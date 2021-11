Galit sa mga nanloloko sa telepono? Ito ang ginagawa ng Canada para ma-identify mo sila

Sa kanyang talumpati sa Canadian Telecom Summit sa Toronto noong Lunes, sinabi ni Canadian Radio‑television and Telecommunications (CRTC) chair Ian Scott na ang telecom companies sa bansa ay mayroon hanggang Nobyembre 30 upang i-update ang kanilang mga network para maabot ang technical standard na nagbibigay sa telecom providers ng abilidad upang i-validate ang identity ng caller.

Sinabi ni Scott na ang unwanted calls, o robocalls, ay naging malawakang problema na nakakadagdag sa pagguho ng kumpiyansa sa telecommunications system.

Nasa 25 porsyento, o mahigit 25 porsyento, ng lahat ng tawag na ginagawa sa mobile networks ay robocalls, ani Scott sa isang interbyu matapos ang kanyang talumpati. Malaki itong problema at kakailanganin ang matinding effort ng regulators at kooperasyon ng industriya para malutas.

Noong 2019, inaprubahan ng Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC ang pagtataguyod ng Canadian Secure Token-Governance Authority Inc., isang grupo sa industriya na ang papel ay hikayatin ang industry-wide adoption ng mga polisiya, protocols at operating procedures para maiwasan ang spoofing at ilegal na robocalling.

Ang isang piraso ng puzzle ay tinatawag na Secure Telephony Information Revisited, o STIR, isang technical standard na nagbibigay ng paraan para sa mga carrier na i-authenticate ang identity ng mga caller.

Ang isa pang component, na kilala bilang Shaken, short para sa signature-based handling of asserted information using tokens, ay ang framework para maipatupad ang standard na ito sa mga network ng IP-based service providers.

Habang ang deadline na kailangang maabot ng Canadian carriers sa pagtatapos ng buwan ay para i-update ang kanilang mga network upang maipatupad ang teknolohiyang ito, sinabi ni Scott na ang layunin ay bigyan ang Canadians ng abilidad upang alamin kung anong mga tawag ang lehitimo at dapat sagutin, at kung ano ang dapat tratuhin nang may pag-iingat.

Red light, green light system para sa tatanggap ng tawag

Sinabi ni Scott na makikita ng mga tatanggap ng tawag ang isang caller ID na mayroong pulang ilaw o berdeng ilaw sa tabi ng pangalan, ito ang indikasyon kung ang identity ng caller ay na-verify ng carrier o hindi.

Binigyang-diin ni Scott na ang Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC ay nire-require ang service providers na bigyan ang kanilang subscribers ng abilidad na i-filter ang mga tawag o magpatupad ng isang call-blocking system.

Sinabi niya na ang Bell Canada ay nag-apply sa Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC na permanenteng i-block ang mga tawag na nakumpirmang mapanlinlang sa network ng kompanya. Sinabi niya na tine-test ng Bell ang teknolohiya na ito sa nakalipas na dalawang taon at na-block na ang mahigit 1.1 bilyon na tawag sa pagitan ng Hulyo 2020 at Oktubre 2021.

Kasalukuyang nire-review ng Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC ang aplikasyon ng Bell at malapit na raw silang mag-isyu ng desisyon, ani Scott.

Dapat ding pag-isipan ng ibang carriers ang mga paraan upang protektahan ang kanilang subscribers mula sa nakakapinsalang aktibidad sa kanilang mga network, ani Scott, iginiit niya na ang robocalls ay ginagamit ng mga kriminal upang manloko ng mga tao at kunin ang kanilang pera at sensitibong data.

Sinabi niya na dapat ang carriers, hindi consumers, ang magbayad ng mga gastusin kaugnay ng pagpapatupad ng robocall-mitigating technologies.

Hindi ito isang pagkakataon para kumita, isa itong pagkakataon upang makipag-ugnayan at suportahan ang mga customer, at patatagin ang kanilang tiwala sa iyong kakayahang maglingkod, ani Scott sa kanyang talumpati.

Isang artikulo ni Amanda Stephenson (bagong window), The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.