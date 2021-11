Canada, Alberta naabot ang kasunduan para sa $10-a-day child care

Kalakip ang pondo na halos $3.8 bilyon sa susunod na limang taon, makikita rin ng Alberta ang 50 porsyento na bawas sa average parent fees para sa mga bata edad anim pababa sa regulated child care sa pagtatapos ng 2022.

Ang bagong regulated spaces sa Alberta ay kabilang sa mga lisensyadong not-for-profit, public at family-based child care providers.

Ang kasunduan ay inanunsyo ngayong Lunes sa Edmonton nina Prime Minister Justin Trudeau at Alberta Premier Jason Kenney.

Nagsalita sina Trudeau at Kenney sa isang news conference kasama si Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, Minister of Families, Children and Social Development Karina Gould at Alberta Minister of Children's Services Rebecca Schulz.

Sinabi ni Trudeau na ang kasunduan ay mangangahulugan na sa loob ng limang taon, ang child care na may average na $10 bawat araw ay magiging realidad sa Edmonton.

Ito ay isang malaking balita para sa mga pamilya at isa na namang halimbawa kung paano nagtutulungan ang mga gobyerno upang makapagbigay ng totoo at tangible na mga paraan para sa mga tao, ani Trudeau.

Sinabi ni Kenney na ang anunsyo ay dumating sa isang magandang araw para sa mga pamilya sa Alberta dahil ang abot-kayang child care ay magdudulot ng malaking kaibahan para sa mga magulang na nagtatrabaho.

Sinabi ng premier na ang $3.8 bilyon na buwis na binabayaran ng Albertans sa Canada ay babalik sa probinsya sa ilalim ng programa.

Inanunsyo ng Canada ang $30 bilyon sa susunod na limang taon at $8.3 bilyon para sa layunin na makalikha ng dekalidad at abot-kayang child-care system bilang parte ng budget ngayong taon (bagong window), na ipinahayag noong Abril.

‘Isang game changer’

Nakatakda sa federal budget na ang kahit anong bagong plano ay dapat maabot ang tatlong criteria na ito:

Ang pondo ay mapupunta “primarily” sa non-profit early learning centres.

Ang pondo ang magbabayad para sa training ng early childhood educators.

Ang pera ay dapat gastusin upang mangalahati ang average child-care fees sa pagtatapos ng 2022 at bawasan ang child-care costs para maging $10 kada araw on average pagsapit ng 2026.

Habang hindi pa niya nalalaman ang detalye ng kasunduan bago naganap ang news conference ngayong Lunes, sinabi ni Nicki Dublenko, chair ng Association of Early Childhood Educators of Alberta, na ang $10-a-day child care ay magiging transformative.

Ito ay isang game-changer dahil may mga tao, karaniwan ang mga kababaihan, na gustong magtrabaho ngunit hindi nila ito ma-afford, lalo na kung marami silang anak. Lahat ng kanilang kikitain ay mapupunta lang sa child care, ani Dublenko.

Kapag nagsasalita sila tungkol sa child care inihahalintulad nila ito sa mortgage payments na mayroon ang mga pamilya hanggang magkaroon ng access ang mga bata sa eskwelahan.

Child care nasa krisis, ani Dublenko

Ang mga pamilya ay maaaring magbayad ng mahigit $1,200 kada buwan bawat bata sa ilang lugar sa probinsya, lalo na sa bahagi ng hilagang Alberta, ani Dublenko.

Sinabi ni Dublenko na ang kasunduan sa Canada ay dumating sa tamang oras, habang ang child care sa probinsya ay nasa estado ng krisis mula pa noong magsimula ang COVID-19 pandemic.

Ang ilang programa ay talagang nahihirapan mula sa mababang enrolment at sa mataas na gastusin mula sa pandemya, aniya. Nangangailangan ng suporta ang mga pamilya at kailangan talaga ng mga child-care program ang suporta para manatiling gumagana.

Naglunsad ang gobyerno ng Alberta ng mga negosasyon sa Canada noong Hulyo, bago tinawag ang pederal na eleksyon.

Noong Agosto, hiniling ni Kenney (bagong window) na bigyan ng gobyerno ng Canada ang probinsya ng unconditional funding para sa early learning at child care tulad ng ni-negotiate ng Quebec.

Ang mga representatives ng gobyerno sa news conference ay sinamahan nina Shannon Doram, presidente at CEO ng YMCA Calgary, at Heather Gomme, may-ari at direktor ng It's a Child's World Family Day Home Agency.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Thandiwe Konguavi, Pippa Reed, Janet French at Nicholas Frew.