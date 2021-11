Fully vaccinated at handa na sa winter trip? Mas magastos na ito kaysa sa iniisip mo

Ngunit ang winter getaway na ito ay maaaring mas magastos kaysa sa iyong iniisip. Ang presyo ng airfare at car rental ay tumataas at ang dagdag na fee ng isa o higit pang mandatory COVID-19 tests ay maaaring gawing mahal ang pinaplano mong bakasyon.

Narito ang dapat mong ikonsidera bago mangarap ng isang linggong bakasyon sa beach.

Dagdag gastos sa COVID-19 tests

Depende kung saan ka magbibiyahe, kailangan mong magbayad para sa COVID-19 tests na maaaring magdagdag ng ilang daang dolyares sa iyong travel costs.

Ang ilang sikat na sun destinations, tulad ng Mexico (bagong window) at Dominican Republic (bagong window) ay walang pre-arrival test requirement para sa Canadian travellers.

Gayunpaman, maraming iba, kasama ang Jamaica (bagong window), Turks and Caicos (bagong window) at Estados Unidos (bagong window), ang nagre-require na magpakita ang international air passengers ng pruweba ng negative COVID-19 antigen o molecular COVID-19 test. (Ang land travellers ay exempted mula sa test requirement kapag muling nagbukas ang U.S. land border sa fully vaccinated travellers (bagong window) sa Nobyembre 8)

Ang mga biyahero ay kadalasang kumukuha ng rapid antigen test (bagong window) sa Canada sa halagang mas mababa sa $50.

Ngunit ang mga Canadians ay kailangan din magpakita ng pruweba ng negative COVID-19 test (bagong window) pagbalik sa bansa, at ang Canada ay tumatanggap lamang ng molecular test - tulad ng PCR test - na nagre-range ang presyo mula $150 hanggang $300.

Sinabi ng gobyerno ng Canada noong Biyernes (bagong window) na nire-review nila ang pre-arrival test requirement ngunit mananatili ito sa ngayon bilang precaution.

Airfares tataas na

Noong spring nang mataas pa rin ang COVID-19 cases, nag-alok ang airlines (bagong window) ng discounted airfares at iba pang perks para hikayatin ang mga Canadians na simulan ang kanilang travel plans.

Ngunit dahil sa lumalaking demand, ang mga deal na iyon ay mabilis na naglaho, ani Adit Damodaran, isang ekonomista sa Hopper, ang Montreal-based travel booking app.

Maraming biyahero ang gustong lumabas muli at simulan ang pag-e-explore ng mundo.

Sinabi ni Damodaran na ang airfare sa Estados Unidos at Caribbean ay bumaba ng 18 hanggang 30 per cent noong kasagsagan ng pandemya, ngunit ngayon ay bumabalik na sa dati.

Ang airfare sa Estados Unidos at Caribbean ay nananatiling malakas, aniya. Nagte-trend ito malapit sa kung ano ito dati noong 2019.

Hula ni Damodaran habang papalapit sa holiday season, mas tataas pa ang airfare: mga 15 per cent para sa U.S. at mga 20 per cent para sa Caribbean.

Para maiwasan ang karagdagang price increase, inirerekomenda niya na mag-book ng Christmas vacation sa lalong madaling panahon.

Problema sa car rental

Sinabi ng car rental expert na si Jonathan Weinberg na ang car rental fees sa Estados Unidos ay tataas na rin - at baka malampasan pa ang pre-pandemic levels.

Ang mga presyo ay lumolobo, ani Weinberg, CEO ng AutoSlash.com, isang U.S.-based discount car rental booking site.

Sinabi niya na ang average car rental price sa Estados Unidos ay kasalukuyang nasa $50 hanggang $75 US kada araw, humigit-kumulang 50 porsyento ang itinaas kumpara noong 2019.

PANOORIN | Travel cost tumaas habang lumuwag ang mga restrictions:

Sinisi ni Weinberg ang price increase sa kombinasyon ng ilang factors.

Wika niya nang huminto ang mga tao na mag-travel sa panahon ng pandemya, binenta ng car rental companies ang ilan sa kanilang fleet para kumita.

Ngunit nang tumaas muli ang demand, sinabi ni Weinberg, na nahirapan ang mga kompanya na ibalik ang kanilang fleet dahil sa kasalukuyang shortage ng mga sasakyan sa merkado (bagong window).

Hindi mabili muli ng mga kompanya ang mga kotse na kailangan nila para i-replenish ang kanilang fleet, ani Weinberg. At nagpapatuloy ang problema na iyan hanggang ngayon.

Para makuha ang best possible price, inirerekomenda niya na mag-book ng car rental na sobrang advance.

Ang sinuman na maghihintay na mag-book para sa holiday rental… ay magugulat na lang sa taas ng presyo.

Paano naman ang insurance costs?

Noong nakaraang taon, maraming insurance providers ang muling ibinalik ang COVID-19 medical coverage (bagong window) para sa mga biyahero.

Sinabi ng travel insurance broker na si Martin Firestone na ang fully vaccinated travellers ay hindi kailangan magbayad ng extra fee para makakuha ng coverage.

Gayunpaman, sinabi niya na ang mga biyahero ay maaaring makakuha ng mas malaking bill para sa kanilang trip kapag nagpositibo sa COVID-19 test at napwersa na mag-quarantine ng ekstrang 14 na araw sa kanilang destinasyon.

Maaaring bumili ng trip interruption insurance ang mga biyahero, ngunit sinabi ni Firestone na ang mga plano na iyon ay karaniwang hindi kinokober ang lahat ng dagdag na gastos ng biyahero kung sila ay iku-quarantine at hindi makakauwi gaya ng plinano.

Maaari kang manatili sa isang $1,000-kada-araw na hotel, hindi nangangahulugan na ikokober nila ang gastos mo sa hotel sa loob ng 14 na araw, aniya. Ang magagawa lang ng lahat ng produktong ito ay i-offset ang ilan sa iyong nagastos.

Isang artikulo ni Sophia Harris (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.