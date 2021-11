Yukon nagdeklara ng state of emergency dahil sa COVID-19

Sumunod ang deklarasyon matapos iulat ng teritoryo ang 80 bagong COVID-19 infections na na-diagnose sa loob ng tatlong araw mula Biyernes hanggang Lunes, sa kabuuan mayroong 169 na aktibong kaso.

Sinabi ng teritoryo na kumikilos ito ng mabilis upang ipatupad ang proof-of-vaccination system para sa maraming lugar kasama ang restaurants, ticketed events, fitness facilities at personal service businesses, pati na rin ang faith-based at cultural gatherings.

Kasama sa mga bagong hakbang ang mask sa lahat ng indoor public settings at outdoor public settings kung saan ang physical distancing ay hindi posible, pati na rin ang limit sa iba’t ibang uri ng indoor at outdoor gatherings.

Nakikita natin ang muling pagkabuhay ng COVID-19 sa teritoryo at kailangan kumilos agad upang protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga Yukoners, ani Premier Sandy Silver sa isang news release.

Habang ang mga panuntunan ay ipapatupad simula Nobyembre 13, sinabi ng teritoryo sa isang pahayag na ang Yukoners ay hinihikayat na sundin agad ang mga hakbang.

Sinabi rin sa pahayag na inirerekomenda ng top doctor ng Yukon na iwasan ang pagbibiyahe sa pagitan ng mga komunidad, at habang bukas ang mga paaralan, ang mga estudyante ay dapat magsuot ng mask sa kanilang mga mesa.

Simula Sabado, sa ilalim ng bagong health rules, ang personal na mga pagtitipon ay limitado sa dalawang household kapag ang lahat ay bakunado at isang household kapag mayroong hindi bakunado.

Bagong capacity limits para sa mga pagtitipon

Ang organized gatherings, tulad ng mga kumperensya at kasal, ay limitado sa 25 tao na may proof of vaccination para sa events na magaganap indoors, habang hanggang 50 tao ang maaaring magtipon outdoors.

Ang ticketed events na may seating, pati rin ang faith-based at cultural gatherings, ay limitado sa 50 per cent ng kapasidad ng venue at required ang proof of vaccination.

Dapat magpakita ng proof of vaccination para sa table service sa mga bar, restaurant, nightclub na may limit na anim na tao kada mesa at bawal ang paglipat-lipat sa mga mesa.

Sa mga gym at fitness studio, suspendido ang high-intensity classes at required ang proof of vaccination para sa low-intensity classes at organized sports.

Sinabi ng gobyerno na ipinapatupad ang mga bagong hakbang - na mananatili hanggang Disyembre 3 - batay sa rekomendasyon ng acting chief medical officer of health ng teritoryo na si Dr. Catherine Elliott.

Sinabi ni Elliott na ang Yukoners ay dapat magkaisa upang pigilan ang matinding pagkakasakit mula sa COVID-19 at protektahan ang health care system.

80 bagong kaso mula Biyernes

Noong Lunes ng gabi, iniulat ng Yukon health officials ang 80 bagong kaso ng COVID-19 sa buong teritoryo mula Biyernes at nagdeklara ng outbreak sa École Whitehorse Elementary School.

Sinabi ng gobyerno na bubuksan nila ang drive-through COVID-19 testing facility sa Miyerkules sa wash bay ng Centennial Motors na nasa 91628 Alaska Highway sa Whitehorse, upang makatulong sa demand. Ang pasilidad ay bukas mula 8:30 a.m. hanggang 5:30 p.m., pitong araw sa isang linggo, kasama ang Nobyembre 11.

Sa release, sinabi ni Elliott na ang outbreak sa École Whitehorse Elementary School ay limitado sa Grade 4-5 split class at lahat ng ibang estudyante na hindi apektado ng exposure notice ay dapat patuloy na pumasok sa eskwelahan.

Sa 169 na aktibong kaso sa teritoryo, 132 ang residente ng Whitehorse, 20 ay mula sa Carmacks, apat ang mula sa Carcross at mayroong isa sa Burwash Landing, isa sa Pelly Crossing at isa sa Teslin.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.