Inflation rate tumalon na naman sa bagong 18-year high na 4.7%

Sinabi ng Statistics Canada na pinakamataas ang 4.7 per cent rate mula Pebrero 2003.

Ito ay naaayon sa inaasahan ng mga ekonomista, ngunit binigyang-diin ni Doug Porter ng Bank of Montreal na, Ito ay isang relief ngayong 2021 dahil ang mainit na inflation readings ay hindi pa kasing init ng ating inaasahan.

Habang hindi pa ito nakakagulat tulad ng pinakahuling 6.2 per cent U.S. headline inflation print (bagong window), malaki pa rin ang itinaas nito mula sa 0.7 per cent noong nakaraang taon, ani Porter.

Lahat ng walong components na tina-track ng data agency ay mas tumaas, ngunit ang pagtaas na ito ay dahil sa higher transportation costs na lumobo ng mahigit 10 per cent sa nakalipas na taon.

Ang gasolina ang isang major factor dahil ang presyo ay tumaas ng 41.7 per cent mula Oktubre noong nakaraang taon.

Ang magandang balita parang flat ang presyo ng gasolina ngayong buwan, ani Porter. Ngunit habang nagiging stable ang presyo ng gasolina, ang ibang necessities naman ang tumataas.

Bukod sa gastos ng pagpapagasolina, ang tumataas na presyo ng kotse mismo ang isa pang major driver ng inflation ngayon. Ang bagong presyo ng mga sasakyan ay tumaas ng 6.1 per cent nitong nagdaang taon dahil sa kasalukuyang shortage ng semiconductor chips (bagong window).

Tumalon ang presyo ng pagkain

Ang presyo ng pagkain ay patuloy rin na tumataas. Ang presyo ng karne ay tumaas ng halos 10 per cent, on average, partikular ang bacon na lumobo ng halos higit sa doble ng rate na iyon. Sa pangkalahatan, ang Canadian grocery bills ay tumataas sa 3.9 per cent annual pace.

Pinabagal ng labour shortage ang production, ang kasalukuyang mga hamon sa supply chain at ang tumataas na presyo ng livestock feed ay patuloy na nagiging factor sa mas mataas na presyo ng karne, ayon sa data agency.

Alam na alam ni James Houston, co-owner ng Ontario-based food manufacturer na Manning Canning kitchens, na ang presyo ng halos lahat ng bagay ay tumataas, at ng sobrang bilis.

Sinabi ni James Houston na ang presyo ng mga bagay na kailangan niya para sa kanyang negosyo, mula food products hanggang packaging materials, ay tumaas ngayong pandemya. Litrato: CBC / Jacqueline Hansen

Nakita ng gumagawa ng jams, jellies at iba pang preserves na ang presyo ng lahat ng bagay na kailangan upang gumawa ng kanyang produkto ay nag-skyrocket ngayong taon.

Gumagamit kami ng sariwang pressed raspberry juice, at tumaas ‘yan ng 90 per cent, sinabi niya sa interbyu ng CBC News. Iyon ay dahil karamihan ng aming raspberries ay galing British Columbia at obviously nagka-heat dome doon at pinatay lahat ng ani ng raspberry (bagong window).

Bukod sa pagkain mismo, mas magastos ang packaging at pagta-transport nito. Una sa lahat nahirapan siya na makakuha ng mga lata dahil sa supply shortage noong unang bahagi ng pandemya (bagong window). Tapos tinamaan din ang negosyo niya ng skyrocketing price ng lumber (bagong window).

Ang mahal na lumber ang nagtutulak sa presyo ng pulp para tumaas at pinapasa iyon sa amin, kaya ang presyo ng cardboard at packaging ay tumaas.

Sinabi ni Houston na ang maliliit na negosyo tulad ng sa kanya ay pinipiga mula sa lahat ng panig dahil nahaharap sila sa dramatikong higher costs, ngunit hindi naman nila ito pinapasa directly sa consumers.

“Hindi ito puwedeng baguhin sa retail level dahil mayroon silang moratorium sa price increases. Hindi ko puwedeng sabihin na, ‘Tumaas ang gastos ko ng ganito kaya ang bago mong invoice ay magiging mas mataas - hindi nagwo-work ng ganun.

Wala tayo masyadong magagawa tungkol dito, bukod sa ngumiti at kayanin ito at i-take ng one day at a time.

Sinabi ng ekonomista na si Ksenia Bushmeneva ng TD Bank na ang consumers ay pinapayuhan na maaaring magtagal pa ang mataas na presyo.

Nananatili ang supply disruptions at patuloy na naaapektuhan ang malawak na range ng items, aniya. Nananatiling major contributor ang energy prices, ngunit nararamdaman ng consumers ang pagtaas halos sa lahat: sa grocery at clothing stores, car dealerships at sa kanilang tahanan.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.