Nauubos na ang oras sa pangako ng Liberal na magpakilala ng mga batas sa unang 100 araw

Nangako ang mga Liberal ng mahigit isang dosenang initiatives sa kanilang plataporma noong eleksyon - kasama ang pagpapakilala ng at least walong bills - sa loob ng unang 100 araw ng bagong mandate.

Ang 100 araw ay nagsimula noong Oktubre 26 nang manumpa ang bagong gabinete ng prime minister.

Ang gobyerno ay nawalan na ng halos 30 araw sa oras na magbukas ang bagong sesyon ng Parlamento sa susunod na Lunes.

Mayroon lang itong 24 sitting days para magawa ang mga bagay-bagay sa House of Commons bago maubos ang oras sa Pebrero 3 - ang unang dalawang araw ay mawawala na dahil nakadeboto ito sa paghahalal ng isang Speaker at sa pagde-deliver ng throne speech.

Ang Commons ay naka-iskedyul na umupo ng apat na linggo lamang bago mag-break para sa holiday season sa Disyembre 17 at ang mga MP ay hindi babalik hanggang Enero 31.

Kung intensyon ng mga Liberal na tuparin ang kanilang mga pangako sa unang 100 araw - at iginiit na gagawin nila ito - magkakaroon ng masikip na legislation agenda ang House sa loob ng ilang linggo bago ang bagong taon.

Mayroon kaming napaka-agresibong agenda sa darating na mga linggo at doon kami nakapokus, ani government House leader Mark Holland noong nakaraang linggo kasunod ng unang post-election caucus meeting ng mga Liberal.

Dagdag pa sa walong bills na ipinangakong ipapakilala sa Pebrero 3, ang gobyerno ay naghahanda rin ng batas tungkol sa dalawang isyu na kaugnay ng pandemya na hindi nabanggit sa plataporma.

Ang una ay ipatupad ang anunsyo noong nakaraang buwan sa mas targeted na emergency aid benefits para sa mga indibidwal at sektor na matinding tinamaan ng COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Holland na prayoridad ang maipasa ang bill na ito sa lalong madaling panahon.

Mga Liberal kakailanganin ang suporta ng ibang partido

Sinabi rin ni Holland na prayoridad ang maipasa ang isang bill na mag-i-impose ng criminal sanctions sa sinumang haharang sa access sa vaccine clinics, mga ospital, testing centres at abortion clinics. Ita-target din nito ang sinumang mananakot o mangha-harass sa mga health-care workers, isang pangako na ginawa ni Trudeau nang umigting ang anti-vaccination protests noong kampanya.

Sa ngayon nais namin siguraduhin… na hindi na natin makikita ang nangyari dati kung saan ang mga health-care professionals na nasa frontlines ng laban na ito ay hinarap pa ang mga nagpoprotesta at napuwerwisyo sila, ani Holland.

Tinatawag ito na 'agresibong agenda' ni Government House leader Mark Holland. Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Privately, ang mga opisyal ng gobyerno ay umaasa na kikilalanin ng mga partido ng oposisyon ang urgency na maipasa ang dalawang bills, tulad ng ginawa nila noong nakaraan sa iba pang pandemic-related legislation.

Dahil hawak nila ang minority of seats sa Commons, kailangan ng mga Liberal ang suporta ng kahit isang opposition party upang ipasa ang batas o limitahan ang debate at mapuwersa ang botohan sa isang bill.

Sa isang minority House, maaaring pahabain ng opposition party ang debate ng ilang linggo sa pamamagitan ng pagdadala ng maraming speakers at patagalin ang oras. Maaari rin nitong hadlangan ang agenda ng gobyerno sa pamamagitan ng paggamit ng procedural delaying tactics.

Parehong ginawa ito ng Conservatives sa huling Parlamento, na isa ring Liberal minority, sa mga bagay na hindi kaugnay sa pandemya.

Noon lang sa pagtatapos ng sitting noong nakaraang spring sinuportahan ng New Democratic Party NDP at Bloc Quebecois ang Liberal sa pagpapatupad ng closure para maputol na ang debate at puwersahin ang pagboto sa priority bills na ipagbawal ang conversion therapy at i-regulate ang web giants - ngunit nahuli na rin ito para mapunta ang bills sa Senado bago mag-summer break at parehong namatay nang tumawag ng snap election si Trudeau noong Agosto.

Gayunpaman, umaasa ang gobyerno na sa pagkakataong ito magkakaroon ng mas mabilis na progreso sa dalawang bills na ipinangako sa plataporma na ipapakilala sa loob ng 100 araw.

Sick leave, conversion therapy bills nasa agenda

Ang isa rito ang pagbibigay ng 10 araw na paid sick leave sa federally regulated workers, isang hakbang na na-trigger ng pandemya.

Ang isa pa ay ang pagpapakilala muli sa bill na nagbabawal sa nakaka-trauma na practice ng pagpupuwersa sa isang tao na sumailalim sa conversion therapy na naglalayong baguhin ang kanyang sexual orientation o gender identity. Bagama't ang Conservatives ay nagsagawa ng debate sa ban noong nakaraaan at mahigit kalahati sa kanila ang bumoto laban dito, malakas na sinuportahan ito ng lahat ng iba pang partido.

Ang iba pang ipinangako na bills ay maaaring tumagal nang higit sa 100 araw sa lehislatura. Kasama sa mga ito ang batas sa:

Pagre-regulate sa web giants upang siguraduhin na nakaka-contribute sila sa creation at promotion ng istorya at musikang Canadian. Ang bill sa isyung ito ay pinag-usapan noong huling sesyon at naging kontrobersyal, sinasabi ng mga kritiko na mauuwi ito sa pagre-regulate ng mga post ng indibidwal sa social media.

Pagre-require sa digital platforms na ibahagi ang kanilang kita mula sa news content na ipino-post nila sa Canadian news outlets na gumagawa nito.

Palakasin ang Official Language Act at ipakilala ang Act for Substantive Equality of French and English.

Paglabanan ang online hate, kasama ang hate speech, terrorist content, pag-uudyok sa karahasan, child sexual abuse at non-consensual distribution ng mga intimate images. Gagawin nitong accountable ang social media platforms para sa content na kanilang hino-host.

Reporma sa criminal justice system upang tugunan ang hindi pantay na pagkulong sa mga Black at Indigenous na mga tao. Kasama ang pagtatanggal sa mandatory minimum sentences para sa hindi gaanong seryosong krimen at higit na paggamit ng conditional sentences, tulad ng house arrest, counselling o treatment, para sa mga taong hindi banta sa kaligtasan ng publiko.

Ang plataporma ay nangako na ang gobyerno ay magho-host ng iba pang non-legislative tasks sa loob ng 100 araw, kasama ang pag-a-appoint sa bagong housing advocate, pagkakaroon ng summit sa pagsisimula muli ng cultural industries, pakikipag-usap sa mga probinsya at teritoryo upang mag-develop ng national plan para isabatas ang paid sick leave sa buong bansa at ilunsad ang procurement process para sa development ng isang high frequency rail corridor sa pagitan ng Toronto at Quebec City.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.