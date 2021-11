Bagong may-ari ng Le Château inilunsad ang online comeback ng Canadian retail brand

Ang tinatawag na glamour capsule ay nag-alok sa mga shoppers ng pahiwatig kung ano ang dapat asahan sa relaunch ng brand sa ilalim ng bagong may-ari nito na Suzy's Inc., ang kompanya sa likod ng Suzy Shier, na nakatakda sa susunod na spring.

Sinabi ni Franco Rocchi, senior marketing director ng Suzy/Le Château, na ang piling-pili at limited edition na koleksyon ay hina-highlight ang pokus ng brand sa high-fashion occasion wear.

Sinabi niya na kasama sa full collection na nakaplano para sa 2022 ang footwear, accessories at menswear, at ang women’s dress wear ay magiging available sa piling Suzy Shier stores sa buong bansa.

Ang Le Château, na dating mall staple sa buong bansa, ay nag-file ng creditor protection noong Oktubre 2020 (bagong window) matapos isara ang mga tindahan nito dahil sa pandemic restrictions at ikansela ang mga event tulad ng prom, kasal, gala at mga party - ang key drivers ng dress sales ng naturang retailer.

Noong Hunyo, binili ng Suzy's ang intellectual property ng Le Château, at nanatili sa kompanya ang karamihan sa dress design team ng brand at ang operasyon nito sa Montreal.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.