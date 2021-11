Alberta hindi nag-iisa sa pagharap sa climate challenge, ayon sa COP26 rep ng probinsya

Hindi ka nag-iisa.

Ganun din ang nararamdaman ko, ani Steve MacDonald, CEO ng Emissions Reduction Alberta, isang provincial agency na tumutulong na pondohan ang mga carbon reduction initiatives.

Ngunit pumunta ako rito at nakinig sa ibang jurisdictions at nahihirapan din sila sa parehong mga problema. Sa palagay ko, iyon ay napaka-reassuring.

Isa sa dalawang delegado ng Alberta sa Glasgow para sa United Nations UN -sponsored COP26 meeting tungkol sa climate change, ang mga araw ni MacDonald ay punong-puno.

Ipinapakita dito sa handout image si Steve MacDonald, ang CEO ng Emissions Reduction Alberta. Litrato: La Presse canadienne / Hand-out

Nakipagkita siya sa mga top Canadian officials, kasama ang bagong environment minister ng Canada na si Steven Guilbeault. Nagbigay siya ng panel presentations at nakipagkita sa national delegates mula sa United Kingdom U.K. , European Union, Saudi Arabia, Egypt, Sweden at marami pang iba.

May mga booths kung saan nagkikita ang mga tao mula sa iba’t ibang nasyon at kompanya. Coffee chats. At oo, socials.

‘Dapat nandito ka’

Sa isang baso ng alak maaari kang magkaroon ng iba’t ibang conversations at bumuo ng mga relasyon sa ilan sa pinaka-maimpluwensyang tao sa buong mundo tungkol sa climate file, ani MacDonald. Puwede itong magtagal hangga’t gusto mo.

Maaari kang magtanong, mag-follow up sa mga ideya, magkaroon ng personal contacts.

Medyo para itong club. Dapat nandito ka.

Nangyayari rin ang paminsan-minsan na pagtaas ng kilay sa Mula ako sa Alberta, aniya. Ang ilan ay kinokondena ang probinsya, kasama ang mga emisyon nito.

Marami pa ang dapat gawin ng Alberta at kinikilala ni MacDonald ito. Ang United Conservative na gobyerno ay tinatrabaho pa ang climate change strategy nito, na ipinangakong ilalabas sa lalong madaling panahon.

Ngunit gusto ng ibang bansa na marinig ang karanasan ng Alberta sa carbon taxes, aniya. Nais nilang marinig ang tungkol sa carbon capture technologies ng probinsya.

Kapalit nito, nakikinig naman si MacDonald pagdating sa mga hakbang tulad ng green bonds, isang market-based na paraan upang makalikom ng pera para sa renewable energy.

Ang dalawang tao na delegasyon ng Alberta ang pinakamaliit mula sa lahat ng energy-producing na mga probinsya ng Canada - mas maliit pa kaysa sa delegasyon na ipinadala ng mga grupo tulad ng Inuit Circumpolar Conference.

Sinabi ni MacDonald na hindi niya nararamdaman na mas kaunti ang kanyang bala kaysa sa iba. Kailangan matuto kang pumili ng iyong spots, aniya.

Bilang isang probinsya, kailangan mong maging purposeful.

Ang mga pulitiko ng Alberta ay madalas magreklamo na ang bar ay pataas nang pataas para sa reduction targets ng probinsya. Sumali ka sa club, ani MacDonald - lahat ng tao ay ganito ang nararamdaman.

Ang buong mundo ay sinusubukang sabayan ang mga demand na kailangan nating gumawa ng higit pa, nang mas mabilis.

Ang mga plano na matapang noong nakaraang limang taon ay pangkaraniwan na lang ngayon,” aniya.

Nag-iba na ang agenda. Mayroong ibang level kung ano ang inaasahan.

Ngunit hindi dapat maramdaman ng Albertans na sila lang ang dapat lumutas ng mga problemang ito, o na sila lang ang jurisdiction kung saan hot topic ang climate change.

Kapag lumabas ka at nakipag-usap sa mga tao sa national, international scale, malalaman mo na maraming jurisdictions na nahihirapan din sa parehong mga isyu.

Mahirap para sa lahat, ani MacDonald.

Hindi lang Alberta ang nag-iisang jurisdiction na lubhang nakasalalay sa hydrocarbons, aniya. Ang mga hamon sa Alberta pagdating sa kung gaano kabilis mararating ang net zero, ay isang hamon na kasama ang mundo.

Isang artikulo ni Bob Weber (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.