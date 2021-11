Health Canada inaprubahan ang Moderna COVID-19 vaccine bilang booster shot

Ngayong linggo, inaprubahan din ng departamento ang Pfizer-BioNTech vaccine (Comirnaty) para gamitin na booster.

Pareho itong mRNA vaccines.

Ang Moderna booster shot ay magiging kalahati ng isang dose, ayon sa news release ng Health Canada ngayong Biyernes.

Naiiba ito mula sa Pfizer booster na isang full dose.

Ang COVID-19 booster shot ay isang ekstrang dose ng bakuna na ituturok matapos makumpleto ang primary vaccine series, ayon sa news release.

Ang booster shot ay dinisenyo upang tulungan ang mga tao na mapanatili ang kanilang proteksyon laban sa COVID-19 sa paglipas ng panahon.

Ang Moderna at Pfizer booster shots ay awtorisado na gamitin sa mga tao na 18 taong gulang pataas at kailangan iturok anim na buwan matapos ang regular na pangalawang dose.

Boosters inirerekomenda lang para sa ilang populasyon

Ang iba’t ibang probinsya ay nagpatupad ng iba’t ibang estratehiya para sa booster doses. Ang mRNA vaccines na aprubado sa Canada (Pfizer-BioNTech at Moderna) ay ginagamit na bilang pangatlong dose upang magbigay ng mas mahabang proteksyon para sa high-risk na mga tao - kasama ang mga residente ng long-term care home at mga tao na immunocompromised - sa ilang bahagi ng bansa.

Sa pagtatapos ng Oktubre, nirekomenda ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) ang boosters para sa ibang high-risk groups, kasama ang mga tao edad 70 pataas.

Nirekomenda rin ang boosters para sa front-line health-care workers na may maikling period sa pagitan ng una at pangalawang shot, habang lumaki ang ebidensya nitong nakaraang taon na ang pag-e-expand ng interval sa pagitan ng una at pangalawang dose ay nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon.

Inirekomenda rin ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang boosters para sa mga taong naturukan ng dalawang dose ng AstraZeneca vaccine, dahil ang mRNA vaccines ay tila nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon.

Gayunpaman, sinabi ng National Advisory Committee on Immunization NACI na karamihan sa mga tao na labas sa higher-risk groups ay hindi kailangan ng booster sa puntong ito dahil walang ebidensya na nababawasan ang proteksyon sa paglipas ng panahon laban sa matinding COVID-19 sa pangkalahatang populasyon.

Patuloy na ipinapakita ng ebidensya na ang pagiging fully vaccinated ay nagbibigay ng malakas na proteksyon laban sa seryosong pagkakasakit, pagkaka-ospital at pagkamatay mula sa COVID-19, kasama ang paglaban sa delta variants, sabi ng Health Canada sa news release.

“Dapat konsultahin ng mga tao sa Canada ang kanilang local public health guidance, na informed ng National Advisory Committee on Immunization, para sa mga detalye kung sino ang mga indibidwal o grupo ng mga tao ang nirerekomenda na maturukan ng booster dose sa mga oras na ito.”

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.