Tim Hortons at Justin Bieber ilulunsad ang Timbit flavours na tatawaging ‘Timbiebs’

Minarkahan ng celebrity endorsement deal ang pag-alis ng coffee at doughnut chain mula sa karaniwan nitong lineup ng professional hockey players, isang marketing strategy na maaaring makatulong sa pag-akit ng ibang demographic.

Ang partnership ay naka-align sa madalas na pagpo-post ng Canadian singer sa social media tungkol sa restaurant, na nagre-range mula sa snapshots ng holiday-themed Tim cups hanggang sa reklamo nito tungkol sa isang bagong takip.

Pangarap ko ang pagkakaroon ng collab kasama ang Tim Hortons, ani Bieber sa isang pahayag. Lumaki ako sa Tim Hortons at isa itong bagay na malapit sa aking puso.

Sinabi ni Hope Bagozzi, ang marketing officer ng Tim Hortons, na ang tunay at lifelong na pagmamahal sa brand ni Bieber ang dahilan kung bakit naging authentic ang collaboration na ito. Ang performer na lumaki sa Stratford, Ontario ay nagse-share ng mga posts isang dekada na ang nakalipas tungkol sa pagka-miss niya sa Tim Hortons habang nagbibiyahe sa labas ng Canada.

Si Justin ay fervent kung gaano niya kamahal ang Tims, ani Bagozzi sa interbyu. Iyan ang perfect recipe para sa isang collaboration. Hindi ito pilit.

Habang ang hockey ay mananatili na parte ng aming DNA, sinabi niya na ang celebrity partnership kay Bieber ay makakatulong na ma-reach ang mga bagong customer.

Binubuksan nito ang ibang audience at ang ibang conversation higit sa hockey, ani Bagozzi. Si Justin ay may wide appeal, ngunit siguradong nag-a-appeal siya sa mas batang guests.

Isang malaking panalo para sa Tim Hortons

Ang pagkuha kay Bieber - na isa sa best-selling music artists of all time - ay isang malaking tagumpay para sa chain.

Ang collaboration ay nagsimula pa noong 2019 nang sumali ang superstar sa mainit na debate tungkol sa bagong disenyo ng takip ng Tim Hortons sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang poll sa kanyang Instagram account.

Doon na nagsimula ang conversation, ani Bagozzi. Gusto niyang gumawa ng isang bagay kasama kami, at halos dalawang taon iyan in the making.

Dahil ang Timbits ang isa sa mga paborito ni Bieber sa menu, ang ideya ng pagkakaroon ng bagong flavours ay isang natural fit,” aniya.

Sobra siyang excited dahil ito ang kanyang go-to item, ani Bagozzi.

Kaya nag-eksperimento si chef Tallis Voakes, ang direktor ng culinary innovation ng Tim Hortons, ng iba’t ibang flavour combinations na ibinahagi kay Bieber.

Iro-roll out ng Tim Hortons ang limited-edition Timbiebs Timbits sa chocolate white fudge, sour cream chocolate chip at birthday cake waffle sa Nobyembre 29, eksklusibo sa Canada at Estados Unidos. Litrato: La Presse canadienne / Tim Hortons

Ang Timbiebs launch ay may kaakibat na dalawang television commercials, sa wikang Ingles at Pranses, na tampok ang pop star na nagbe-brainstorm ng mga bagong Timbit flavours sa loob ng office boardroom. Sa isang punto, makikita ang juggling skills ni Bieber gamit ang Timbits.

PANOORIN | Justin Bieber at Tim Hortons inanunsyo ang Timbiebs collaboration:

Siguro nagsimula kami sa 100 possibilities, ani Bagozzi. Nagpapadala kami ng samples para subukan niya at alam na alam niya kung ano ang gusto niya't ayaw. Inabot ng ilang buwan bago kami nag-land sa tatlong flavours na ito.

Iro-roll out ng Tim Hortons ang limited-edition na Timbiebs Timbits sa chocolate white fudge, sour cream chocolate chip at birthday cake waffle sa Nobyembre 29, eksklusibo sa Canada at Estados Unidos.

Ang restaurant ay magkakaroon din ng tatlong merchandise items na ibebenta, mas marami pang detalye ang ibabahagi sa mga darating na linggo.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.