Paano nakakuha ng libreng COVID-19 tests sa U.S. ang ilang Canadian travellers

Nagtanong ako kung puwede kong makausap ang pharmacist na nagsabi, ‘O, puwede ka namin bigyan ng test na libre,’ ani Hutcheon. Medyo hindi ako makapaniwala, pero pinilit niya ako.

Sina Ian Hutcheon at Colleen McMechan na taga-Calgary ay nakakuha ng free COVID-19 tests sa Walgreens sa Arizona noong nakaraang buwan bago bumalik ng Canada. Litrato: Ian Hutcheon

Ang mga biyahero na papasok sa Canada ay kailangan magbigay ng pruweba ng negatibong molecular COVID-19 test na kinuha sa loob ng 72 oras (bagong window) ng kanilang entry. Ang mga molecular tests na iyon - tulad ng popular na PCR test - ay nagkakahalaga ng daan-daang dolyar.

Ang resulta, ang testing requirement ng Canada ay nagbunsod ng mga protesta (bagong window) mula sa mga pulitiko at tourism groups sa parehong panig ng Canada-U.S. border na nagreklamo na ang tests ay magiging cost-prohibitive.

Ngunit ininterbyu ng CBC News ang anim na Canadians na nagbiyahe patungong Estados Unidos kamakailan lang at nakakuha ng libreng molecular test sa isang pharmacy o clinic bago bumalik ng Canada.

Talagang mind-blowing na isipin na nagbabayad ang mga tao ng $200 para sa mga tests na iyon, ani Andrew D'Amours, co-founder ng travel information website na Flytrippers.

Kumuha si D'Amours, na taga-Trois-Rivières, Quebec, ng tatlong libreng tests sa Estados Unidos at nagsulat tungkol sa paksang ito (bagong window) sa kanyang site.

Napakadali na makuha ito ng libre, aniya.

Gayunpaman, may mga caveats: Ang mga biyahero ay hindi garantisado na makukuha ang kanilang test results sa tamang oras at maaaring hindi makakita ng libreng tests sa kanilang U.S. destination.

Ngunit hindi ito ang naging kaso para kina Hutcheon at sa kanyang asawa na si Colleen McMechan. Sa Walgreens, pareho silang kumuha ng self-administered Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) test, na nakalista bilang accepted test (bagong window) ng gobyerno ng Canada.

Nag-book ang mag-asawa ng kanilang tests online isang araw in advance at inilista ang kanilang hotel nang hingan ng address. Sinabi ni Hutcheon na wala sila naging isyu nang dalhin ang rental car sa Walgreens noong sumunod na araw para magpa-test sa drive-thru testing site ng pharmacy.

Kinuha nila ang swab at pagkatapos ng dalawang oras, naroon na ang resulta sa email inbox, aniya. Nagpa-print kami at dinala namin iyon sa airport at lahat ay smooth sailing na.

Bakit libre ang mga tests?

Ang mga tests na kinuha nina Hutcheon at ng iba pang Canadian travellers ay hindi talaga libre, bagkus ito ay binabayaran ng gobyerno ng Estados Unidos. May mga hakbang na ipinatupad upang maging mababa o libre ang COVID-19 tests na available para sa lahat (bagong window) sa Estados Unidos, kabilang ang mga tao na walang U.S. medical insurance.

Nais nilang magpa-test ang mga tao, ani Jeremy Gelbart, co-founder ng BeeperMD, isang COVID-19 testing company na nagpupunta sa mga bahay — o mga hotel rooms — para magbigay ng libreng PCR tests (bagong window).

PANOORIN | U.S. land border muling nagbukas:

Ang mga customer ng BeeperMD ay nasa New York City at karamihan sa mga rehiyon sa Florida. Nagbigay na ang kompanya ng libreng tests sa libo-libong Canadian travellers, kasama ang snowbirds, ani Gelbart.

Karaniwang nagbibigay ang BeeperMD ng test results sa loob ng 36 oras at gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang siguraduhin na makukuha ng mga biyahero ang resulta sa loob ng required 72-hour window ng Canada, aniya. Ngunit nagbabala siya na walang garantiya para sa mga customers na hindi nagbayad.

Bilang pag-iingat, pinayuhan ni Gelbart ang mga biyahero na mag-book ng libreng test ilang araw in advance.

Kung handa ang mga tao, magiging maayos ang lahat, aniya. Sinusubukan namin na maging as accommodating as possible.

Mabilis na Nucleic Acid Amplification Test NAAT tests

Apat sa mga Canadians na ininterbyu namin ang gumamit ng Walgreens drive-thru site upang makakuha ng libreng, self-administered Nucleic Acid Amplification Test NAAT test, na tinatawag na ng pharmacy chain na ID NOW test. Sinabi ng bawat biyahero na nagpa-pre-book sila ng test online isang araw in advance at nakuha nila ang resulta sa loob ng tatlong oras ng testing.

Dalawang beses kumuha ng Nucleic Acid Amplification Test NAAT test sa Walgreens si D'Amours: isang beses noong Mayo sa Newark, N.J., at pangalawang beses noong Linggo sa Baton Rouge, La. Sinabi niya na ang Nucleic Acid Amplification Test NAAT test ang pinakamagandang option para sa mga Canadians dahil nagbibigay ito ng mabilis na resulta.

Sasabihin ko na isa itong game changer.

Ilang Canadians ang nagsabi sa CBC News na nakakuha sila ng libreng, self-administered COVID-19 tests sa ilang Walgreens drive-thru location. Litrato: (Submitted by Andrew D’Amours)

Hindi sumagot ang Walgreens sa aming request para magkomento. Gayunpaman, ang website ng pharmacy chain (bagong window) ay nagsasabi na nagbibigay ito ng COVID-19 testing na walang bayad sa mga piling lokasyon.

Sinabi rin nito na ang PCR test results ay karaniwang ibinibigay sa loob ng 48 oras, ngunit walang garantiya. Gayunpaman, ang Nucleic Acid Amplification Test NAAT test ay ginagawa on-site at ang resulta nito ay magiging available sa loob ng 24 oras.

Sinabi rin ng Walgreens na ang mga customer ay kailangang magbigay ng valid state ID o driver’s licence at insurance card.

Walang sinuman sa mga taong ininterbyu ng CBC ang na-deny dahil sa kanilang Canadian driver’s licence at kawalan ng U.S.-based medical insurance.

Ipinakita lang namin ang aming Canadian driver’s licence IDs at naging OK na ang lahat, ani Haris Naeem Nini na taga-Milton, Ontario. Siya at ang kanyang asawa ay nakakuha ng libreng Nucleic Acid Amplification Test NAAT tests sa isang Walgreens drive-thru sa may Buffalo area noong Mayo.

Sina Haris Naeem at Mariam Haris Nini na taga-Milton, Ontario ay nakakuha ng libreng NAAT tests sa Walgreens sa Buffalo area noong Mayo bago bumalik ng Canada. Litrato: Haris Naeem Nini

Sinasabi ng Walgreens na ang mga customer ay maaari lang i-test sa loob ng sasakyan sa drive-thru. Sinabi ni Nini na wala silang sasakyan, kaya nagpunta sila sa drive-thru gamit ang Uber.

Napakadali ng naging experience namin at obviously wala kaming ginastos - bukod sa Uber ride.

Noong Setyembre, nakakuha rin si Delores Davidson ng libreng test, ngunit pumunta siya sa CVS pharmacy drive-thru sa Rancho Mirage, California, at nakakuha ng PCR test. Kinailangan niyang magpa-pre-book ng appointment online at nakuha niya ang resulta sa loob ng 24 oras.

Mabilis at madali, ani Davidson na nakatira sa Calgary. Hindi kami nagbayad. Hindi kami na-charge.

Hindi rin sumagot ang CVS sa aming request para magkomento.

Babala ukol sa mga libreng test

Nagbabala si D'Amours na ang Nucleic Acid Amplification Test NAAT /ID NOW tests ay hindi na available sa lahat ng Walgreens locations, kaya kailangan itsek ito online ng mga Canadians bago gumawa ng U.S. travel plans. Maaari rin na kailangan nilang mag-book ng libreng test ilang araw in advance para makakuha ng appointment, aniya.

Pinayuhan din ni D'Amours ang mga biyahero na manatiling informed habang sila ay bumibiyahe - in case baguhin ng Estados Unidos ang kanilang no-cost test policy. Hindi natin alam, dahil sa muling pagbubukas ng U.S. land border, pupunta ang maraming Canadians at baka magdesisyon sila na tanggalin na ito?

Nagbabala rin ang isang biyahero.

Sinabi ni Petar Sesar ng London, Ontario na siya at ang kanyang fiancée na si Mara Bakula ay sinubukang kumuha ng libreng PCR test sa CVS sa Cleveland noong Agosto ngunit sinabihan na aabot ng apat na araw bago nila makuha ang resulta.

Sabi ko, ‘Gaano katagal kasi plano namin na bumalik sa Canada bukas,’ ani Sesar. Medyo pinagtawanan nila kami nang sinuggest namin na gagamitin namin ang test results para sa biyahe.

Nagbayad ang magnobyo ng $200 US bawat isa sa isang clinic para makakuha ng PCR test na may garantisadong mabilis na resulta.

Isang artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.