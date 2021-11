Pfizer pumayag na gumawa ang generic drug companies ng kanilang COVID-19 antiviral pill

Sa isang pahayag ngayong Martes, sinabi ng Pfizer na magbibigay ito ng lisensya para sa antiviral pill sa Geneva-based Medicines Patent Pool, na pahihintulutan ang generic drug companies na mag-produce ng gamot na ito para magamit sa 95 na bansa, na bumubuo sa 53 porsyento ng populasyon ng mundo.

Hindi kasama sa kasunduan ang ilang malalaking bansa na nagdusa mula sa coronavirus outbreaks. Halimbawa, ang isang Brazilian drug company ay maaaring makakuha ng lisensya upang gawin ang gamot para i-export sa ibang bansa, ngunit ang gamot ay maaari lang gawin generically para gamitin sa Brazil.

Gayunpaman, sinabi ng health officials na dahil tapos na ang kasunduan bago pa bigyan ng awtorisasyon ang Pfizer pill kahit saan ay makakatulong ito na wakasan ang pandemya ng mas mabilis.

PANOORIN | Matuto nang higit pa tungkol sa experimental antiviral pill ng Pfizer:

Importante na makapagbigay tayo ng access sa gamot na tila epektibo at na-develop pa lang sa mahigit apat na bilyong tao, ani Esteban Burrone, head ng policy sa Medicines Patent Pool.

Ineestima niya na ang ibang drugmakers ay sisimulan na ang paggawa ng gamot sa loob ng ilang buwan, ngunit kinilala na ang kasunduan ay hindi magugustuhan ng lahat.

Sinusubukan natin na magkaroon ng balanse sa pagitan ng mga interes ng kompanya, ng sustainability na kailangan ng generic producers at higit sa lahat, ng pangangailangan ng pampublikong kalusugan sa lower at middle-income na mga bansa, ani Burrone.

Itinigil ang clinical trial ng Pfizer matapos ang promising results

Sa ilalim ng mga tuntunin ng kasunduan, hindi makakakuha ng royalties ang Pfizer sa sales sa low-income na mga bansa, at iwe-waive ang royalties sa sales sa lahat ng bansa na nasasaklawan ng kasunduan habang nananatiling public health emergency ang COVID-19.

Ngayong buwan, sinabi ng Pfizer na ipinakita ng clinical trial na ang gamot ay pinuputol ang panganib ng pagkaka-ospital at kamatayan (bagong window) sa pagitan ng 85 at 89 per cent sa mga taong may mild at moderate coronavirus infection, kung iinumin ito sa loob ng tatlo hanggang limang araw ng pagsisimula ng sintomas.

Inirekomenda ng independent experts na itigil ang pag-aaral ng kompanya base sa promising results.

Sinabi ng Pfizer na hihilingin nito ang awtorisasyon ng U.S. Food and Drug Administration at iba pang regulators para sa gamot sa lalong madaling panahon.

Health Canada ire-review ito ‘base sa prayoridad’

Ngayong buwan, sinabi ng Health Canada na hindi pa ito nakakatanggap ng submission mula sa Pfizer para sa antiviral drug na tinatawag na Paxlovid, ngunit sinabi sa isang email sa CBC News na kung makakatanggap ito ng aplikasyon, ire-review ito base sa prayoridad.

Mula ngayong Martes ng umaga, ang gamot ay hindi nakalista sa COVID-19 drug at vaccine (bagong window) applications database ng Health Canada.

Mula noong sumabog ang pandemya noong isang taon, nag-unahan ang mga researcher sa buong mundo upang mag-develop ng gamot para gamutin ang COVID-19 na maaaring inumin sa bahay para pahupain ang mga sintomas, pabilisin ang paggaling at hindi maospital ang tao. Sa ngayon, karamihan sa COVID-19 treatments ay kailangang i-deliver intravenously o by injection.

Inaprubahan ng Britanya ang COVID-19 antiviral pill ng Merck (bagong window) ngayong buwan at pending ang approval nito sa ibang lugar, kasama ang Canada.

Sa isang katulad na kasunduan sa Medicines Patent Pool na inanunsyo noong Oktubre, sumang-ayon ang Merck na hayaan ang ibang drugmakers na gumawa ng kanilang COVID-19 pill, ang molnupiravir, at maging available ito sa 105 na mas mahihirap na bansa.

Sinabi ng Doctors Without Borders na sila ay nasiraan ng loob na ang Pfizer deal ay hindi ginawang available ang gamot sa buong mundo, tinukoy nila na ang kasunduan na inanunsyo ngayong Martes ay hindi isinama ang mga bansa tulad ng Tsina, Argentina at Thailand.

Alam na ng mundo sa ngayon na ang access sa COVID-19 medical tools ay dapat garantisado para sa lahat, kahit saan, kung gusto talaga natin ma-control ang pandemya, ani Yuanqiong Hu, isang senior legal policy adviser sa Doctors Without Borders.

Ang desisyon ng Pfizer at Merck na ibahagi ang kanilang COVID-19 drug patents ay taliwas sa pagtanggi ng Pfizer at iba pang vaccine-makers na ilabas ang vaccine recipes para sa mas malawak na produksyon. Ang hub na sinet-up ng World Health Organization sa South Africa na naglalayong ibahagi ang messenger RNA vaccine recipes at teknolohiya ay hindi nakaakit ng kahit isang pharmaceutical company na sumali.

Mas kaunti sa isang porsyento ng COVID-19 shots ng Pfizer ang napunta sa mahihirap na bansa.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.