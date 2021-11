Mga biyahero sa British Columbia na-trap sa landslide, mga crew inaalam ang pinsala

Sinabi ni David Boone, team director ng Heavy Urban Search at Rescue Task Force team sa British Columbia B.C. at isang assistant chief sa Vancouver Fire Department, ngayong Lunes na ang kanyang team ay hindi pa nalalaman ang full view ng lawak ng landslides at debris flow.

Ang mga landslide, na nangyari noong Linggo sa Highway 7 malapit sa Agassiz, British Columbia B.C. , ay naganap habang ang mga komunidad sa southern British Columbia B.C. ay nakakaranas ng matinding pag-ulan.

Sinabi ni Boone na ang kanyang team ay dumating para suportahan ang mga miyembro ng fire department sa Agassiz, na iniligtas na ang 12 tao na na-trap sa kanilang mga sasakyan mula sa debris flow. Dalawa pa ang nailigtas sa east side ng search and rescue team o ng mga manggagawa mula sa fire department sa Hope, aniya sa CBC News Network.

Ang nagpapalubha sa sitwasyon na ito ay ang dalawang landslide sa Highway 7 at may mga tao na na-trap sa debris… ang ilan ay nailigtas na, ani Boone kay Heather Hiscox ng CBC, binigyang-diin niya na hindi pa sigurado ang mga opisyal kung may mga nawawalang sasakyan at may iba pang tao na hindi pa nabibilang.

Sinabi niya na naniniwala ang mga opisyal na may humigit-kumulang 50 sasakyan ang na-trap sa Highway 7 sa pagitan ng dalawang debris fields at may dalawa o tatlong tao sa bawat sasakyan.

Sinabi ni Boone na nakausap niya ang isang nurse na nagbibiyahe sa isa sa mga sasakyan na ito na tumutulong sa assessment. Napag-alaman ng nurse na ang mga nakita nila ay ligtas at secure sa panahon na ito. Ang mga tao na na-trap sa pagitan ng mga landslide ay hinihikayat na manatili sa kanilang mga sasakyan sa ngayon, aniya.

Mga opisyal umaasa na makakapag-survey mula sa himpapawid

Sinabi ni Boone, na iginiit na ang mga opisyal ay medyo bulag pa sa full scope ng isyu, na ang stability ng lupa at ang mga isyu kaugnay ng hydro wires ay ginagawang komplikado ang rescue efforts.

Sinabi niya na lubhang mapanganib ang lumapit sa ngayon at ang iba pang assessments ay darating kapag nagkaroon na ng liwanag.

Ina-assess namin ang best access points para makapasok kami sa area, aniya. Binigyang-diin niya na ang mga rescue workers ay makikipag-ugnayan sa CP Rail dahil ang pinakamagandang paraan para makapasok ay sa tabi ng linya ng tren.

Hindi namin papupuntahin ang mga rescuers sa area hangga’t hindi namin natutukoy kung ligtas na ito, aniya, umaasa rin sila na makakapag-survey mula sa himpapawid ngayong araw.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.