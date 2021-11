Physicist na nakahanap ng paraan para ma-trap ang liwanag nanalo ng $1M science prize

Pinangalanan si John na tatanggap ngayong taon ng 1 milyong dolyar na Gerhard Herzberg Canada Gold Medal-ang pinakamataas na parangal na ibinigay ng Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)- nitong Miyerkules.

Ang medalya ay iginagawad taun-taon para sa sustained excellence at pangkalahatang impluwensya ng pananaliksik na isinagawa sa Canada.

Salamat sa kanyang mga natuklasan, posible na iproseso ang impormasyon optically kaysa sa elektronikong paraan, na nagbibigay-daan sa isang supercomputing na teknolohiya na mas maaasahan at scalable kaysa mga quantum computer, saysay sa isang pahayag mula sa NSERC.

Ang teknik ay ginagamit na ngayon para sa mga non-invasive laser surgeries at ang pagdebelop ng isang manipis na solar cell na coating para sa mga gusali, mga kotse at kahit na damit.

Sinabi ni John, isang propesor at Canada Research Chair sa Optical Sciences sa University of Toronto, na ang tawag sa telepono mula sa presidente ng NSERC na si Alejandro Adem, na nagsabi sa kanya na siya ang nanalo, ay kanyang ikinabigla.

Bagama't nabigyan siya ng higit sa isang dosenang iba pang mga parangal, kabilang ang pagtatalaga bilang isang opisyal ng Order of Canada, isangCanada Council Killam Prize for Natural Sciences (bagong window), at isang Citation Laureate (bagong window) na ipinagbubunyi ang mga Nobel-class na siyentipiko, sinabi ni John na ito ay espesyal, dahil ito ay nagmula sa aking sariling bansa at tunay na nakaka-dagdag lakas ng loob sa pagsasagawa pa ng pananaliksik sa hinaharap.

Kasama sa matatanggap na Herzberg medal ang pagpopondo sa pananaliksik na aabot sa $1 milyon sa loob ng limang taon. Isa ito sa 26 na premyo na inihayag ng ahensya (bagong window) nitong Miyerkules. Ang lahat ng premyo ay iginawad batay sa nominasyon ng mga panyero at kasamahan.

Paano niya natuklasan kung papaano hulihin ang liwanag

Si John, 64, ay ipinanganak sa India, pero sa Ottawa siya lumaki, ang kanyang ama, na isang physicist rin, ay nagsagawa ng isang postdoctoral fellowship noon sa London Ontario.

Nagpunta siya sa U.S. para mag-aral sa unibersidad at natapos niya ang kanyang PhD sa Harvard University sa panahon na malaki ang interes sa paghuhuli at pagmamanipula ng mga electron sa semiconductors, na nakadepende sa kanilang kaparaanan bilang parehong mga particle at wave.

Iminungkahi ng aking superbisor, 'Bakit hindi ka gumawa ng isang bagay na naiiba sa ginagawa ng iba?' pagbabalik-tanaw niya. "Kaya nagsimula ako na mag-isip sa iba pang mga uri ng mga waves."

Noong una, sinubukan niyang alamin kung posible ba hulihin ang mga soundwave; pagkatapos ay naisipan niya na kung pareho niyang gagawin ito sa liwanag ay magiging isang napakalaking bagay, dahil ang liwanag ay, alam mo, naririyan kahit saan.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga electron at liwanag ay may mas mahabang wavelength ang liwanag. Nangangahulugan na ang mga istruktura upang makontrol ang mga ito ay kailangan libu-libong beses na mas malaki kaysa sa mga ginamit upang kontrolin ang mga electron sa isang semiconductor, ayon kay John.

Kaya ang trick ay pagdidisenyo ng isang bagay na ganoon.

Si John ay isang teoretikal na physicist. Kaya noong nagkaroon na siya ng kanyang disenyo, ang pangalawang hamon ay ang pagsasama-sama ang mga eksperto sa material science at semiconductor physics upang aktwal na gawin ito.

Ang resulta ay ang pag-imbento ng photonic band gap materials o photonic crystals.

Paggamit ng nakulong na liwanag sa pagpapagaling, pagbabago ng klima

Ang isang aplikasyon ng naturang mga materyales ay sa laser surgery, ginagamit para sa mga pamamaraan tulad ng pagsira sa mga tumor. Sa kaugalian, kailangan hiwaan at mabuksan ng mga doktor ang isang pasyente para mailawan ng laser ang eksaktong bahagi. Kahit na maaring pailawan ng regular na liwanag gamit ang isang fiber-optic cable, dahil kinakailangan lamang ng napakaliit na hiwa, ang laser ay maaari makapinsala din sa solid cable.

Gamit ang photonic band gap materials, maaaring gabayan ang liwanag sa pamamagitan ng kable na may guwang sa loob. Ginagamit ito sa mga operasyon ng mga pasyente na hindi kaya tiisin ang trauma na kinakailangan sa isang tradisyonal na mga laser surgeries.

Gayunpaman, ang kasalukuyang pokus ng pananaliksik ni John ay sa isang bagay na medyo naiiba at maaaring makatulong sa pagharap sa isa sa mga napakalaki na hamon sa ating panahon — pagbabago ng klima.

Ang lugar na pinaka-nasasabik ako ngayon ay ang paggamit ng konsepto ng pag-trap ng liwanag para pigilan ang liwanag mula sa araw, aniya.

Layunin niya na lumikha ng manipis, magaan, nababaluktot, high-efficiency solar cells gamit ang photonic crystals upang ma-trap ang liwanag. Iniisip ni John na ang mga naturang materyales ay nailalapat sa mga gusali, sasakyan — at marahil kahit na damit, dahil napakagaan nito. Kaya pwede na gawin ang pag-aani ng enerhiya kahit saan, sabi niya.

Nakikipagtulungan siya sa ibang mga mananaliksik sa buong mundo, sinusubukan ang kahusayan ng mga naunang disenyo.

Ang Herzberg Canada Gold Medal ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa pag-akit ng iba pa na mga batang siyentipiko na naghahangad magtrabaho sa aking team at maging bahagi ng pagsisikap na ito, dagdag ni John. Kaya malaking bahagi nito ang gagamitin, alam mo, para makakuha ng PhD students, postdocs, bumibisitang mga siyentipiko - mga tao na maaaring magtrabaho sa proyekto.

Isang artikulo ni Emily Chung (bagong window) CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.