Canada, U.S. hinikayat ang mga mamamayan na umalis ng Haiti sa gitna ng kaguluhan

Dumating ang pambihirang babala mula sa U.S. State Department habang ang gobyerno ng Haiti at ang pulisya ay nahihirapang kontrolin ang mga gang na humaharang sa fuel distribution terminals sa loob ng maraming linggo.

Ang malawakang kakulangan sa gasolina ay nililimitahan ang essential services sa emergency, kasama ang access sa mga bangko, money transfers, urgent medical care, internet at telekomunikasyon, at pampubliko at pribadong transportasyon, babala ng State Department noong Miyerkules. Maaaring hindi matulungan ng embahada ng Estados Unidos ang U.S. citizens sa Haiti na makaalis kung ang commercial options ay hindi na maging available.

Hindi malinaw kung ilang U.S. citizens ang kasalukuyang naninirahan sa Haiti. Sinabi ng isang State Department official sa The Associated Press na hindi ito nagbibigay ng statistics at ang U.S. citizens ay hindi required na iparehistro ang kanilang pagbiyahe sa ibang bansa.

Canada pinauuwi ang non-essential employees

Nag-isyu rin ng parehas na babala ang Canada noong Miyerkules: “Kung ikaw ay nasa Haiti at ang presensya mo ay hindi essential, umalis kung maaari ng ligtas."

Sinabi ng Global Affairs Canada noong Huwebes na pansamantalang pinauuwi ang non-essential Canadian employees at ang pamilya ng Canadian embassy staff na nasa bansa.

Isang saradong gas station sa Port-au-Prince, Haiti noong Huwebes. Litrato: Associated Press / Matias Delacroix

Ang kaligtasan ng mga Canadians ang pinakamataas na prayoridad sa lahat ng oras, at sa layuning ito ang embahada sa Port-au-Prince ay nananatiling bukas, ayon sa pahayag.

Dumating ang babala habang ang mga awtoridad ng Estados Unidos at Haiti ay sinusubukan na i-secure ang ligtas na release sa 17 miyembro ng missionary group mula sa Ohio-based Christian Aid Ministries na nadukot ng 400 Mawozo gang noong Oktubre 16. May limang bata sa grupo ng 16 na Amerikano at isang Canadian. Ang kanilang Haitian driver ay dinakip din.

‘Seryosong kaguluhan’

Hinihiling namin ang patuloy na pagdarasal para sa mga kidnapper, na palalambutin ng Diyos ang kanilang mga puso, sinabi ng organisasyon sa isang pahayag noong Miyerkules. Habang kayo ay nagdadasal, tandaan na milyong-milyong Haitians ang nagdurusa sa panahon ng seryosong kaguluhan.

Noong Martes, kinilala ng mga opisyal ng gobyerno ng Haiti ang malawakang kawalan ng gasolina sa isang news conference at sinabi na sila ay nagtatrabaho para makahanap ng solusyon, ngunit hindi nagbigay ng detalye.

Sinabi ni Defence Minister Enold Joseph na iniimbestigahan ng gobyerno kung bakit ang 30 fuel tanks na ipinadala sa katimugang bahagi ng Haiti ay nawala. Naobserbahan din niya na ang gasolina ay ibinebenta sa black market.

Dagdag pa riyan, iniulat ng pahayagang Le Nouvelliste na ang mga truck drivers ay na-kidnap at ang mga trak ng gasolina ay na-hijack.

‘Lahat ay baligtad’

Lahat ay baligtad, ani Pierre Alex, isang 35 taong gulang na nagtatrabaho sa factory na gumagawa ng mga hanger ng damit. Sinabi niya na ang kanyang anak ay hindi makapasok sa eskwelahan ngunit hindi rin makapagtrabaho sa bahay dahil walang kuryente at walang internet. Hindi ko alam kung sinong santo ang aking tatawagin para dumating at tumulong.

Binantaan din ng kakulangan sa gasolina ang supply ng tubig sa Haiti, na nakasalalay sa mga generator, at ang mga ospital sa Port-au-Prince at sa iba pang lugar.

Ang police officer na ito ay nagpapatrolyo sa isang intersection sa Port-au-Prince noong Huwebes. Litrato: Associated Press / Matias Delacroix

Sinabi ni Marc Edson Augustin, direktor ng St. Luke Hospital, na maaari lang siya mag-alaga ng 50 pasyente na may COVID-19 kahit na mayroong 120 beds na nakatabi para rito dahil ang kompanya na nagbibigay ng oxygen sa institusyon ay tinamaan ng kakulangan sa gasolina.

Noong Miyerkules, nagbabala ang Doctors Without Borders na ang shortages ay pinwersa na mabawasan ang medical care noong isang linggo pa at ginagamot lang ng staff ang mga pasyente na may life-threatening conditions. Sinabi ng aid group na ang ospital at emergency centre nito ay mawawalan na ng gasolina para sa mga generator sa loob ng tatlong linggo o mas kaunti pa kung walang darating na bagong supply.

Pagtaas ng presyo ng pagkain

Habang ang tensyon at armadong labanan ay lumalala sa kapitolyo ng Haiti, ang shortages sa gasolina, pampublikong transportasyon at inuming tubig ay inilalagay ang medical facilities sa panganib, ayon sa aid group. Halos lahat ng pampubliko at pribadong health facilities sa Port-au-Prince ay huminto o nilimitahan ang admissions sa acute cases lamang o sinara na ang kanilang pintuan dahil sa parehas na mga problema.

Sinabi ng aid group na isang pasyente na may respiratory distress ang tinanggihan kamakailan lang sa apat na iba’t ibang medical centres dahil ang kakulangan sa gasolina ay pinwersa sila na ihinto ang admissions. Ang ika-limang pasilidad ang tumanggap sa pasyente, ayon sa mga opisyal.

Sinabi ng Doctors Without Borders na ang kakulangan sa gasolina ang pumipigil sa staff na makarating sa ospital dahil sa kakapusan sa pampublikong transportasyon. Nakikita rin ang problemang ito sa ibang lugar, hindi maihatid ng mga magulang ang kanilang mga anak sa eskwelahan at ang ibang empleyado ay hindi makapasok sa trabaho.

Ang sitwasyon ay nauwi sa pagtaas ng presyo ng pagkain sa isang bansa na may mahigit 11 milyon katao kung saan ang 60 porsyento ng populasyon ang kumikita ng mas kaunti sa $2 bawat araw. Samantala, ang isang galon (humigit-kumulang 3.8 litro) ng gasolina, kung available, ay kasalukuyang nagkakahalaga ng $15 US.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.