Canada ihihinto ang pagpopondo ng fossil fuel projects sa ibang bansa

Kasama ang Estados Unidos, New Zealand at Costa Rica sa 24 na bansa na pumirma sa international statement.

Nangako ang mga bansa na idederekta ang pondo sa development ng clean energy.

Kung ang bawat bansa ay ipapatupad ang pagbabago na ito, maaaring i-transfer ng polisiya ang $15 bilyon US ($18.6 bilyon Cdn) kada taon ng pampublikong pondo mula sa fossil fuels patungo sa clean energy, ayon sa mga opisyal.

Tayo ay nasa climate crisis. Dapat nating agarang bawasan ang emissions sa bawat sektor ng ekonomiya, sa lahat ng dako ng mundo. Siyempre, ito ay nag-a-apply sa energy sector at sa lahat ng sektor ng ekonomiya, ani Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson sa pag-aanunsyo.

Ang pirma ng Canada ay mahalaga. Tayo ang isa sa pinakamalaking energy producer sa buong mundo.

In an interview on Wednesday evening, Wilkinson said the government has taken the position to end subsidies for the oilpatch and this is a first step in that process.

Sa isang interbyu noong Miyerkules ng gabi, sinabi ni Wilkinson na ang gobyerno ay kinuha ang posisyon na wakasan ang subsidies para sa oilpatch at ito ang unang hakbang sa prosesong iyon.

Noong kampanya, hindi nangako ang Liberal Party ng eksaktong petsa, bagkus ang i-phase out ito domestically. Iyan ang tatrabahuhin namin, aniya.

Ang Japan, Korea at Tsina, na sinasabi ng mga environmental group na pinakamalaking providers ng international public fossil fuel finance, ay hindi parte ng pledge ngayong Huwebes.

Suporta para sa overseas coal power plants wawakasan na rin

Noong nakaraang linggo, ang Canada at ang ibang G20 countries ay gumawa rin ng similar na anunsyo para wakasan ang financial support ng coal power plants sa ibang bansa.

Mula sa aming perspective at mga partner mula sa maraming civil society organizations, ito ay isang makasaysayang araw, ani Richard Florizone, presidente ng International Institute for Sustainable Development na nakabase sa Winnipeg, sa anunsyo ngayong Huwebes.

Matapos ang alon ng mga pangako sa coal kabilang ang Tsina at iba pa sa mga nagdaang buwan, ang statement na ito at aksyon ngayong araw ay ipinapakita na hindi lang ito isang urgent action na kailangan para siguraduhin ang pagwawakas ng public finance para sa fossil fuels, makikita rin na talagang kaya natin itong makamit.

Ang anunsyo sa international financing ay magkakaroon ng epekto sa Export Development Canada (EDC), isang Crown corporation na nagbibigay ng iba’t ibang financial supports para tulungan ang mga kompanya na mag-operate internationally.

Noong isang taon, nagbigay ang organisasyon sa oilpatch ng $1 bilyon bilang suporta matapos bumagsak ang presyo ng langis sa record lows, na naging negatibo (bagong window) pa.

Sa simula ng Disyembre 2020 (bagong window), kasama sa oilpatch support ng Export Development Canada EDC ang:

Humigit-kumulang $852 milyon na bonding support para sa 43 kompanya.

Humigit-kumulang $350 milyon na loans na naaprubahan na o nasa proseso pa lang ng approval para sa 10 kompanya.

Humigit-kumulang $15 milyon na credit insurance para sa 32 kompanya.

Hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang magiging epekto ng anunsyo ngayong Huwebes sa sektor.

Isang artikulo ni Kyle Bakx (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.