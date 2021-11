Malaking cleanup uumpisahan na sa B.C. matapos humupa ang tubig baha

Libo-libong tao ang nananatili sa labas ng kanilang mga tahanan at libo-libong mga hayop at livestock ang nanganganib habang inanod ng tubig baha ang mga bahay at lumubog sa tubig ang mga farm. Samantala, nagdeklara ng state of emergency noong Miyerkules.

Ang theme park na Castle Fun Park ay lumubog sa tubig baha sa Abbotsford, B.C. noong Miyerkules. Litrato: (Ben Nelms/CBC)

Ang pagbaha ay sanhi ng record na pag-ulan noong nakaraang weekend.

Ang state of emergency ay magtatagal ng dalawang linggo at maaaring i-extend. Pinapahintulutan nito ang higit na kontrol ng gobyerno sa supply chains, habang ang access sa Metro Vancouver ay nananatiling limitado dahil sa mga napinsalang highways.

Isang babae ang kumpirmadong patay sa mudslide sa Highway 99, ngunit sinabi ni British Columbia B.C. Premier John Horgan na inaasahan niyang kukumpirmahin ng mga opisyal na mas marami pa ang namatay sa darating na mga araw.

PANOORIN | Mga residente ng Abbotsford nag-rally upang protektahan ang importanteng pump station:

Libo-libong hayop ang namatay sa pagbaha at sinabi ng gobyerno na magdadala ito ng mga beterinaryo sa mga farm upang gamutin ang mga hayop. Ang ilan sa mga hayop na nakaligtas sa pagbaha ay inaasahan na iyu-euthanize.

Ito ay isang napakahirap na panahon para sa aming mga producer, sinabi ni British Columbia B.C. Agriculture Minister Lana Popham sa isang news conference, halos maiyak siya habang inilalarawan ang malawakang pagbaha bilang agricultural disaster.

Sinabi ni Popham na daan-daang farm ang naapektuhan sa buong probinsya ng tubig baha, karamihan sa Fraser Valley, isang oras na drive silangan ng Vancouver.

Ang rehiyon ay isa sa pinakamatinding tinamaan ng pagbaha, ang evacuation orders ay ipinapatupad pa rin (bagong window) sa siyudad ng Abbotsford.

Ginamit ng isang lalaki ang jet ski upang tulungan ang isang baka na lumangoy sa flooded field sa Abbotsford, B.C. Litrato: (Jesse Winter/Reuters)

Water levels bumaba na sa Fraser Valley

Ang Abbotsford na kilala sa kanilang mayaman na farmland ay tahanan ng humigit-kumulang kalahati ng lahat ng dairy farms sa British Columbia. Dose-dosenang dairy at chicken farms ang na-overwhelm ng tubig sa mababang rural area ng Sumas Prairie, ang pinakamatinding tinamaan na lugar bandang silangan ng sentro ng siyudad.

Nakaligtas ang rehiyon sa mas katastropikong pagbaha noong Martes ng gabi matapos tumulong ang mga volunteer na magtayo ng sandbanks sa paligid ng pumping station, ayon kay Mayor Henry Braun.

PANOORIN | Naka-contribute ba sa pagbaha ang pagde-drain sa ilog 100 taon na ang nakalipas?

Ang mga residente ng ilang lugar sa Abbotsford at sa katabing bayan ng Chilliwack ay nalagay sa panganib ng nagbabala ang mga opisyal na ang Barrowtown pump ay nanganganib masira. Ang istasyon ang tanging bagay na pumipigil sa labis na tubig mula sa nag-uumapaw na Fraser at Nooksack rivers na makapasok sa bahang area.

Pagsapit ng Miyerkules, sinabi ni Braun na ang lebel ng tubig ay bumababa na at maaari ng buksan ang floodgates ng siyudad, na mag-aalis ng pressure sa pumping station.

Ibinaba ng Chilliwack ang evacuation order para sa komunidad ng Yarrow at Majuba Hill (bagong window) sa Chilliwack sa evacuation alert noong Miyerkules ng gabi dahil sa bumubuting sitwasyon.

Ilang highways muling nagbukas

Gayunpaman, hinikayat ng provincial officials ang mga residente na huwag magbiyahe kung hindi naman essential kahit ang ilang highways ay nagbukas na sa paligid ng probinsya.

Ang Highway 7, na key link sa pagitan ng Lower Mainland at komunidad ng Hope at Agassiz sa silangan, ay nagbukas noong Miyerkules upang pahintulutan ang westbound na trapiko, at payagan ang mga tao na na-trap sa Hope na bumalik sa Metro Vancouver. Ang isang tren na may dalang 200 tao (bagong window) na na-stranded sa Hope nang magsara ang mga highway ay dumating din sa Vancouver noong Miyerkules ng gabi.

Karamihan sa major highways, kasama ang east-west Trans Canada Highway at Coquihalla (Highway 5), ay sira pa rin dahil sa mga washout.

Ang pokus ay nasa clearing, repairing at muling pagbubukas ng mga daan upang ikonekta ang Interior at Norte sa Lower Mainland at Vancouver Island, para makagalaw ang mga supply chain, ani Transportation and Infrastructure Minister Rob Fleming sa isang pahayag.

Noong Miyerkules ng gabi, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na daan-daang miyembro ng Canadian Armed Forces ang patungo sa probinsya upang tumulong sa emergency operations.

PANOORIN | Paano pagagaanin ang pinsala ng pagbaha sa hinaharap:

Upang makahanap ng evacuation centre na malapit sa iyo, bisitahin ang Emergency Management B.C. (bagong window)website.

Ang mga evacuees ay hinihikayat na magparehistro sa Emergency Support Services (bagong window)online, ia-access man nila o hindi ang mga serbisyo sa evacuation centre.

Maaaring itsek ang kondisyon ng mga daan sa DriveBC (bagong window).

