Moderna hiniling na aprubahan ng Health Canada ang COVID-19 bakuna para sa mga bata

Ito ang pangalawang pediatric COVID-19 vaccine na naghihintay ng awtorisasyon ng Canada. Nire-review pa ng Health Canada ang aplikasyon ng Pfizer-BioNTech para sa kanilang kid-sized shots.

Ang submission ng Pfizer na natanggap ng Health Canada noong Oktubre 18 ay para sa mga batang lima hanggang 11. Ito ay magiging one-third ng sukat ng dose na ibinibigay sa mga matatanda at mga bata edad 12 pataas.

Ang COVID vaccine ng Pfizer ay opisyal na tinatawag na Comirnaty habanag ang COVID-19 vaccine ng Moderna ay mina-market sa ilalim ng pangalan na Spikevax.

Noong nakaraang linggo, sinabi ng chief medical adviser ng Health Canada na ang pagre-review ng pediatric Pfizer vaccine ng ahensya ay makukumpleto sa loob ng isa hanggang dalawang linggo.

Ang news release na inisyu ng Health Canada (bagong window) ngayong Martes ay hindi nagbigay ng partikular na impormasyon tungkol sa pediatric version ng Moderna vaccine, ngunit ang clinical trials ng kompanya para sa mga bata ay gumamit ng dalawang doses, na itinurok sa pagitan ng isang buwan, at ang bawat isa ay kalahati ng sukat ng adult shots (bagong window).

Ang booster shots ng Moderna para sa matatanda ay half doses din.

Sa kanilang release, sinabi ng Health Canada na bibigyan nila ng prayoridad ang pagre-review sa submission ng Moderna, na ginagawa nila para sa lahat ng COVID-19 vaccines, habang pinapanatili ang mataas na scientific standards para sa kaligtasan, pagiging epektibo at kalidad.

Bibigyan lang ng awtorisasyon ng Health Canada ang paggamit ng Spikevax sa mga bata kung maipapakita ng independent at thorough scientific review ng data sa submission na ang mga benepisyo ng bakuna ay higit sa mga panganib sa age group na ito, saad ng release.

Kasama sa assessment ang detalyadong review ng clinical trial results, gayundin ang iba pang evolving data at impormasyon ukol sa health impacts ng COVID-19 at variants of concern sa mga bata sa Canada.

Isang artikulo ni Nicole Ireland (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.