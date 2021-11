Pinoy baker naghanap ng staff abroad; imigrasyon sa Manitoba apektado ng pandemya

Ngunit sinabi ng Filipino baker na ang kanyang shop na tinatawag na Baker's Bowl Bakeshop ay hindi kaya ang demand dahil ang ekonomiya ng Manitoba ay bumabangon pa lang mula sa 20 buwan ng pagkakaroon ng COVID-19 pandemic.

Ang specialist na tinatawag ng mga lokal kapag kailangan nila ng magarbong tiered cakes, ang ilan inspirado ng Filipino flavours, ay walang makuha na staff.

Ang demand sa skills na kailangan ko para sa produkto na ito ay mataas, kaya kailangan kong siguraduhin na kukuha ako ng isang tao na mayroon talagang passion at skills, aniya.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Tumitingin siya sa provincial nominee program ng Manitoba - ang isa sa unang Canadian experiments ng pagma-match ng foreign workers sa specific job openings - upang makatulong sa pag-e-expand ng kanyang negosyo.

Hindi nag-iisa si Jajalla sa pagsisikap na mag-sponsor ng new arrival upang punan ang posisyon.

Tawag ng prime minister

Ang bagong premier na si Heather Stefanson ay ginawang prayoridad ang pag-e-expand ng provincial nominee program pag-upo niya sa opisina.

Ang iba niyang prayoridad, sa maraming paraan, ay expected - tulad ng pagtataguyod ng post-pandemic economy, pagbabawas ng surgery backlog at pag-una sa reconciliation sa Indigenous people.

Ipinaglaban ng Manitoba sa kanilang federal counterparts na pahintulutan ang probinsya na tumanggap ng mas maraming nominee sa loob ng maraming taon, at binanggit ito ni Stefanson sa kanyang unang tawag kay Prime Minister Justin Trudeau.

Ang kanyang desisyon na banggitin ang matagal ng hinihiling ng probinsya bilang isa sa kanyang pangunahing layunin ay tila hindi inaasahan.

Sinasabi nito sa akin na nakikinig siya at nauunawaan ang pangangailangan ng ekonomiya ngayon, ani Bram Strain, presidente at CEO ng Business Council of Manitoba.

Ang provincial nominee program ng Manitoba na nagsimula noong 1990s ay isang fast-track immigration option na pinahihintulutan ang mga probinsya at teritoryo na mag-nominate ng mga tao na may needed skills, edukasyon at work experience upang lumipat sa specific area ng bansa.

Ang bawat jurisdiction ay may sariling criteria. Isang job offer mula sa employer ay may benepisyo sa aplikasyon ng kandidato.

Nakinabang nang husto ang Manitoba mula sa programa, habang ang federal immigration streams ay nakatulong sa malalaking metropolitan cities, ngunit naantala ang pagpasok ng ilang nominees.

Ang travel restrictions at delayed federal processing times mula sa pandemya ay nauwi sa 44 per cent na pagbaba ng bilang ng provincial nominees at ng kanilang family members na manirahan sa Manitoba noong 2020 (5,835 kumpara sa average na 10,458 mula sa nagdaang apat na taon).

Mas kaunting immigrants ang dumating sa Manitoba noong nakaraaang taon dahil sa pandemya. Litrato: CBC / Jaison Empson

"Ang libo-libong mas kaunti na arrivals ay naiwang unfilled ang mga trabaho,” ani Strain.

Kailangan namin ng mga manggagawa. Kailangan namin ng mga professionals. Kailangan namin ng skilled employees. Kailangan namin ng entry-level employees… mula sa taas hanggang ibaba, aniya.

Pokus sa mga trabaho

Ang federal ceiling ay tumaas mula 5,500 nominee applications noong 2016 hanggang 6,275 ngayong taon, hindi pa kasama rito ang asawa at kahit sinong dependant. Mula ng nahalal ang Progressive Conservatives limang taon na ang nakalipas, tumugon ang Manitoba sa pamamagitan ng pag-i-isyu ng mas maraming nominations halos taon-taon - record-breaking ang total ng 2020 - habang sadyang pinipili ang mga kandidato na may trabahong naghihintay.

Ang pangangailangan sa increased immigration ay pinalakas habang tumatanda ang labour force at ang ilang tao ay lumilipat sa ibang lugar.

Iminungkahi ng business groups ang ideya na tumanggap ang Manitoba ng 2,000 nominees bawat taon, ani Strain.

Sinabi ng ekonomista mula sa University of Winnipeg na nasa interes ng probinsya ang kumbinsihin ang gobyerno ng Canada na itaas ang ceiling, ngunit kailangang gumawa ng isang convincing case ang Manitoba.

Ang Ontario ay humihingi rin ng nominees, pati rin ang ibang probinsya, kaya ito ay magiging kompetisyon sa mga probinsya in terms of ano ang makukuha nila, ani Manish Pandey, isang propesor na pinag-aralan ang provincial nominee program ng Canada.

Sinabi ni Manish Pandey, isang economics professor sa University of Winnipeg, na kailangang gumawa ng isang convincing case ang Manitoba para payagan ito ng federal government na tumanggap ng mas maraming newcomers sa Canada. Litrato: CBC / Darin Morash

Sinabi ni Pandey na ang naantalang arrival ng newcomers ay nakaapekto sa ekonomiya sa panandaliang panahon. Ang mga negosyo ay kailangan din mag-adapt sa mga manggagawa na iniwan ang kanilang trabaho na mababa ang sahod, kalimitan sa service industry, at nakakita ng mga posisyon na mas mataas ang suweldo, aniya.

Sa Steinbach, Manitoba, ang kompetisyon para sa mga bagong manggagawa ay mahigpit, ani Jon Sawatzky, direktor ng product at marketing sa Loewen Windows and Doors, isa sa pinakamalaking employers ng siyudad.

Ang mga manufacturer sa Steinbach, tulad ng Loewen Windows and Doors, ay nakikipagkumpetensiya dahil kumukuha sila sa parehong workforce pool, sabi ng isang manggagawa. Litrato: Loewen Windows and Doors

Ang mga lumalaking kompanya ay nakikipagkumpetensiya para sa parehong workforce na nagtulak kay Loewen upang itaas ang sahod at i-promote ang apat na araw na work week para sa manufacturing staff, ani Sawatzky.

Mas competitive na ang mga bagay dahil lahat ay humahanap ng parehong uri ng empleyado, aniya, dagdag pa niya sinusuportahan ng kompanya ang efforts ng probinsya upang palakasin ang imigrasyon.

Sa kanyang bakery, iniisip ni Jajalla na mag-invite ng tao sa Canada sa pamamagitan ng parehong nomination program na naging daan upang makapunta ang kanyang pamilya sa Winnipeg isang dekada na ang nagdaan.

Parang ang kabutihan dapat suklian ng kabutihan, ‘di ba? aniya.

Nagbukas ang oportunidad para sa amin. Sinusubukan din namin na magbukas ng oportunidad sa pamamagitan ng pagkuha ng isang provincial nominee sa aming negosyo.

Inextend na nila ang isang opening sa kanyang kapatid na si Christopher Navarro.

Trained sa cake decorating, kayang mag-produce ni Christopher Navarro ng elaborate customized confections. Ang pagpunta niya sa Canada ay dahil sa sponsorship ng kanyang kapatid para makapagtrabaho siya sa kanilang bakeshop sa St. James Street sa Winnipeg. Litrato: CBC / Ian Froese

Matapos dumating sa Winnipeg hawak ang isang work permit noong nakaraang taon, naaprubahan siya sa nominee program at ngayon ay naglalayong magkaroon ng permanent resident status para makuha ang kanyang asawa at tatlong anak.

Natuto siya na maging cake designer habang katrabaho ang asawa ni Jajalla at business co-owner na si Ciriaco Jajalla Jr. mahigit isang dekadda na ang nakaraan sa Saudi Arabia. Pareho silang nasa kusina sa St. James Street sa Winnipeg na gumagawa ng mga cake at iba pang baked goodies tulad ng pandesal at mamon.

Napaka-meaningful nito sa akin na nandito ako, ani Navarro. Hindi ko na iniisip ang kinabukasan ko. Iniisip ko ang aking mga anak dahil lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa kanila.

Hindi sumagot ang opisina ni Stefanson kung paanio mai-improve ang provincial nominee program. Hindi sumagot ang gobyerno ng Canada kung ie-entertain nila ang mga request ng Manitoba.

Isang artikulo ni Ian Froese (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.