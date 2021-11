Walang humpay na ulan nagdulot ng pagbaha at pagsasara ng mga daan sa buong B.C.

Ipinapatupad ang rainfall warnings sa katimugang bahagi ng British Columbia at inaasahan ng Environment Canada ang 50 millimetres ng ulan sa mga lugar na dumaranas ng walang humpay na pagbuhos ng ulan simula pa noong Sabado.

Ang mga mudslide at lokal na pagbaha ay sanhi ng paglalagay sa mahigit 100 tahanan sa Abbotsford, British Columbia B.C. sa ilalim ng evacuation alerts (bagong window), habang sa Merritt, ang mga residente na naninirahan sa 200 taon na flood plain ng Coldwater River, na nasa timog ng Nicola Avenue, ay inutusan na lumikas.

Sa maikling anunsyo sa kanilang website, sinabi ng siyudad ng Merritt na nasira ang municipal wastewater treatment plant at binalaan ang lahat ng mga residente na huwag gamitin ang tubig sa kanilang mga tahanan, kasama ang pagpa-flush ng toilet at paggamit ng tubig sa gripo.

Ang evacuation order ay inisyu rin ng Regional District ng Okanagan-Similkameen (bagong window) para sa 34 na property habang tumataas ang Tulameen River sa mapanganib na antas.

Ang Tulameen at Merritt ay parehong nasa ilalim ng flood warnings, gayun din ang mga lugar na nakapalibot sa Coldwater River malapit sa Brookmere.

Ang flood watch ay nangangahulugan na ang mga residente ay dapat alerto sa pagtaas ng lebel ng ilog, habang ang flood warning ay nangangahulugan na nasira ng tubig sa ilog ang culverts at magdudulot ito ng pagbaha.

Ang buong Fraser Valley region ay sumailalim sa flood watch noong Linggo, kasama ang mga lugar sa Hope. Ang mga ilog sa buong rehiyon, kasama ang Coquihalla at Chilliwack rivers, ay inaasahan na mananatiling mataas hanggang Lunes ng umaga, at makakakita ng improvements pagdating ng hapon kapag humupa na ang pag-ulan.

Inisyu rin ang evacuation order (bagong window) para sa apat na properties sa Electoral Area E sa Chilliwack River Valley.

Sinabi ni Tyler Hamilton, isang meteorologist sa The Weather Network, sa CBC ngayong Lunes na ang atmospheric river-fuelled storm (bagong window) mula sa Pasipiko ay talagang humukay ng malalim sa Fraser Valley.

Inaasahan niya na ang Hope ay tatamaan ng mahigit 300 millimetres ng ulan pagsapit ng Lunes ng hapon. Ang komunidad ay karaniwang nakakakuha ng 250 millimetres ng ulan kada buwan sa panahong ito ng taon.

Hindi nakakapagtaka na nakakakita tayo ng mga rock slides, mudslides - ang maliliit na creek at tributaries na kumakain sa makapangyarihang Fraser River ay talagang na-overwhelm, ani Hamilton.

Kondisyon at pagsasara ng mga daan

Nitong Lunes ng umaga, maraming road closures at delays ang naganap sa British Columbia B.C. highways. Kasama ang:

Highway 1 sa pagitan ng Hope at Spences Bridge

Highway 5 sa pagitan ng Hope at Merritt

Highway 7 sa pagitan ng Maple Ridge at Hope

Highway 11 sa pagitan ng Mission at Abbotsford

Highway 3, na sarado sa parehong direksyon dahil sa mudslide sa Sunshine Valley, humigit-kumulang 17 kilometro silangan ng Hope.

Naniniwala ang mga opisyal na may humigit-kumulang 50 sasakyan ang na-trap sa Highway 7 sa pagitan ng Maple Ridge at Hope, may dalawa hanggang tatlong tao ang nasa bawat sasakyan.

Sinabi ni Adam Wuisman na isa siya rito at inestima niya na mayroong hanggang 300 sasakyan ang stranded sa paligid niya.

Lahat ng tao ay tumabi muna sa gilid ng daan at naghihintay ng update, sinabi niya sa The Early Edition Monday morning (bagong window) ng CBC.

Ang mga fire crews na rumesponde sa isang mudslide sa Highway 7 malapit sa Agassiz, B.C. Nagtipon-tipon sila sa isang command post na naka-set up malapit sa gas station noong Linggo. Litrato: (Shane MacKichan)

Sinabi ni Wuisman na siya at ang kanyang fiance ay na-stranded sa Highway 7 simula 7:30 p.m. noong Linggo habang pabalik sa Richmond mula Nelson, British Columbia B.C.

Walang emergency supplies ang magnobyo, ngunit mas concern si Wuisman sa delikadong posisyon nila sa highway.

May burol sa isang side at ang Fraser River ay nasa kabila naman… hindi ako masyadong concern sa blanket. Concern ako sa mas mataas na hillside na maaaring bumagsak sa akin at sa iba pang tao, aniya.

Ang road conditions ay available sa www.drivebc.ca. (bagong window)

Taya ng panahon

Ayon sa Environment Canada, isang atmospheric river event ang patuloy na magdadala ng pag-ulan sa South Coast ng British Columbia B.C. ngayong Lunes.

Ang central at eastern Fraser Valley ay inaasahan na uulanin ng 50 millimetres ngayong araw, habang ang mga lugar na nasa kanluran, kasama ang Metro Vancouver, ay tinataya na makakakuha ng 30-40 millimetres.

Sinabi ng weather agency na hanggang 250 millimetres ng ulan ang bubuhos sa central at eastern Fraser Valley sa pagtatapos ng Lunes, na may hanggang 180 millimetres ang bumuhos sa Metro Vancouver, western Fraser Valley, Whistler, Howe Sound, Sunshine Coast at eastern Vancouver Island areas mula Sabado.

Sinabi ni Alyssa Charbonneau, meteorologist ng Environment Canada, na ang average monthly rainfall ng Vancouver noong Nobyembre ay nasa 185 millimetres at inaasahan niya na makita ang Metro region na umabot sa 200 millimetres sa kalagitnaan ng Lunes.

Ito ay talagang isang extreme event, aniya. Para makita ang mga lugar na nakakakuha ng ganun… sa loob ng dalawang araw ay talagang napaka-significant.

Sa British Columbia B.C. Interior, tinataya ang mabigat na pagbuhos ng ulan sa Nicola at Kootenay Lake region.

Nag-isyu rin ang Environment Canada ng winter storm warning para sa Trans-Canada Highway mula Eagle Pass hanggang Rogers Pass, kung saan 15 hanggang 25 centimetres ng niyebe ang inaasahang babagsak ngayong Lunes.

Kalahating metro ng niyebe ang bumagsak sa high passes noong Sabado, ayon sa weather agency.

Ang ulan ay inaasahan na huhupa sa karamihan ng mga lugar sa British Columbia B.C. pagsapit ng Lunes ng hapon. Gayunpaman, nag-isyu pa rin ang Environment Canada ng wind warnings sa Fraser Canyon, Greater Victoria at Metro Vancouver.

Ang hangin ay inaasahan na lalakas sa mga lugar na ito bandang hapon na may bugso na 90 km/h na nagbabanta ng pagsasara ng mga daan at pagbagsak ng power lines.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Jessica Cheung at Yvette Brend.