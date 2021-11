Ulan titila na habang ina-assess ng B.C. ang pinsala mula sa baha at mudslides

Isang "atmospheric river" (bagong window) ang nagdala ng matinding pag-ulan sa katimugang bahagi ng British Columbia na nauwi sa paglikas ng buong bayan ng Merritt, gayundin ng mga evacuations sa Fraser Valley (bagong window), Interior (bagong window) at Vancouver Island.

Kinansela ng Abbotsford School District ang lahat ng klase ngayong Martes (bagong window) habang ang ilang parte ng siyudad ay nananatili sa ilalim ng evacuation order dahil sa pagbaha.

Ang mga highway sa buong probinsya ay nagsara rin dahil sa mga mudslide at debris flow, samantala ang ilang parte ng Coquihalla at Trans-Canada highway ay naanod ng rumaragasang mga ilog (bagong window). Daan-daang motorista ang na-trap sa daan at marami ang na-rescue ng helicopter (bagong window) noong Lunes.

Ang ilang biyahero ay napilitang magpalipas ng pangalawang gabi sa kanilang mga sasakyan noong Lunes dahil sa road closures.

Si Andrew Clark, isang musician mula Ladysmith, ay nasa Kelowna noong weekend para magtanghal sa mga concert, ngunit nang pauwi na siya sa bahay noong Linggo na-stranded siya malapit sa Hope kasama ang dalawang katrabaho.

‘Lahat kami ay nasa iisang bangka’

Sinabi niya na parte sila ng grupo ng mga tao na napilitang matulog sa kanilang mga sasakyan at magpunta sa lokal na mga restawran at gas station para sa pagkain at mga serbisyo.

Lahat naman ng tao ay good-humoured, aniya. “Alam ng mga tao na lahat kami ay nasa iisang bangka, kaya mabuti naman ang lahat, ngunit sa palagay ko may konting disappointment na hindi kami makakuha ng mas maraming impormasyon kung ano ang nangyayari sa paligid.

Medyo nag-aalala ang mga tao kung ilang gabi pa kami mananatili rito.

Walang malinaw na timeline kung kailan madadaanan muli ang highway network ng probinsya o kung kailan tatanggalin ang evacuation orders para sa mga taong umalis ng kanilang tahanan.

Gayunpaman, matatapos na ang weather system na nagdala ng malakas na ulan sa probinsya ngayong Martes, ayon kay Environment Canada meteorologist Kenneth Chan.

Sa Huwebes, siguro, magkakaroon tayo ng isa pang weather system na paparating, aniya.

Ngunit ito ay magiging mas mahina at nasa bandang Pacific Northwest, Washington state. Kaya hindi tayo masyadong maaapektuhan.

Ang snowfall warning ay nananatili pa rin buong magdamag (bagong window) sa Coquihalla Highway, sinabi rin ng Environment Canada na hanggang 20 centimetres ng niyebe ang maaaring bumagsak sa pagitan ng Hope at Merritt.

Ang bilis ng hangin ay inaasahan pa rin na magiging malakas sa buong British Columbia. Tinataya na ang bugso ng hangin ay umabot sa 90 km/h sa ilang parte ng Fraser Valley noong Lunes.

Isang bahagi ng Highway 5 ang naanod sa Coquihalla River malapit sa Hope, British Columbia noong Lunes. Patuloy na naaapektuhan ng pagbaha at mudslides ang mga highway sa katimugang bahagi ng British Columbia. Litrato: Jeremiah Steberl

Noong Lunes ng hapon, sinabi ni Public Safety Minister at acting Premier Mike Farnworth na ang kondisyon ay pabago-bago sa buong probinsya.

Nais kong pasalamatan ang lahat ng naapektuhan para sa inyong pasensya, lakas at paggawa ng lahat ng inyong makakaya upang manatiling ligtas, aniya sa isang media conference.

Ang sinumang inilagay sa ilalim ng evacuation order ay dapat umalis kaagad sa lugar.

Upang makahanap ng evacuation centre na malapit sa iyo, bisitahin ang Emergency Management B.C. (bagong window) website.

Ang mga evacuees ay hinihikayat na magparehistro sa Emergency Support Services (bagong window) online, ia-access man nila o hindi ang mga serbisyo sa evacuation centre.

Maaaring itsek ang kondisyon ng mga daan sa DriveBC (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Corey Correia.