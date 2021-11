Canadian actor Simu Liu magho-host ng Saturday Night Live ngayong buwan

Ang NBC sketch comedy series, na nilikha ni Lorne Michaels na lumaki sa Toronto, ay sinabi na magaganap ang hosting debut ni Liu sa Nobyembre 20 kasama ang Filipino-American rapper na si Saweetie bilang musical guest.

Si Liu, na ipinanganak sa Tsina ngunit lumaki sa Greater Toronto Area, ay tampok sa blockbuster na Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bilang ang bida na kung-fu master.

Ang Disney at Marvel superhero adventure ay tumabo sa takilya mula nang ipinalabas noong Setyembre 3, kumita ang pelikula ng $525 milyon sa buong mundo, ayon sa box office revenue website na Box Office Mojo.

Si Liu ay kilala rin para sa kanyang starring role sa natapos na CBC sitcom na Kim’s Convenience na itinampok ng SNL kamakailan lang.

Noong Marso, sinabi ng SNL cast member na si Bowen Yang sa mga manonood na Iligtas ang Kim’s Convenience sa pagtatapos ng isang segment sa anti-Asian violence.

Tinutukoy niya ang pagkagalit ng mga fans matapos malaman na ang Toronto-shot show tungkol sa isang Korean-Canadian na pamilya at ang kanilang convenience store ay magwawakas na pagkatapos ng limang seasons. Sinabi ng mga producer na dahil ito sa pagmu-move on ng co-creators ng show na sina Ins Choi at Kevin White sa iba pang proyekto.

Ang SNL ay umeere sa Global sa Canada.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.