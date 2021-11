Labour shortage pinasakit ang ulo ng mga magpapapalit ng winter tires sa Quebec

Gumagawa siya ng 25 sasakyan kada araw at ganito ang mangyayari sa loob ng isa pang buwan habang ang mga kostumer ay sabik nang bumalik sa kalsada - at magbiyahe sa mga lugar na hindi nila napuntahan noong isang taon dahil sa mga ipinatupad na public health measures.

Handa na silang magbiyahe, ani Webley at nire-require ng probinsya ang lahat ng sasakyan na makabitan ng snow tires mula Disyembre 1 hanggang Marso 15.

Ngunit ang pagsabay sa demand ay hamon para sa maraming garahe. Sa Merson Auto naman, sinabi ni Mark Bisares na nahihirapan ang kanyang garahe na kabitan ang 100 kotse bawat araw.

Ang problema ay wala siyang sapat na staff, aniya.

Mahirap kumuha ng staff o kahit makahanap ng staff na handang gawin ang trabaho, ani Bisares, naaalala niya na dati ay mayroon siyang 20 mekaniko na naka-duty. Ngayon siguro mga sampu na lang.

Nirerekomenda ng CAA-Quebec na lawakan ng mga tao ang kanilang paghahanap, tumawag sa mga garahe at dealerships na mas malayo upang makita ang kailangan nilang serbisyo o mga produkto.

May mga home service din na available na maaaring maging alternatibo ngayong taon basta’t ito ay isang kagalang-galang na kompanya na may tamang equipment, ani Jesse Caron, isang automotive expert sa CAA-Quebec.

Ang tire change season ngayong taon ay hamon para sa lahat, ani Caron.

Kahit ang winter tires ay hindi mandatory bago sumapit ang Disyembre 1, maaaring dumating ng maaga ang winter at kailangan handa ang mga tao, babala ng Société de l'assurance automobile du Québec. Litrato: CBC / Charles Contant

Ang kakulangan sa staff at supplies ay hindi lang mahirap para sa mga garage owners at workers, ngunit sa consumers din dahil mahirap kumuha ng mabilis na serbisyo at hindi palaging nakikita ang modelo ng gulong na gusto nila, ani Caron.

Marami pa ring gulong na available, aniya, ngunit ang ilang modelo ay short ang supply.

Makakakita sila ng ibang produkto, ngunit hindi ito ang eksaktong modelo na akma sa kanilang sasakyan at driving style, ani Caron.

Sinabi niya na ang mga garahe ay nahihirapan na panatilihin ang labour, kaya mas mahirap sabayan ang demand ng mga customer.

Mas madali ang spring tire changing dahil walang deadline para tanggalin ang winter tires, aniya.

Napakaraming tao ang gustong maserbisyuhan nang sabay-sabay ngunit ang hirap humanap ng kwalipikadong labour na tutugon sa mga pangangailangan na iyan nang sabay-sabay, ani Caron.

Sinabi ng automobile insurance board ng Quebec (SAAQ) na lahat ng apat na gulong ay dapat nasa mahusay na kondisyon, at depende kung saan ka nakatira sa probinsya, mas mainam kung magpapalit ka ng gulong bago sumapit ang Disyembre 1 na deadline.

Siguraduhin na itsek ang petsa kung kailan ginawa ang mga gulong, lalo na kung bibili ka, ayon sa SAAQ, dahil ang treads ng lumang gulong ay mas matigas at less effective sa niyebe at yelo.

Ang petsa ng fabrication ay matatagpuan sa wall ng gulong. Halimbawa, ang ibig sabihin ng 3613 ginawa ang gulong noong ika-36 na linggo ng 2013, ayon sa SAAQ.

Sa sandaling bumaba ang temperatura na mas mababa sa 7 C, o kapag mayroon ng niyebe o yelo sa daan, ang rubber compound ng summer at all-season tires ay tumitigas at nawawalan ng kapit, wika ng SAAQ.

Bukod dito, ang treads ng summer at all-season tires ay hindi dinisenyo para sa niyebe tulad ng makikita sa winter tires.

Ang multa sa hindi pagkakaroon ng maayos na gulong ay naglalaro sa halagang $200 hanggang $300, bukod pa sa fees.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Derek Marinos.