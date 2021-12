Ang pagsasanay sa isang service dog

nina Marc Montgomery at Marie-Claude Simard

Palakihin ang larawan (bagong window) Si "Schubert-17" sa edad na 9 na buwan ay nasa proseso pa ng pakikisalamuha sa pamilyang kumupkop sa kanya. Isang Labernois-St Pierre, pagdating ng ilang buwan ay ibabalik na siya sa MIRA para suriin ng mga propesyonal na tagapagsanay upang malaman kung ano kanyang hinaharap, kung gabay na aso para sa bulag, o iba pang assistance o therapy dog work. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Tinatawag sila na mga service dogs.

Depende sa sitwasyon, kung minsan ay tinatawag silang "assistance dogs , therapy dogs at guide dogs (aka seeing-eye dogs). Lahat sila ay mga aso na partikular na sinanay upang tulungan ang mga taong may kapansanan, may diperensya man sa paningin o pandinig, mga problema sa mobility na nangangailangan ng paggamit ng wheelchair, o mga kondisyon tulad ng autism spectrum disorder (ASD).

Ang una at ngayon ay pinakamalaking developer at provider ng mga service dog sa Canada ay ang MIRA Foundation, na matatagpuan sa Ste Madeleine Quebec, mga 50 kilometro silangan ng Montreal.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang MIRA ay may humigit-kumulang 100 aso na nasa iba't ibang yugto ng pagsasanay para sa iba't ibang tungkulin. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Isa itong malaking multi-function na operasyon na nagpapalaki ng mga aso, nagsasanay at nagbibigay ng mga asong pang-serbisyo at mga pagsasanay sa mga nangangailangan. Dating nakadisenyo na magbigay ng serbisyo sa wikang Pranses sa lalawigan ng Quebec, lumaki nang husto ang pangangailangan kaya napilitan ang MIRA na magbigay ng mga aso at pagsasanay sa iba pang bahagi ng Canada sa wikang Pranses at Ingles.

Sa katunayan, bago ang MIRA, karamihan sa mga guide-dog para sa mga bulag sa Canada ay nagmumula sa mga breeder at trainer sa U.S. at kaunti ang tamang training na nakukuha ng mga bagong may-ari kasabay ng mga aso, at halos walang mahalagang follow-up.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang MIRA ay nagpaparami ng kanilang sariling aso at matapos ang halos siyam na linggo mula nang ipanganak, ang mga tuta ay mapupunta sa pangangalaga ng foster homes sa loob ng isang taon o higit pa kung saan sila ay bibigyan ng inisyal na pagsasanay sa socialization. Litrato: Radio-Canada / MIRA

Foster home para sa mga aso

Ang mga tuta ay mananatili sa mga foster home ng halos isang taon. Sa panahong ito, tinuturuan sila ng mga pangunahing utos at sinasanay ang hayop sa mga tao at ingay. Tinuturuan din sila na hindi mabaling sa iba o makipaghalubilo sa ibang hayop tulad ng mga pusa, squirrel, at ibang aso. Sa pangkalahatan, ang layunin ay i-socialize ang aso sa mga uri ng sitwasyon at kapaligiran na haharapin nila sa kanilang trabaho. Itatala ng foster family ang mga pakikitungo ng aso at anumang mga isyu sa kalusugan nito.

Nagustuhan ni Gabrielle Madé at ng kanyang kaibigang si Francis ang ideya ng pagtulong sa iba sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga aso at nakumpleto pa lang nila ang isang taon kasama si Naboo, ang pang-apat nilang tuta mula sa MIRA.

Pagkatapos ng isang taon, ibabalik ang mga aso sa MIRA kung saan sila ay bibigyan ng espesyal na pagsasanay ng ilang buwan, mas maraming team training na magkakaiba ang haba kasama ang bagong may-ari depende sa uri ng serbisyo na ibibigay ng aso.

Maraming tao ang nagboboluntaryo bilang mga foster home dahil gusto nila ang ideya ng pagkakaroon ng aso, pero hindi pangmatagalan. Higit dito, nariyan ang kagustuhan na gumawa ng isang bagay na makakatulong sa ibang tao sa lipunan na may pangangailangang pisikal o emosyonal.

Nagbibigay ang mga corporate sponsor para sa pagkain at iba pang gastos, ngunit hindi ito simple na pagkakaroon lamang ng alagang hayop dahil bukod sa pagsasanay ay ibang responsibilidad ang kaakibat nito. At mayroong standard na proseso na dapat sundin ang mga foster family. Ang mga aso ay may iba't ibang katangian, at kung minsan ay hindi sila angkop na maging isang service dog.

Pagsasanay ng aso sa serbisyo sa mga pampublikong lugar

Si Jean-Pierre Boudreault, isang administrator sa McGill University Health Center (MUHC) sa Montreal, ay nagbibigay ng temporary foster home para sa mga MIRA dogs sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kasalukuyang foster puppy ay si Schubert , isang Labernese.

Generally, hindi pinapayagan sa loob ng business at public places ang mga aso, ngunit sa pangkalahatan, ang mga batas ay nagsasaad na ang service dogs at may-ari ay hindi sakop ng mga naturang patakaran o indibidwal na mga polisiya, at dapat silang payagan sa lahat ng pampublikong lugar at establisyemento.

Alam ng karamihan ang obligasyong ito sa mga service dogs at may-ari ngunit ang ilan ay hindi ito alam at sinabi ni Boudreault na kailangan pa niyang magpaliwanag sa mga tao sa ilang pagkakataon sa mga nagdaang taon.

Sinimulan ng MIRA ang kanilang guide dog training program noong 1981, dahil kakaunti lang ang mga resources sa Canada upang mabigyan ng aso ang mga bulag at wala rin para sa French speakers.

Habang lumalaki ang demand, ang foundation ay nagsimulang magparami ng sarili nitong mga aso paglipas ng isang dekada. Gumagamit ito ng mga breed tulad ng Labrador (ang karaniwang service breed) pati na rin ng Bernese Mountain dog, Labernese - isang lab at Bernese cross (Labernois sa French), at ang sariling selective breeding process ng MIRA na nagre-re-breed ng Labernois. Pagkatapos ng apat na henerasyon tinatawag ito na Labernois St Pierre na sinunod sa pangalan ng founder ng operasyon na si Eric St Pierre. Ang mga ito ay nagiging mas pangkaraniwan na ngayon bilang MIRA dogs.

Palakihin ang larawan (bagong window) Dapat regular na kumpletuhin ng foster family ang forms ukol sa habits at progress ng aso. Makakatulong ito sa mga susunod na tagapagsanay at para matukoy kung ano'ng landas ang tatahakin ng aso sa hinaharap. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Pinagmulan ng guide dogs

Bagama't ang paggamit ng guide dogs ay nabanggit sa ilang mga text noong kalagitnaan ng ika-16 na siglo, ito ay pormal na nagsimula at mas lumaki matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig upang tulungan ang maraming nabulag na mga beterano.

Ang pagsasanay at paggamit ng guide dogs ay nagmula sa Germany bago kumalat sa ibang lugar sa Europa, Britanya at Estados Unidos.

Nitong mga nakaraang taon, ang paggamit ng trained service dogs ay nakitaan ng iba’t ibang benepisyo sa iba pang mga sitwasyon. Ang ilang halimbawa nito ay ang assistance dogs na sinanay para sa espesyal na mga gawain para sa may mga kapansanan at bilang emosyonal na suporta o therapy dogs, tulad ng para sa mga taong may autism spectrum disorder (ASD).

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang simula ng MIRA - ang pinakamalaking service dog provider sa Canada. Litrato: Radio-Canada

Ang operasyon ay nagsimula bilang kauna-unahan sa Canada na nagsasanay ng guide dogs. Kinalaunan, nagbi-breed na rin ito ng mga aso at nagbibigay ng guide dogs para sa mga bulag. Gayunpaman, hindi nagtagal na-realize nila na ang aso na hindi pumasa sa mahigpit na pamantayan para maging guide dog ay maaari pa ring magamit bilang mahusay na assistance dogs para sa mga taong nahihirapang kumilos at nangangailangan ng wheelchair. Noong 2003, sinimulan ng MIRA ang pag-aaral gamit ang kanilang mga aso bilang bahagi ng therapy process para sa mga batang nasa autism spectrum disorder (ASD).

Sa pamamagitan ng mga pribadong donasyon, fundraising event, at corporate sponsors gaya ng Mondou − ang pet food and accessories chain − ang MIRA ay lumago sa paglipas ng mga taon at naging isang multi-function na pasilidad. Sa sarili nitong breeding program, nagsumikap sila na madagdagan ang mga katangian na kailangan para maging matagumpay na service dog; ilan dito ang pagiging kalmado, masunurin at matalino.

Si Nicolas St-Pierre, ang anak ng founder na si Eric St-Pierre, ang General-Manager ngayon.

Halos $30,000 bawat aso

Bagama't ang mga aso ay ibinibigay ng libre sa mga nangangailangan nito at nakapasa sa pamantayan, ang halaga ng programa ay mataas. Kung titingnan ang lahat, imprastraktura, kawani, pagsasanay, pagkain at matutuluyan para sa mga tatanggap ng pagsasanay kasama ang kanilang mga aso, atbp., ang isang matagumpay na service dog ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $30,000 sa oras na maibigay ito sa taong nangangailangan.

Nagsisimula ang buhay ng mga aso sa MIRA headquarters at sa edad na dalawang taong gulang, gagradweyt ito kasama ang bagong may-ari. Mayroong humigit-kumulang 100 na aso sa iba't ibang yugto ng pagsasanay. Ito ay isang buong operasyon ng serbisyo mula simula hanggang katapusan, kabilang ang mga refreshers para sa mga may-ari at iba pang follow-ups.

Palakihin ang larawan (bagong window) Pagbalik sa MIRA, mas masinsinang pagsasanay ang ginagawa sa mga batang aso. Ginagampanan din ng mga pusa ang isang mahalagang papel sa pagsasanay, dahil ang mga aso ay dapat matutong hindi gambalain ang ibang hayop sa kanilang trabaho - maging pusa, squirrel, o iba pang aso. Ang wheelchair ay ginagamit sa pagsasanay ng assistance dogs. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Isang "two-person team"

Matapos bumalik ang aso mula sa foster family at mag-iisang taong gulang na, mas pormal na pagsasanay sa center ang sinisimulan. Dito makikita kung ano ang magiging papel ng hayop sa hinaharap batay sa pagsusuri ng tagapagsanay. Ang pagsasanay sa guide-dog ay tumatagal ng humigit-kumulang walong buwan, assistance dog (para sa may kapansanan/reduced mobility) mga 6 na buwan, ang therapy-autism training ay tumatagal ng mga 3 buwan. Kasunod nito, ang kliyente na tatanggap, at ang kanilang mga pamilya sa ilang partikular na sitwasyon, ay pupunta sa headquarters kung saan ipapagamit ang mga pasilidad sa panahon ng pagsasanay kasama ang aso.

Si Sebastien Massy, ​​na naging bulag mula edad na 2, ay nasa kanyang ikaapat na guide dog, si Goya. Siya at ang kanyang aso ay bumubuo ng isang koponan, o gaya ng sinasabi niyang two-person squad , sinabi nito na kapag hindi niya kasama si Goya, ay tila may kulang sa kanya.

Kahit na ang mga tumatanggap ng guide dogs ay nakakakuha ng pagsasanay sa MIRA center, sinabi ni Massy na mahaba ang panahon ng adjustment sa bawat miyembro ng team , ang may-ari at ang aso, ay kailangang unawain ang lakas at limitasyon ng bawat isa. Sinabi niya na maaaring tumagal ng hanggang isang taon upang ganap na mabuo ang mutual coordination.

Pagtulong sa mga batang nasa autism spectrum

Sa kasalukuyan, humigit-kumulang kalahati sa 200 service dogs na ibinibigay bawat taon ay napupunta sa pagtulong sa mga batang nasa autism spectrum.

Bagama't hindi pa lubos na naiintindihan kung bakit ito nakakatulong, ang mga pag-aaral na isinagawa sa MIRA noong 2006 at 2017 ay nagpapakita ng malinaw na pagbaba sa lebel ng stress hormones sa mga bata at sa iba pang miyembro ng kanilang pamilya kapag ang bata ay binigyan ng sinanay na aso.

Ang pananaliksik ng mga kawani at ng iba pa ay nagpapakita na ang mga aso ay pinakanakakatulong sa mga batang nasa autism spectrum na nasa edad 5-12, ito ang mga edad na nasa gitna ng autism range.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isa sa ilang mga gusali ng site, dito maaaring manatili ang mga batang nasa autism spectrum at ang kanilang pamilya sa panahon ng evaluation at pamumuhay kasama ang aso. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Ang psychologist na si Noel Champagne at Masters-student sa psychoeducation na si Charlotte Belanger-Moses, ay nakikipagtulunagn sa mga batang nasa autism spectrum at kanilang mga pamilya sa pasilidad.

Isang malaking multi-function na operasyon

Ang mga kawani sa pasilidad ng headquarters ay nagre-range mula sa administrative personnel hanggang sa mga beterinaryo, tagapagsanay, psychologist at psychoeducator, na dinagdagan ng ilang volunteers na tumutulong sa iba't ibang gawain na kailangan upang patakbuhin ang isang kumplikadong operasyon.

Palakihin ang larawan (bagong window) Kasama rin sa MIRA headquarters complex ang isang well-equipped veterinary clinic kabilang ang operating room, at x-ray equipment. Ito ay upang matiyak na ang mga aso ay malusog at walang genetic defects pati na rin ang pagbabantay sa kanilang pangmatagalang kalusugan. Litrato: Radio-Canada

Ang center ay palaging abala sa mga pamilya at aso na dumarating at umaalis. Ang mga foster families kasama ang kanilang mga aso ay bumabalik kada ikatlong buwan upang masuri ang kalagayan at pisikal na kondisyon ng aso. Ang mga indibidwal at pamilya na may iba't ibang pangangailangan ay dumarating para sa pagsusuri upang makita kung ang isang aso ay angkop sa kanilang mga pangangailangan, habang ang iba na nabigyan ng isang aso sa pasilidad ay para magsanay kasama ang kanilang bagong aso. Ang tagal ng pananatili ay depende rin sa tungkulin, kung, para sa visual, auditory o mobility handicaps, o mga pamilya ng mga batang nasa autism spectrum.

Palakihin ang larawan (bagong window) Kailangang ibalik ng foster families ang mga aso sa MIRA tuwing ikatlong buwan para sa mga check-up at mga ulat sa behavior. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Ang mga grupo ng mga aso ay dumarating at umaalis habang ipinagpapatuloy ng mga propesyonal na tagapagsanay ang pagdadala sa kanila para sa mas matinding pagsasanay kasama ang mga bagay tulad ng street corners, puddles, barriers, construction sites atbp. habang tinuturuan ang mga aso na mapanatili ang pokus sa kabila ng iba't ibang tanawin, ingay, amoy at mga tao na makakasalamuha nila kapag sila ay nagtrabaho na sa hinaharap.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang mga batang aso ay sabik na naghihintay para sa harness training mula sa kanilang kulungan tulad ng ibang guide dog o wheelchair assistance dogs. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Sinasabi ng mga tagapagsanay na habang nagiging advance ang mga aso, naiintindihan nila ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsusuot at hindi pagsusuot ng harness. Sinasabi ng mga tagapagsanay na kapag ang aso ay sinusuotan ng harness ay para itong tao na nagsusuot ng uniporme. Nauunawaan ng mga aso na sila ngayon ay nasa trabaho at dito nagbabago ang kanilang gawi.

Ang mga aso ay karaniwang nagreretiro pagkatapos ng humigit-kumulang 7 taon sa serbisyo habang sila ay tumatanda, kaya ang pangangailangan para sa serbisyong ito ay palaging naroroon at lumalaki.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang lahat ng aspeto ng kalusugan ng mga aso ay maingat na pinangangalagaan kabilang ang mga bagay tulad ng regular grooming, isang mahalagang aspeto ng kanilang kalusugan at pamumuhay. Litrato: Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Gumagawa ng pagbabago

Sinabi ni Nicolas St Pierre na ang kanilang operasyon ay patuloy na nakakatanggap ng mga liham mula sa mga taong taos-pusong nagpapasalamat kung paano sila tinulungan ng mga aso at napabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Ipinagmamalaki ng MIRA na tumulong sa mga tao at gumawa ng pagbabago, sabi niya.

Siyempre lahat ng kasama sa operasyon ay nasisiyahan na maranasan ang pakikipagtulungan kasama ang mga aso, ngunit higit pa riyan, may ongoing sense of accomplishment dahil ginagawa nila ang kanilang parte upang maging mas mabuting lugar ang lipunan gaya ng sinabi ni Gabrielle Madé.

Partial na listahan ng mga organisasyon na nagbibigay ng service dogs:

Isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.