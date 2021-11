Homesick Pinoy newcomers nakakita ng comfort sa pagkain habang nagdaraan sa COVID blues

Ang newcomers sa Calgary ay itinuon ang atensyon sa mga pagkain mula sa kanilang bansa lalo na ngayong pandemya. Sila ay nagpupunta sa maliliit na ethnic stores sa Calgary at sa mga eateries para makatikim ng pagkain mula sa bansang kinalakihan para maibsan ang pagka-homesick.

Ang ilan sa kanila natutong magluto sa unang pagkakataon ngayong pandemya at ibinahagi ang mga tradisyonal na pagkain sa kanilang pamilya upang makabawi sa hindi pagbisita sa mga kaibigan at kamag-anak dahil sa COVID-19.

Ang pagkain daw ay isang healer pagdating sa pagbabawas ng stress at nakakatulong sa kanilang mental health habang hinaharap ang homesickness at isolation.

Medyo nakaka-depress kasi bago akong nanay, ani J.B. Anilao, na nakatira sa bagong komunidad ng Cornerstone sa Calgary, Alberta. Nakakulong ako sa bahay 24/7.

Ang asawa niya ay nagtatrabaho sa umaga.

Iniisip ko kung ano ba ang ibig sabihin ng pananatili sa tahanan at ano ba ang mga bagay na makapagpaparamdam sa akin na ako ay at home.

Ang home-based online Filipino grocery store na tinatawag na Cornerstone Online Grocery, isang maikling lakad lang ang layo mula sa bahay ni Anilao.

Karamihan sa mga kostumer nito ay ang mga lokal na Pilipino. Sinabi ni Anilao na ang tamang pagkain ay makakapagpabuti ng lahat kahit ilang sandali lamang.

Parang natitikman ko ang lasa ng luto ng aking ina. Nakakagamot ito ng pagka-homesick. Hindi kami makauwi dahil sa COVID at nakakatulong talaga ito, aniya.

Para sa mga tao na katulad namin, na mula sa ibang bansa, napaka-comforting. Pakiramdam mo nandoon ka sa sarili mong bansa. Nagluluto ang nanay mo, nandoon ang mga kapatid mo, nandoon ang tatay mo, aniya.

Nagluluto siya ng adobong manok. Ang kanyang lokal na tindahan ay nagbebenta ng do it yourself DIY package na kasama na lahat ng ingredients na kailangan para makapagluto ng Filipino dishes from scratch. Malaking hit ito sa mga Pilipino na nais matikman ang totoong lasa ng pagkain mula sa Pilipinas.

Nagtitinda si Ailene Dela Torre ng pre-packed Filipino dishes para lutuin ng kanyang mga kostumer sa bahay. Litrato: CBC / Dan McGarvey

Tatlong step lang at tapos ka na. Nagamot na ang pagka-homesick, aniya.

Pakiramdam ko nagluluto ang nanay at kasama ko siya rito.

Sinabi ng may-ari ng kanyang local Filipino food store na ang mga kostumer ay nakakaramdam ng ekstrang homesickness ngayon.

Mas naho-homesick sila. Mas marami sa kanila ang bumibili ng pagkain at nagluluto ng sarili nilang pagkain. Ito ang paraan nila para maka-cope sa homesickness dahil ang mga pagkain na natitikman nila ay ang mga pagkain na kinalakihan nila, ani Ailene Dela Torre na nagpapatakbo sa Cornerstone Online Grocery.

Siya ay nagsalita tungkol sa mga pagkain tulad ng adobo at bicol express. Ang adobo ay isang karne, karaniwan ay manok o baboy, na binabad sa spices at hinahain kasama ang kanin. Ang bicol express ay isang uri ng pork stew na may gata at spices.

Mula noong mag-migrate kami sa Canada, ito na ang naging comfort food namin, ani Dela Torre.

Kapag masama ang pakiramdam ko o ‘di kaya nalulungkot ako, ang mga pagkain na ito ang nagdadala sa akin ng masasayang alaala. Nauugnay ko ito sa aking pamilya at nakakatulong talaga sa homesickness, aniya.

Ngayon na COVID, ang mga tao ay mas lalong nagiging conscious sa kanilang budget, kaya naghahanap sila ng pagkain na puwedeng lutuin sa bahay. Malaki ang demand ngayong COVID.

Sinabi ni Dela Torre na maraming mas batang imigranteng pamilya ang hindi marunong magluto ng mga tradisyonal na pagkain. Ngayon ginagamit nila ang oras na ito para subukang magluto.

Sinabi ng isa sa mga kostumer ko na kapag nagluluto sila ng tradisyonal na pagkain para itong pamana na ipapasa mo sa iyong anak. Ang amoy nito, parang pagluluto ng may pag-ibig at isa itong paraan para maka-cope sila sa pagka-homesick, ani Dela Torre.

Ito ay isang karaniwan na tema sa buong siyudad para sa mga imigrante mula sa iba’t ibang background at sa lahat ng sulok ng mundo. Ang pagkain ay pumupukaw ng mga alaala ng mas masasayang panahon at nagdadala ng isang espesyal at kakaibang comfort.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Bahagi ng artikulo ni Dan McGarvey (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.