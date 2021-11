COVID-19 nagresulta sa ‘pinakamalaking pagtaas ng health spending’ sa Canada

Ang pagtaas sa spending ay inaasahan na aabot sa $308 bilyon ngayong 2021, ayon sa bagong projections ng Canadian Institute for Health Information CIHI .

Iyan ay humigit-kumulang $8,019 bawat Canadian.

Ang COVID-19 ang dahilan ng pinakamalaking pagtaas sa health spending na nakita sa bansang ito, ani Canadian Institute for Health Information CIHI president David O'Toole sa isang news release.

Ang health spending ay tinataya na tumaas ng 12.8 per cent sa pagitan ng 2019 at 2020. Iyan ay higit sa triple ng average annual growth rate na nakita mula 2015 hanggang 2019, humigit-kumulang apat na porsyento kada taon.

Ang spending ay ineestima na tumaas pa ng 2.2 per cent sa pagitan ng 2020 at 2021.

Sinabi ng ahensya na ang estimates nito ay ia-update habang ang final spending amounts ay tina-tabulate at maaaring mas less accurate kaysa normal dahil sa nature ng emergency funds na ginastos sa panahon ng pandemya.

Gayunpaman, ang numerong ito ay dumagdag sa nakakabahalang hinaharap ng Canada habang bumabangon ang bansa mula sa pandemya at sinusubukan ng health systems na tumayo sa sariling paa.

Alam natin na sa panahon ng fiscal restraint mas kaunti ang gastusin natin sa health care, kaya magkakaroon ng ilang desisyon sa hinaharap. Malinaw na may hangganan ang pot ng pera, ani Brent Diverty, vice-president ng data strategies at statistics para sa Canadian Institute for Health Information CIHI .

Batay sa kasaysayan, ang pagtaas sa health spending ay kasabay o bahagyang mas mataas sa economic growth. Kapag ang probinsya ay tinamaan ng paghihirap, karaniwan na mas kaunti ang ginagastos sa health care.

Ngunit noong 2020, ang ispaik sa health spending para i-scale up ang system capacity, testing at iba pang pandemic responses ay nakapares sa seryosong pag-urong ng economic health ng bansa. Ang GDP ay bumagsak sa 4.6 per cent ngayong taon, ayon sa pinakahuling federal budget.

Mga backlog sa health-care

Ngayon, habang humuhupa na ang fourth wave ng pandemya at ang health systems ay nakatuon sa surgical at primary-care backlogs, kailangan nilang isipin kung paano iha-handle ang ekstrang load habang pinapasan ang tumataas na kakulangan sa health-spending.

Gayunpaman, maaari pang magkaroon ng mga development sa pandemya, katulad ng paglobo ng virtual care, na maaaring bawiin ang ilang gastusin sa hinaharap.

Ang ilang innovations ay sa katunayan ginawang mas sustainable o abot-kaya ang sistema, ani Diverty.

Bago pa nagkaroon ng pandemya, ang health spending ay patuloy na tumataas sa loob ng ilang dekada.

Nangako ang Liberal government noong nakaraang eleksyon ng karagdagang $6 bilyon para makatulong sa pagbabayad ng health-system backlogs na pinalala ng pandemya, bagama’t ang specific requirements para sa pondo na ito ay kailangan pang i-negotiate sa mga probinsya at teritoryo.

Nangako ang partido ng dagdag $3.2 bilyon upang mag-hire ng family doctors, nurses at nurse practitioners.

Hiniling ng mga probinsya at teritoryo na makipagkita sa prime minister bago ang throne speech na inaasahang magaganap ngayong buwan.

Hiniling ng mga premier sa gobyerno ng Canada na akuin ang mas malaking share ng health spending sa hinaharap.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.