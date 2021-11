Trudeau dumating sa U.S., may huling-minutong babala sa Democrats tungkol sa EV tax credit

Nasa bayan ang prime minister para sa dalawang araw na pagbisita habang kinukumpleto ng mga mambabatas ng Amerika ang napakalaking panukalang badyet na kinabibilangan ng isang electric vehicle tax credit na mahigpit na tinututulan ng mga trading partner ng Estados Unidos.

Binalak ni Trudeau na ipaabot ang mga alalahaning ito sa isang pagpupulong sa Capitol Hill ngayon kasama ang mga pinuno ng House of Representatives at Senado, at muli sa Huwebes kasama si U. S. President Joe Biden.

Binanggit niya ang mga ito ngayon sa unang pagtigil sa kabisera ng U.S., sa isang pampublikong pagtitipon sa Wilson Center think-tank.

Nanindigan ang prime minister na ang plano sa tax credit ay salungat sa nakasanayan na deka-dekadang pagsasama sa auto sector sa kontinente, mula sa paglagda ng 1965 Auto Pact hanggang sa bagong kasunduan sa kalakalan ng North America.

Medyo nag-aalala kami tungkol sa zero-emission vehicle mandates, o rebate, sinabi ni Trudeau sa pagtitipon na pinangasiwaan ng dating ambassador ng U.S. sa Canada na si David Jacobson.

[Iyan] ay maaaring maging sanhi ng negatibong epekto.

Mensahe ni Trudeau sa mga Amerikano na ang credit, na kasalukuyang idinisenyo, ay higit na mas makakasama sa mga bansa na nag-e-export ng mga sasakyan sa U.S. — na ikakasira sa mga continental supply chain at sa mga manggagawa sa U.S. na ang mga produkto ay ini-export para sa assembly.

Pero nauubusan na na siya ng oras.

Umaasa ang mga Democrats na maipasa ang isang bersyon ng panukalang batas sa House of Representatives anumang araw ngayon. Mahaharap ang panukala sa isang mas mahirap na biyahe sa Senado, kung saan umaasa ang mga mambabatas na makumpleto ang pagtalakay nito ngayong taon.

Kasama sa panukala ang bagong paggasta sa mga programang pampamilya, pangangalaga sa kalusugan at pagbabago ng klima, at isang credit na nagkakahalaga ng $12,500 para sa pagbili ng mga de-kuryenteng sasakyan.

Ang huling panukala ay idinisenyo upang isulong ang produksyon ng electric vehicle sa Michigan at sa mga unionized na planta nito. Mahigit sa one-third ng rebate ay magagamit lang sa pagbili ng mga sasakyan na ina-assemble ng mga union workers sa U.S., at pagsapit sa 2027 ang buong credit ay maibibigay lang para sa mga sasakyang ito.

Sinabi ni Trudeau na maaari itong makapinsala sa mga kumpanya ng Amerika na nag-e-export sa mga planta na wala sa U.S., habang pinapahina ang pagiging mapag-kompetensya ng buong auto sector sa buong North America.

Binalaan ni Prime Minister Justin Trudeau ang Biden administration na ang nakaumang na bagong tax credit para electric vehicles ay banta sa continental supply chains. Litrato: REUTERS / JOHN GRESS

Ang gawin ito nang sama-sama ay mabuti para sa ating lahat, sinabi ni Trudeau, na idinagdag na ang kamakailan na pinsala sa supply chain sa buong mundo ay nagpapakita na kailangan ng mga bansa ang maaasahan na mga kaalyado.

Ginamit niya na halimbawa ang mga kritikal na mineral at ang papel na maaaring gampanan ng mga minahan ng Canada para mababawasan ng Estados Unidos na dumepende sa China para sa mga pangunahing bahagi ng mga de-kuryenteng sasakyan.

Sa panahon na ang mga supply chain ay nagugulo sa buong mundo, kapag ang mga tao ay muling mag-iisip, 'Saan tayo kumukuha ng mga bagay? At ano ang mangyayari kung may mga pagkasira, maging ito ay pulitikal o heograpiko o may kaugnayan sa klima? Paano natin matitiyak ang matatag na supply chain?' Sabi ni Trudeau. Buweno, balikan ko ang halimbawa sa mga kritikal na mineral.”

Ang U.S. ay maaari gumawa ng mas malala pa kaysa umasa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, sa kanyang pinakamatagal na kaibigan, sa kanyang pinaka-maaasahang kaibigan.

Hindi umaatras ang mga Democrats

Walang senyales hanggang ngayon na susuko ang mga U.S. Democrats sa kanilang plano.

Sa katunayan, kahit na si Trudeau ay lumapag sa Washington, si Pangulong Biden ay pumunta sa Detroit upang i-promote ang kanyang legislative agenda sa isa sa mga planta ng de-kuryenteng sasakyan sa Michigan na makikinabang.

Ang tanging indikasyon sa ngayon na ang plano ay maaaring haharap sa pagtutol ay sa Senado - kung saan si Sen. Joe Manchin, isang Democrat (bagong window), ay pinuna ito. Si Manchin ay itinuturing na isang kritikal na swing vote.

Dumaan si U.S. Senator Joe Manchin (D-WV) sa mga reporter ng Capitol Hill sa labas ng U.S. Capitol sa Washington. Litrato: (Andrew Harnik/AP)

Pero hindi nilinaw ni Manchin kung ano ang gugustuhin niya.

Ang mga negosasyon sa pagitan ni Manchin, pamunuan ng Senado, ng White House at ng House of Representatives sa mga darating na linggo nakasalalay ang kapalaran ng panukalang batas na ito — ang pinakamahalaga sa Biden presidency hanggang sa kasalukuyan.

Sa kaganapan sa Wilson Center, inulit din ni Trudeau ang kanyang panawagan para sa isang global carbon price.

Hindi patas, aniya, na ang mga bansang tulad ng Canada ay prenesyohan ang carbon at gumagawa ng low-carbon-footprint aluminum habang nakikipag-kompetensya sa mga bansa na gumagawa ng mga naturang produkto nang mas madumi at mas mura.

Ang U.S. ay walang national carbon price. Ang electric vehicle credit, sa ngayon, ang pinaka-agresibong pagtatangka nito na climate action na may tsansa na maisabatas ng kongreso.

Sa isyung ito, dumating si Trudeau sa Washington na may suporta sa pasulpot-sulpot na karibal sa pulitika: Si Ontario Premier Doug Ford.

Sinabi ni Ford na ang auto sectors ng dalawang bansa ay hindi mapaghihiwalay. Sinabi niya na inihayag niya ang pakikiisa sa kay Trudeau noong first minister’s call Martes ng gabi.

Sinabi ko sa prime minister kagabi, at pareho ang sentimyento sa lahat ng mga premier, Kami ay nagkakaisa bilang Team Canada sa kanyang pagtungo sa U.S., sabi ni Ford sa isang news conference.

Sinabi namin lahat sa kanya — personal ko siyang sinabihan — 'Nasa likod mo kami. Gagawin namin ang lahat para magawa mo ang kailangan gawin at sinisiguro namin na kami ay hindi mang-iiwan.' Dahil ito ay lubhang napakasama.

Isang artikulo ni Alexander Panetta (bagong window) CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura