Desisyon sa COVID-19 vaccine para sa mga bata malalaman sa loob ng 2 linggo

Tulad ng lahat ng COVID-19 submissions, ginagawa namin ito ayon sa prayoridad at mayroon kaming dedicated team na tumitingin sa data at ang data na iyon ay hindi lang clinical data, ngunit pati rin formulation, sinabi ni Dr. Supriya Sharma sa briefing ng Public Health Agency ng Canada noong Biyernes sa Ottawa. At tinitingnan namin iyan sa konteksto ng Canada… para sa posibleng paggamit para sa mga bata.

Noong nakalipas na tatlong linggo, ang Pfizer-BioNTech ang unang kompanya na humiling sa Health Canada na aprubahan (bagong window) ang kanilang pediatric COVID-19 vaccine. Ang ibang kompanya, kasama ang Moderna, ay tinatrabaho pa ang formulation na angkop para sa mga bata.

Habang ang mga bata edad 12 pataas ay naaprubahan na para sa adult formulation, ang pediatric formulation ay ibibigay sa dalawang mas maliit na doses - 10 mcg (micrograms), sa halip na 30 mg na ginagamit para sa mga tao edad 12 pataas.

Sinabi ni Sharma noong nakaraang buwan na habang ang children’s version ng bakuna ay bahagyang naiiba mula sa pang-matanda, naglalaman pa rin ito ng parehong mRNA at gumagana sa katulad na paraan.

Sinabi rin ng chief medical adviser na habang ang Health Canada ay may kumpletong submission para sa bakuna mula sa Novavax (bagong window), ang review para sa produkto ay magpapatuloy.

Sinabi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam sa briefing dalawang linggo na magkasunod (bagong window) na ang mga bata edad 12 pababa ang may pinakamataas na incidence rates sa lahat ng age groups.

Nang tanungin kung ano ang magagawa upang maengganyo na magpaturok ang mas maraming bata na nasa 12 hanggang 16 age group, sinabi ni Tam na ang grupo ay mas huling nagka-access sa bakuna kaysa iba ngunit nagkaroon ng magandang acceleration sa pagbabakuna simula pa lang ng vaccination campaign.

Ang mga bagay ay medyo bumabagal na nitong mga nagdaang linggo, kaya ito na rin ang huling milya para sa kanila, aniya.

Pinuri ni Tam ang mga student groups at ambassadors ng non-government organizations para sa kanilang paghikayat sa mga kabataan at magulang na magpabakuna.

Sinabi ni Tam na nagkaroon ng 11 porsyentong pagtaas sa bagong COVID-19 cases kumpara noong nakaraang linggo, na may average na halos 2,500 new cases na inuulat araw-araw sa buong Canada.

On average, mahigit 1,800 na mga taong may COVID-19 ang naoospital bawat araw, 528 ang nasa intensive care units at 22 ang nauulat na namamatay araw-araw, aniya.

Ang chief public health officer ng Canada na si Dr. Theresa Tam. (Archives) Litrato: (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Sinabi ni Tam na habang 28 milyong tao - na kumakatawan sa 85 porsyento ng eligible na populasyon na mas matanda sa 12 - ang fully vaccinated laban sa virus, mayroon pa ring malaking gap sa vaccine coverage. Mahigit limang milyong Canadians at apat na milyong bata edad 12 pababa ang hindi pa nababakunahan.

Sa mga lugar na may napakababang coverage, may mas mataas na banta ng local surges sa virus activity, aniya.

Sinabi ni Tam na may 5.5 per cent increase sa first-dose vaccine coverage mula kalagitnaan ng Agosto, nang ianunsyo ng gobyerno ng Canada at iba pang provincial governments ang bagong proof-of-vaccine requirement.

Araw-araw mas marami pa ring tao ang nababakunahan. Nang mabagal, aniya. Naniniwala kami na maaari pa tayong makakuha ng ilan pang percentage points sa mga eligible… na hindi pa bakunado.

Maaabot ba ng Johnson & Johnson ang mga ayaw magpabakuna?

Upang tulungan na maabot ang mga ayaw magpabakuna, magpapamahagi ang gobyerno ng Canada ng mga doses ng one-shot Johnson & Johnson vaccine, na kilala rin bilang Janssen vaccine, sa mga probinsya (bagong window). Humingi ng supply ng Janssen vaccine ang Alberta, Saskatchewan at British Columbia para makumbinse ang mga vaccine-hesitant.

Ang mga bakuna mula sa Pfizer-BioNTech at Moderna ay gumagamit ng messenger RNA, o mRNA technology, upang idirekta ang protein production sa mga cell sa buong katawan at mag-trigger ng immune response para maprotektahan ang indibidwal laban sa nakakahawang sakit. Ang Janssen vaccine ay gumagamit ng mas conventional na viral vector vaccine technology.

Bandang huli ng Abril, humigit-kumulang 300,000 doses ng Janssen vaccine ang ipinadala sa Canada na ni-reject ng Health Canada dahil may mga concerns ukol sa third-party manufacturer ng mga shot, ang Maryland-based company na tinatawag na Emergent. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng gobyerno ang delivery ng 20,000 doses mula sa France (bagong window).

Ipinapakita ng clinical trials na simula dalawang linggo pagkatapos ng single dose, ang Janssen vaccine ay 66 per cent effective sa pagpoprotekta ng trial participants laban sa COVID-19, ayon sa Health Canada (bagong window). Ang produkto ng Pfizer ay 95 per cent effective (bagong window) para sa participants na 16 pataas, isang linggo pagkatapos ng pangalawang dose. Ang bakuna ng Moderna ay 94 per cent effective (bagong window) para sa participants 18 pataas, dalawang linggo pagkatapos ng pangalawang dose.

‘Mas maganda na may bakuna na itinurok sa braso’

Sinabi ni Tam na masyado pang maaga para malaman kung magkakaroon ng significant increase sa pagbabakuna dahil sa produkto ng Johnson & Johnson, dagdag pa niya imo-monitor ng health agency ang sitwasyon sa darating na mga linggo.

Base sa impormasyon at data na mayroon tayo, ang mRNA vaccines ay nagpe-perform ng mahusay at tila nagpe-perform ng mas maganda kaysa sa Janssen vaccine ngunit sa palagay ko mas maganda na may bakunang naiturok sa braso kaysa hindi nabakunahan ang tao, aniya.

Nirekomenda ng National Advisory Committee on Immunization ang booster shots para sa mga tao na nakakuha ng Janssen vaccine. Sinabi rin ng Canada na ang Janssen vaccine ay may kaakibat na warning labels ukol sa pambihira ngunit seryosong side effects, tulad ng autoimmune disorders at blood clots (bagong window).

Nang tanungin kung ano ang kanyang sasabihin sa mga tao na naniniwala na mas ligtas ang Janssen vaccine kaysa sa mga bakuna na gumagamit ng mRNA technology, sinabi ni Tam na dapat magpasalamat ang mga Canadians dahil lahat ng aprubadong bakuna ay ni-review nang husto ng regulator at anumang seryosong side effects ay pambihira lamang.

Sinabi ni Sharma na mahirap ikumpara ang mga bakuna sa isa’t isa ng walang head-to-head trial. Habang nirerekomenda ng Health Canada ang mRNA vaccines dahil sa mas mataas na level ng effectiveness, hindi ibig sabihin ay malaya na ito mula sa side effects, aniya.

Ang pagiging bakunado ay mas maganda kaysa sa hindi pagkakaroon ng bakuna, aniya.

PANOORIN: Tam sinabi na ang mga bata 11 pababa ang may pinakamataas na cases:

Isang artikulo ni Ryan Maloney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Nicole Ireland, David Thurton at John Paul Tasker.