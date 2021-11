Premier Doug Ford pinasinayaan ang expansion ng Nestlé factory sa Ontario

Nagpunta si Ontario Premier Doug Ford dito upang pasinayaan ang bagong construction site ngayong Biyernes.

Ang pag-i-invest upang palawakin ang inyong operasyon dito sa London ay magbibigay sa komunidad at sa mga pamilya na tinatawag itong tahanan ng confidence dahil alam nila na mayroon silang job security at napaka-importante na maaari silang patuloy na lumago at umunlad sa rehiyon na ito, ani Ford.

Ang factory ay lalaki ng 26,000 square feet at magkakaroon ng total na 1.3M square feet, kasunod ang investment na $51.5 milyon dito na ginawa noong 2018.

Ayon sa CEO at presidente ng Nestlé Canada na si John Carmichael, ang expansion ay lilikha ng 100 bagong production-line jobs.

Ang London ay naging isang espesyal na lugar sa nakalipas na 50 taon, ani Carmichael.

Talagang ipinagmamalaki namin na kami ang top employer sa komunidad na ito at heavily engaged din sa komunidad ng London. Kasama rito ang pakikipag-ugnayan sa mga labour unions, maging ito man ay Teamsters, maging ito man ay CUPE at Unifor, lahat ng local representatives dito ay importanteng bahagi ng aming team at masaya kami na makatrabaho sila.

Ang planta sa London ay 800 empleyado sa kasalukuyan at mahigit 10 production lines na gumagawa ng 65 million litres ng ice cream kada taon.

Sinabi ni London Mayor Ed Holder na tinutukoy ng expansion ang economic recovery ng London mula sa COVID-19 pandemic.

Sinabi niya na may 50,000 bagong trabaho ang nalikha sa London sa nakaraang 16 na buwan.

Handa na ang London na pangunahan ang economic recovery ng Ontario dahil may mga kompanya na tulad ng Nestlé Canada na nangunguna sa daan, at patuloy na mangunguna sa hinaharap, aniya.

Ang konstruksyon ay matatapos sa unang quarter ng 2023.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.