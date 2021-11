1 kumpirmadong patay, rescue teams patuloy ang paghahanap sa debris sa B.C. mudslide

Isang babae ang kumpirmadong namatay nitong Martes matapos ang mudslide sa bahagi ng Highway 99 sa British Columbia (B.C), ang unang kumpirmadong nasawi resulta ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa katimugang bahagi sa lalawigan nitong mga nagdaan na araw.

Narekober ng mga search-and-rescue crew ang katawan ng babae noong Lunes, ayon sa Lillooet RCMP.

Sinabi ni Staff Sgt. Janelle Shoihet na hindi pa makumpirma ng mga opisyal ang kabuuang bilang ng mga tao at sasakyan, ngunit nakatanggap ang mga imbestigador ng ulat na hindi may hindi bababa sa dalawang tao pa ang pinaghahanap.

Sinabi niya na maaaring natabunan sa pagguho ang iba pang mga drayber, na nangyari sa kahabaan ng highway sa may 280 kilometro sa hilaga ng Vancouver,habang hinahampas ng record-breaking na pag-ulan at malakas na hangin (bagong window)ang ilang bahagi ng lalawigan noong weekends hanggang nitong Lunes.

Sa pagtatantya ng mga nakakita nasa tatlo hanggang 10 ang bilang ng mga kotseng natangay.

'Parang tsunami na paparating'

Nakita ni Kathie Rennie ang pagguho ng lupa sa kanyang harapan, sa pagitan ng Lillooet at Pemberton. Huminto ang trapiko sa highway at ilang tao ang lumabas sa kanilang mga sasakyan bago bumagsak ang rumaragasang putik, puno at mga debris sa gilid ng burol.

Nagmamadali kami na bumalik sa aming sasakyan, ang mga tao na nasa harapan namin ay nagsisisigaw at nagsisipagtakbuhan. Sa mga mukha nila, parang may tsunami na paparating. Ito ang pinaka-nakakatakot na nakita ko, sinabi niya sa CBC News sa isang panayam.

Si Kathie Rennie, kuhang larawan sa bahay sa Maple Ridge, British Columbia noong Martes; nakita ang pagguho ng lupa na sumira sa isang bahagi ng Highway 99 malapit sa Lillooet noong Lunes. Litrato: Sarah Penton/CBC

Kakalingon ko lang, at nakikita ko ang buong gilid ng bundok ay bumabagsak at nilalamon ang mga sasakyang ito ... ang lahat ay tinatangay. Kaya sobrang gulat.

Si Rennie, ang kanyang asawa at ang kanilang siyam na taong gulang na anak na lalaki ay nakaupo sa kanilang trak. Sinabi niya na nakita nila ang tatlong kotse na natangay sa putik, na may hindi bababa sa limang tao sa loob.

Noong tumigil ang pagguho, aniya, dose-dosenang mga tao na hindi natamaan sa guho ang nagsimulang kumuha ng anumang bagay para iligtas ang iba.

Ito ang pinakamabuti na bagay na nakita ko.... Nagsama-sama ang lahat sa paghahanap ng mga pala, chainsaw, crowbars, ng mga lubid — anuman ang mayroon kami sa aming mga trak, upang tumakbo paakyat sa burol sa oras na ito ay tumigil upang subukan na iligtas ang mga taong ito, aniya, pagkukuwento mula sa kanyang tahanan sa Maple Ridge.

Sinabi ni Rennie na nagawa ng dalawang babae ang lumabas sa kanilang sasakyan. Dalawang lalaki ang nagawang gumapang sa putik palabas ng kanilang sasakyan na kalahating-nabaon, matapos buksan ng mga estranghero ang mga pinto.

At pagkatapos ang pangatlong kotse ... hindi nila ito nakita, sabi niya.

Binaha ang kalsada ng Chilliwak, British Columbia, na nasa 20 kilometro hilagang-silangan ng Sumas Prairie. Litrato: Jonathan Hayward/The Canadian Press

Si Jukka Tuisku, na isa sa bumabyahe pauwi sa Vancouver galing sa Lillooet, ay naipit din sa kalsada matapos ang pagguho. Sinabi niya na ang mga na-rescue ay nagawang makapaglakad para makaligtas, ngunit ang lahat ay natakot.

Tinulungan na makalakad ang isang ginoo papunta sa isang sasakyan kung saan siya ay sumilong para din magpainit. Sobra siyang nilalamig, siyempre, natabunan ng putik. Talagang sobra ito, sabi niya sa isang panayam.

Caption: Si Dillon Marsel, isa pang residente ng Princeton, sa kuhang larawan sa loob ng kanyang bahay noong Martes. Nananatili nasa state of emergency matapos ang pagbaha sa bayan, ngayon, at habang nagkukumahog ang mga opisyal para muling gumana ang heat at tubig sa komunidad bago dumating ang freezing temperature. Maggie MacPherson/CBC

Sa isang news conference noong Martes, nag-alay si Public Safety Minister Mike Farnworth ng pakikiramay sa pamilya ng babaeng namatay.

Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito na hilingin ang kahit sino sa nakakita sa naganap, o sa naghahanap sa kanilang nawawalang mahal sa buhay at hindi pa makita, na makipag-ugnayan sa Pemberton at sa Lillooet RCMP detachment.

Ikalawang paghahanap isinasagawa sa Highway 7

Ang Highway 99 ay isang pangunahing ruta sa rehiyon ng South Coast ng B.C., papuntang hilaga mula sa Vancouver, dadaan ng Whistler hanggang sa erya ng Lillooet bago kumonekta sa iba pang mga pangunahing highway.

Sinabi ni Shoihet na hinihiling ng pulisya ang sinumang nakasaksi sa pagguho o kaya ay naniniwalang missing ang kanilang mahal sa buhay na tumawag sa RCMP.

Isang paghahanap din ang isinasagawa sa southeast, sa bahagi ng Highway 7 na malapit sa Agassiz, B.C., kung saan dalawang mudslides ang naging sanhi ng pagka-stranded ng mga tao Linggo ng gabi.

Sinabi ni Jonathan Gormick, information officer ng Vancouver Heavy Urban Search and Rescue Team, na cleared na ang lansangan sa sasakyan o mga tao na posibleng na-trap, pero ginagalugad pa ng grupo ang debris ng pagguho sa lugar.

AYon sa mga opisyal na 275 katao ang nagpalipas ng gabi (bagong window) sa kanilang mga sasakyan matapos maipit sa pagitan ng dalawang pagguho ang nailigtas ng helicopter noong Lunes.

Isang artikulo ni Rhianna Schmunk (bagong window) CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.