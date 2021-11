Ika-100 anibersaryo ng Remembrance Day poppy sa Canada simbolo ng pag-asa, pasasalamat

Ngayong taon, ang tradisyon na ito ay 100 taong gulang na - ang sentenaryong anibersaryo ng paggamit ng poppy sa Canada.

Ang koneksyon ng poppy sa pag-alaala ay nagmula sa isang trahedya, at isa itong istorya ng pag-asa at walang hanggang pasasalamat, ani Steven Clark, ang national executive director ng Royal Canadian Legion.

Bawat taon, ang legion ay namamahagi ng 18 milyon hanggang 20 milyon na poppy pins.

Ang isa sa pinagmulan ng paggamit ng Canada sa poppy bilang simbolo ng pag-alaala ay resulta ng In Flanders Fields, isang tula na sinulat ni Lt-Col. John McCrae ng Guelph, Ontario, isang Canadian medical officer noong First World War.

Simbolo ng pag-alaala nag-ugat sa Thunder Bay

Ang sikat na tula ay malayo at malawak na ang narating, inilalarawan nito ang mga trahedya at realidad ng First World War.

Ang French humanitarian na si Anna Guérin, naging inspirado sa mga salita ni McCrae, at gumawa ng poppy mula sa tela upang makalikom ng pera para maitayo muli ang rehiyon ng Pransiya na nasalanta ng digmaan.

Prinisenta ni Guérin ang kanyang konsepto sa mga kaalyado ng Pransiya, kasama ang naunang The Royal Canadian Legion, na tinatawag noon na The Great War Veterans Association.

Ang konsepto ng kanyang poppy campaign ay tinanggap sa association convention sa Thunder Bay, Ontario sa Prince Arthur Hotel na hanggang ngayon ay bukas pa rin.

Noong Hulyo 6, 1921, ang resolusyon na gamitin ang poppy bilang national flower of remembrance ay naipasa, at ang armistice day ay itinakda bilang unang national poppy day noong taon na iyon.

Ang espesyal na 100th-anniversary poppy pin ay ibinebenta sa Royal Canadian Legion branches ngayong taon. Litrato: legion.ca

Parte ng nalikom na pera ay susuportahan ang charity ni Anna Guérin at ang iba ay gagamitin para suportahan ang mga beterano sa Canada, at gumagalaw ito ng mabilis, ani David Ratz, ang historian at adjunct professor sa Lakehead University sa Thunder Bay na co-author ng Thunder Bay and the First World War, 1914-1919.

Medyo malaki ang suporta, at si Anna Guérin ang nagsimula nito sa buong bansa, gayun din ang ilang tao sa mga lokal na lugar na pinulot ang ideya.

Sinabi ni Ratz na mahigit $60,000 ang nalikom sa pamamagitan ng unang poppy campaign at tiningnan ito bilang isang malaking tagumpay.

Ayon sa Royal Canadian Legion, mahigit dalawang milyong poppies ang ipinamahagi sa unang taon ng kampanya sa Canada.

Napakalaki ng demand kaya ang legion ay naubusan at kinailangan na kumuha ng iba’t ibang indibidwal upang gumawa ng mga poppy sa pamamagitan ng kamay sa Canada para madagdagan ang supply, ani Clark.

Ito ang sagisag ng matatag na suporta na mayroon ang Canada sa pagbibigay parangal, pag-alaala at pasasalamat sa mga beterano, at nagpapatuloy ito hanggang ngayon.

Paglago sa paglipas ng mga taon

Sinabi ni Clark na ang pag-harness sa momentum ng kampanya sa loob ng nakaraang 100 taon ang nasa tuktok ng isip ng legion habang nalampasan ang milestone na ito. Sinabi niya na ang kampanya ay patuloy na magsusumikap para sa kaginhawahan at pag-aaruga ng mga beterano at para sa promosyon ng pag-alaala.

Ang isang bagay na kailanman ay hindi magbabago ay ang lapel poppy na nakikita mo. Maaaring iba ang itsura nito, ngunit ang practice ng pamamahagi ng poppies sa mga indibidwal para suotin ay hindi magbabago dahil ang pag-alaala ay isang napaka-personal na bagay.

Sinabi ni Clark na ang legion ay naka-engage sa mga bagong paraan upang i-deliver ang poppy, kasama ang digital platforms tulad ng NFTs (non-fungible tokens) upang makalikha ng digital collectibles.

Kaya kahit nagdaan ang poppy sa ilang variations pagdating sa itsura, ang dahilan kung bakit nandito ang poppy ay hindi nagbago at nanatiling malakas, at tayo ay mas nagpapasalamat at mas naa-appreciate ang Canadians para sa kanilang pagkabukas-palad.

Sinabi ni Clark na ipinagmamalaki ng legion na makatrabaho ang Indigenous artists sa paggawa ng beaded at sealskin poppies.

"Ngayon sinasabi ko na ang isang beterano ay isang beterano, at ang poppy ay kumakatawan sa lahat ng beterano. Ngunit kinikilala natin na may ibang representation. Kaya kinuha natin ang Indigenous artisans na may kakaiba at espesyal na paraan upang ipresenta ang remembrance poppy.”

Para kay Shermen Patabon, ang paggawa ng beaded poppies bawat taon para sa pamilya at mga kaibigan ang nagsisilbing paraan upang alalahanin ang mahabang linya ng mga beterano sa kanyang pamilya.

Shermen Patabon, mula sa Long Lake 58 First Nation sa Ontario, ay gumagawa ng beaded poppies upang bigyan ng parangal ang mga miyembro ng kanyang pamilya na beterano. Litrato: Shermen Patabon

Suot ko ito kapag ako ay sumasayaw, ani Patabon. Kapag ginagawa namin ang powwow dancing, binibigyang parangal ang mga beterano sa pamamagitan ng isang awit, ito marahil ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ko ito sinimulan.

Si Patabon, mula sa Long Lake 58 First Nation sa northwestern Ontario, ay gumagawa ng beaded poppies na may quill work at sweetgrass detailing sa loob ng mahigit limang taon. Nagsisimula siyang gumawa ng beaded poppies sa Oktubre at may tradisyon din ng pagdo-donate sa Royal Canadian Legion.

Ang mga ninuno ko, ang lolo at mga tito, ang pinagdaanan nila upang ipaglaban ang ating kalayaan noong digmaan. Iniisip ko sila, ani Patabon.

Kapag nakikita niya ang mga tao na nagsusuot ng poppies sa panahong ito, lalo na kung ito ay gawa niya, hindi raw niya mailarawan ang kanyang nararamdaman.

Ipinagmamalaki ko talaga ito.

