalis sa buong probinsya. Humigit-kumulang 2,700 properties sa British Columbia B.C. ang nasa ilalim ng evacuation alert.

Samantala, ang reconstruction at cleanup efforts ay nagsimula na sa buong probinsya. Sa media conference noong Huwebes ng hapon, sinabi ni Public Safety Minister Mike Farnworth na ang construction companies at mga workers ay sabik na magsimula.

Sinabi ni Farnworth na masyado pang maaga para ma-assess ang monetary impact ng mga pagbaha, ngunit humiling na ng tulong ang probinsya sa gobyerno ng Canada at handa itong pasanin ang fiscal costs na involved.

Ibang jurisdictions tutulong sa mga nasalantang hayop sa British Columbia B.C.

Sa media conference, sinabi ni Agriculture Minister Lana Popham na ang ibang probinsya at ang Washington state ay nag-alok na magpadala ng mga resources upang tulungan ang mga farm animals sa probinsya.

Maraming hayop ang na-trap sa mga kamalig na walang malinis na pagkain at tubig, at ang mga may-ari ay inutusan na lumikas na hindi kasama ang mga hayop.

Sinabi ni Popham ngayong linggo na libo-libong mga hayop ang namatay sa mga pagbaha. Noong Huwebes, sinabi niya na ang probinsya ay gumagamit ng mga helicopter upang magbagsak ng tubig at aid sa mga isolated farmers.

Ang ilang feed sa Port of Vancouver na dapat ay ipapadala sa Tsina ay ibibigay sa Valley, aniya.

Sinabi ni Braun, alkalde ng Abbotsford, na inaalala niya na mas maraming ulan pa ang darating.

Hindi pa tayo ligtas mula rito, ani Braun noong Huwebes ng umaga. Hindi ako concern tungkol sa ulan ngayong araw, ang concern ko ay ‘yung darating sa isang linggo, na tinataya na 80 hanggang 100 millimetres.

Dala-dala ng mga magsasaka ang kanilang mga hayop palabas ng isang nabahang barn sa Abbotsford. Litrato: CBC / Ben Nelms

Muling nagbukas ang probinsya habang pinag-iisipan ang travel restrictions

Ang mahigit 1,000 tao na na-stranded sa komunidad ng Hope, British Columbia B.C. silangan ng Vancouver ay na-reunite na sa kanilang mga pamilya matapos sumakay ng tren noong Miyerkules ng gabi (bagong window) at nagbukas ang Highway 7 sa essential traffic.

Ang bahagi ng Highway 1 sa Vancouver Island, na kilala bilang Malahat, ay nagbukas na rin ng maaga.

Sinabi ni British Columbia B.C. Transportation Minister Rob Fleming na ang limitadong pagbibiyahe ay malapit ng maging posible sa Highway 99, kung saan isang tao ang binawian ng buhay (bagong window) dahil sa mudslide. Sinabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP na apat na tao pa ang iniulat na nawawala sa kahabaan ng highway.

Sinabi ni Farnworth noong Huwebes na gagamitin ng probinsya ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng state of emergency (bagong window) upang limitahan ang paglalakbay sa mga highway na under repair sa mga commercial vehicle at essential traffic.

Sinabi niya na ipapatupad ang isang traffic plan at mas maraming detalye ang ilalabas ngayong Biyernes.

Upang makahanap ng evacuation centre na malapit sa iyo, bisitahin ang Emergency Management B.C. (bagong window) website.

Ang mga evacuees ay hinihikayat na magparehistro sa Emergency Support Services (bagong window) online, ia-access man nila o hindi ang mga serbisyo sa evacuation centre.

Maaaring itsek ang kondisyon ng mga daan sa DriveBC (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Karin Larsen.