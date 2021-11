4th wave ng COVID-19 sa Alberta inantala ang 15,000 surgeries

Dagdag pa ni Copping, ang probinsya ay wala pang malinaw na timeline sa puntong ito kung kailan ipagpapatuloy ang surgeries.

Sinabi ng ministro na ang surgeries ay dine-delay pa rin araw-araw kahit bumaba na ang case numbers. Nakikipagtulungan daw ang probinsya sa Alberta Health Services para gumawa ng plano sa pagre-reschedule ng surgeries at taasan ang kapasidad para sa future waves ng pandemya.

Kasama rito ang pakikipag-ugnayan sa Alberta Medical Association at sa College of Physicians and Surgeons of Alberta.

Sinabi ni Copping na may 30,000 surgeries ang naantala sa Alberta noong unang tatlong wave ng pandemya na nakahabol na pagsapit ng Agosto.

Bumalik na ang probinsya sa two-thirds ng normal surgical capacity nito at lahat ng cancer surgeries ay nagpatuloy na.

Tinawag ni New Democratic Party NDP health critic David Shepherd ang bilang ng delayed surgeries na heartbreaking, at sinisi si Premier Jason Kenney dahil hindi ito umaksyon agad para maiwasan ang fourth wave.

Ang wave na ito ang pinakamasang wave na tumama sa atin at ang trahedya, ang nakakagalit na parte, ay hindi naman dapat ito nangyari, ani Shepherd.

Sinabi ni Shepherd na gusto niyang malaman kung sino ang namumuno sa probinsya noong Agosto, nang absent si Kenney sa publiko sa loob ng 23 araw (bagong window), sa gitna ng madalas na panawagan ng mga doktor na mag-step in at i-communicate ang plano para labanan ang simula ng fourth wave.

Habang absent si Kenney, lumaki ng apat na beses ang aktibong COVID-19 cases at ICU hospitalizations.

Sinabi ng presidente ng Alberta health-care union na importanteng tandaan na ang bawat kasong involved sa surgical backlog ay isang tao.

Sila ang mga kapitbahay natin, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, sila ang mga taong naghihintay para sa surgeries na ito, ani Mike Parker, presidente ng Health Sciences Association of Alberta.

Dagdag pa niya, ang backlog ay may masamang epekto rin sa mga manggagawa sa kanyang grupo, na ginawa ang lahat para kayanin ang workload, at patuloy na ginagawa ito mula magsimula ang pandemya 20 buwan na ang nakalipas.

Inaalala ni Parker na ang mas mahabang wait times para sa surgeries ay gagawing urgent procedures ang routine procedures sa bandang huli.

Ang wait times na hinaharap ng mga tao - nagiging linggo, tapos buwan, tapos taon. Lalo pang nagiging mahirap.

Isang artikulo ni Jade Markus (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Jennifer Lee at Janet French.