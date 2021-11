Bakit gumawa ng isang Filipino-Canadian TV show ang mga Calgarians na ito

Sa pamamagitan ng impormasyon mula sa 10 creative co-lab sessions na tumulong sa kanila upang mas maunawaan ang kahulugan ng pagiging Pilipino sa Alberta, sina Karla Villanueva Danan at Sheena Manabat ay nasa proseso ng pagde-develop ng isang Filipino-Canadian TV show batay sa probinsya ng Alberta.

Ang proyekto ay sinuportahan ng isang grant mula sa Canada Council of the Arts.

Gusto namin na pasukin ang mga kuwento tungkol sa komunidad at sa aming Pilipinong pamilya, partikular sa Calgary, partikular sa karanasan sa Alberta, ani Danan na lumaki sa Calgary at ngayon ay naninirahan na sa Toronto.

Habang ang show ay nasa early stages pa lang ng development, sinabi ng co-creators na ito ay nasa espasyo ng komedya at kumuha ng inspirasyon mula sa Jane the Virgin, Insecure at iba pang Filipino television dramas.

Ang kahalagahan ng representasyon - on at off screen

Tinukoy ni Danan ang Working Moms at Young Rock bilang halimbawa ng mga show na hindi tumpak ang paglalarawan sa Calgary at Alberta.

Dahil sa mga show na ito, ang tingin ng mundo sa probinsya ay isang mabagal, puno ng yelo na lugar na wala kang puwedeng gawin, anila. Ngunit hindi raw ito ang mabuting representasyon kung paano nila nakita at nakilala ang probinsya.

Sa halip, gusto nilang makakita ng tunay at nakakatuwang kuwento na makaka-relate ang Albertans sa kanilang screen.

Gusto namin ng isang palabas na naka-set dito na magpapakita sa mga kuwento na ito. Para ipakita na may mga ibang tao na nakatira dito, na mayroong mga racialized na tao na nakatira dito, at mayroon pa ring galak. Gawin itong masaya at ipakita sa isang maganda at positibong paraan, ani Manabat.

Ngunit sinabi ni Danan na ang representasyon sa screen ay hindi sapat kung ang mga tao mula sa komunidad na ito ay hindi mag-aambag sa kuwento sa likod ng tabing.

Puwedeng may tao sa screen na kamukha mo, pero inilalarawan naman sila bilang low-wage worker o maaari silang i-hypersexualize o maaari silang i-infantilize, ani Danan.

Parang ganito, OK, talaga bang representative ito kung ang istorya ay ikinukuwento ng mga puting producer, mga puting executive, mga puting director - mga tao na walang perspektibo mula sa aming komunidad?

Sinabi ng co-creators na ang kanilang layunin ay makapag-ambag sa transition mula narrative scarcity papuntang narrative plentitude - ang realidad na matagal na nating ginagalawan ay walang istorya tungkol sa atin, o ang mga istorya tungkol sa atin ay hindi maganda, ani Danan.

Paghamon sa narrative na hindi sapat ang pagka-Pilipino

Ang serye ng 10 creative co-lab sessions, na ang layunin ay mas maunawaan ang kakaibang perspektibo ng Filipino-Canadian identity, ay opisyal na ilulunsad sa Nobyembre 10.

Sinabi ng co-creators na pinangalanan nila ang serye na Filipino Enough batay sa ideya na maraming Filipino-Canadians ang napagsasabihan na hindi sapat ang kanilang pagka-Pilipino dahil hindi sila ipinanganak sa Pilipinas, hindi nakakapagsalita ng wikang Filipino, hindi kumakain ng pagkaing Pinoy at marami pang iba.

Ikokober ng unang tatlong sessions ang mga sumusunod na tema: ano ba ang pagiging Pilipino, ang mga papel na ginagampanan ng mga Pilipino, at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging queer sa karanasan ng Filipinx.

Sinabi ni Frederick Fernandez, isang Calgary-based musician, na excited siyang mag-sign up para sa unang session upang mas lalong maintindihan kung bakit tumimo sa kanya na hindi sapat ang kanyang pagka-Pilipino.

Sinabi niya na ang hindi pagsasalita ng Tagalog at ang pagkakaroon ng isang karera na taliwas sa expectations ng pagiging engineer, doktor o nurse, ay mga bagay na kanyang nararamdaman.

Sa palagay ko ang pinakamalaking parte ay ang malaman na may mga taong ganoon din ang nararamdaman. Alam mo, hindi lang kami isang dakot - mas marami kami kaysa sa iniisip natin, ani Fernandez.

Ang registration para sa unang tatlong co-lab sessions ay sarado na ngunit ang huling pitong sessions ay tatakbo hanggang 2022.

Isang artikulo ni Karina Zapata (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.