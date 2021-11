Halos 90k seniors babawasan ang Guaranteed Income Supplement dahil sa pandemic benefits

Ang low income seniors na nakakuha ng Canada Emergency Response Benefit (CERB) ay mararanasan ang pagbawi sa kanilang Guaranteed Income Supplement (GIS) payments bilang resulta nito.

Ang layunin ng Guaranteed Income Supplement GIS ay tulungan ang low income seniors na mapagkasya ang kinikita sa mga gastusin. Ang mga payment ay batay sa income. Ang isang senior na kumikita ng mas mababa sa $19,248 ay kwalipikado na makakuha ng Guaranteed Income Supplement GIS . Ang cutoff para sa mga mag-asawa ay maaaring kasing taas ng $46,128, depende sa kanilang pensyon.

Nitong 2021, ang maximum monthly payment sa ilalim ng programa ay $948.82.

Si Janet McLeod, na magiging 79 na sa susunod na buwan, ay isa sa maraming low income seniors na nagtatrabaho ng part time para suportahan ang sarili habang tumatanggap ng Guaranteed Income Supplement GIS .

'Isang walang hanggang pakikibaka'

Sinabi ni McLeod, na tumatanggap ng $300 kada buwan mula sa programa, na sinabihan siya noong Hulyo na dahil tumanggap siya ng ilang payments ng $2,000 kada buwan na Canada Emergency Response Benefit CERB - isang taxable income - lahat ng kanyang Guaranteed Income Supplement GIS payments para sa taong ito ay magiging kanselado.

Ako ay nasa isang walang hanggang pakikibaka, aniya. Para mabawasan ng $300 kada buwan ay napakahirap, ang pagbabayad ng renta at pag-aasikaso sa iba pang bayarin, na napakababa pa.

Ang Canada Recovery Benefit (CRB), na hindi kinolekta ni McLeod, ay binilang na income kapag nag-a-apply ng Guaranteed Income Supplement GIS .

Si McLeod ay mayroong maliit na negosyo na tumutulong sa mga estudyante na makakuha ng post-secondary placements. Sinabi niya na bago magpandemya, halos lahat ng kanyang negosyo ay isinasagawa face-to-face; iniwanan siya ng COVID-19 na walang sapat na kita, kaya nag-apply siya para sa Canada Emergency Response Benefit CERB .

Paghingi ng espesyal na konsiderasyon

Pagsapit ng fall 2020, kinailangan niyang baguhin ang kanyang business model upang makapagtrabaho ng remote at ihinto na ang pangongolekta ng Canada Emergency Response Benefit CERB payments.

Nang ginawa ko na ang mga taxes ko noong Abril 2021 para sa taong 2020, binalikan ako ng Guaranteed Income Supplement GIS noong Hulyo at sinabi na, ‘Masyado kang kumita, hindi ka na kwalipikado para sa Guaranteed Income Supplement GIS ,’ aniya.

Kami na tumatanggap ng Guaranteed Income Supplement GIS ay nasa low end ng earned income. Hindi mapo-project ng seniors na kikita sila ng malaking pera, ngunit gusto pa rin nilang mag-contribute at magtrabaho hangga’t kaya nila. Nagka-cut back kayo sa amin, ‘yung mga tao na hindi kayang magbayad.

Sinabi ni Scott Bardsley, tagapagsalita ng Minister of Seniors na si Kamal Khera, na dahil ang mga Guaranteed Income Supplement GIS benefits ay binawasan ng $1 para sa bawat $2 net income in general, ang mga naapektuhan na seniors ay nakatanggap pa rin ng mas marami sa Canada Emergency Response Benefit CERB o Canada Recovery Benefit CRB kaya sa nawala sa kanila sa Guaranteed Income Supplement GIS .

Sinabi ni Bardsley na si McLeod at ang iba pang seniors na katulad niya ay maaaring humiling sa federal government na ikonsidera ang kanilang kaso sa pamamagitan ng pag-eestima ng kanilang kinita ngayong taon at gamit ang numero na iyon, kalkulahin ang Guaranteed Income Supplement GIS .

Ang mga ganitong request, sinabi ni Bardsley, ay hina-handle sa case-by-case basis at inaaprubahan sa mga limitadong sirkumstansya.

Sinabi ni McLeod na nakakuha siya ng payo mula sa gobyerno. Dahil maliit daw ang kanyang negosyo, isang tao lang ang nag-o-operate, ang kanyang kita ay pabago-bago sa loob ng isang buwan at wala siyang ideya kung magkano ang kanyang kikitain ngayong taon.

Sinabi ni Leila Sarangi, ang national director ng anti-poverty coalition na Campaign 2000, na nakakarinig ang kanyang opisina mula sa mga senior sa buong bansa na ganito rin ang sitwasyon tulad kay McLeod.

Pinag-uusapan natin dito ang lowest income earners na walang savings, na wala gaanong resilience, na wala gaanong padding, aniya. Kaya nagtatrabaho pa rin kahit na senior na.

Ayon sa Office of the Parliamentary Budget Officer (PBO), 88,222 low-income seniors ang makakakita ng bawas sa kanilang Guaranteed Income Supplement GIS dahil sa pandemic benefits.

Ayusin ang problema, ayon sa oposisyon

Noong Setyembre, sinabi ng Parliamentary Budget Officer PBO sa New Democratic Party NDP na ang pagtatanggal sa Canada Emergency Response Benefit CERB at sa Canada Recovery Benefi CRB mula sa pagka-calculate ng Guaranteed Income Supplement GIS ay magagastusan ang gobyerno ng $380 milyon ngayong taon at $58 milyon sa susunod na taon.

Nais ng New Democrats at Campaign 2000 na ihinto ng gobyerno ang pagsama sa Canada Recovery Benefit CRB at Canada Emergency Response Benefit CERB sa Guaranteed Income Supplement GIS income calculation. Sinabi ni New Democratic Party NDP MP Daniel Blaikie na habang ang pagbabago na ito ay magastos, nakalagay na ito sa budget dahil ang Guaranteed Income Supplement GIS costs ay nananatiling stable year to year.

Sinabi niya na hindi kailangang subukan ng federal government na i-cover ang gastos sa emergency benefits sa pamamagitan ng pagbabawas sa payment ng low-income seniors.

Kung mawawala ang mga benepisyo na iyon, hindi sila makakakuha ng sapat para mabayaran ang kanilang renta, ani Blaikie. “Hindi makakabuti sa kanila ang pagtira sa lansangan. Hindi ito maganda para sa kanilang mga kapitbahay, hindi ito maganda para sa kanilang komunidad.

Ang homelessness ay isang totoong problema. Hindi tayo dapat mag-contribute dito sa pamamagitan ng pagtatanggal sa benepisyo na nakukuha na ng ating pinakamahihirap na seniors bago magpandemya.

Nitong Agosto, sumulat ang Conservatives sa hinalinhan ni Khera, si Deb Schulte, upang aksyunan ang isyu. Sinabi ng tagapagsalita ng Conservative Party sa CBC News na nais nilang ituwid ang problema ngunit hindi sila nagbigay ng partikular na solusyon.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.