Lee Maracle, rebolusyonaryong Indigenous na manunulat at makata, pumanaw sa edad na 71

Bumaha ng mga tribute ang social media page ni Maracle na binibigyang parangal ang kanyang buhay at walang kapagurang enerhiya upang i-mentor ang ibang Indigenous na manunulat.

Kinumpirma ng mga kapamilya ni Maracle na namatay siya sa Surrey Memorial Hospital noong Nobyembre 11.

Sinabi ni Sid Bobb na maraming papel ang ginampanan ng kanyang ina: isa siyang kahanga-hangang mandirigma at mapagmahal na tao na inalay ang kanyang buhay upang tulungan ang iba na makaahon sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay.

Ang ilan sa mga libro ni Maracle ay ang Ravensong, Bobbi Lee: Indian Rebel, A Native Perspective on Sociology and Feminism at My Conversations With Canadians.

Isang supportive ngunit mapanuring ‘auntie’

Sinabi ng award-winning Ontario author na si Waubgeshig Rice na nakakadurog ng puso ang pagkawala ni Maracle, isang supportive ngunit mapanuring auntie na kanyang naging gabay bilang batang manunulat.

Maracle kasama ang manunulat na si Waubgeshig Rice. Litrato: (Waubgeshig Rice/Twitter)

Sinabi ni Rice na binasa niya ang mga libro ni Maracle bilang tinedyer at batang manunulat at nakilala si Maracle sa isang reading noong siya ay nasa 30s na. Dumalo raw si Maracle sa lahat ng kanyang book launches.

Kasama ko siya sa bawat hakbang ng aking literary journey, ani Rice. “Sa palagay ko hindi niya nakuha ang credit na nararapat para sa kanya sa mas malawak na larangan ng Canadian literature. Sa tingin ko iyon ay dahil isa siyang Indigenous na babae.

Sana magbalik-tanaw ang lahat ng tao sa kanyang legasiya at makita kung gaano siya karebolusyonaryo.

Nanalo si Maracle ng maraming literary awards para sa kanyang mga gawa at ang nobela niya na Celia’s Song ay short-listed para sa 2020 Neustadt International Prize for Literature, isa sa pinakaprestihiyosong literary awards sa mundo. Kabilang sa dating Canadian nominees ang Nobel Prize for Literature winner na si Alice Munro at si Rohinton Mistry na nanalo ng Neustadt noong 2012.

Maracle ‘nagdemanda ng integridad’

Bago ang kanyang pag-angat sa akademya, lumaki si Maracle sa North Shore ng Vancouver kung saan nakaranas ng mahihirap na pagsubok ang kanyang ina ayon kay Bobb - si Maracle ay miyembro ng Stó:lō Nation at anak ng isang Métis na ina at Coast Salish na ama.

Si Maracle, na dating propesor sa University of Toronto at isang elder in residence - ay bumalik sa British Columbia kung saan tinanggap niya ang posisyon sa Kwantlen Polytechnic University sa Surrey at nagsimulang magturo noong Setyembre, ayon sa kanyang pamilya.

Ngunit sinabi ng kanyang mga anak sa social media na nagkaroon siya ng problema sa kalusugan at naospital ngayong buwan.

Si Maracle, ina ng apat na anak, ay isa ring mapagmahal na lola at masigasig na hardinero, ayon kay Bobb.

Isa siyang kamangha-manghang tao na puno ng integridad at dinedemanda ang integridad saan man siya magpunta, ani Bobb.

Si Maracle ang apo ni Tsleil-Waututh chief Dan George, isang artist at manunulat na sumikat bilang aktor at na-nominate para sa Oscar para sa kanyang role sa Little Big Man kasama si Dustin Hoffman noong 1970.

Sinabi ni Bobb na ipinaglaban ng kanyang ina ang mga bagay na madalas sabihin ng kanyang lolo.

Sinabi ni Dan George, ang kanyang ‘pappy,’ ang lolo ko sa tuhod, na kapag nakatira ka sa Salish territory ikaw ay isang Salish na mamamayan at maaari kang maging mabuti o masamang mamamayan. Nayanig talaga ako na ang konsepto natin ng pagkamamamayan ay mas malaki kaysa sa Indian Act at ilan sa mga pinag-uusapan ngayon.

Isang artikulo ni Yvette Brend (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.