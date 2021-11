Ontario mag-aalok ng COVID-19 boosters sa lahat ng tao edad 12 pataas

Ang piling mga grupo na ito, na kumakatawan sa 2.75 milyon na tao, ay maaari nang simulan ang pagbu-book ng appointments alas-otso ng umaga E.T. sa Sabado Nobyembre 6, ayon sa mga opisyal.

Ang mga grupo na eligible ay ang:

Ontarians edad 70 pataas, na may mataas na peligro ng humihinang immunity na nasa anim na buwan matapos ang kanilang second dose at madali rin kapitan ng malubhang sakit mula sa COVID-19.

Health-care workers at designated essential caregivers sa congregate settings.

Ontarians na naturukan na ng dalawang dose ng AstraZeneca vaccine o nakakuha ng isang shot ng Janssen vaccine sa ibang lugar.

First Nations, Inuit at Métis people at ang non-Indigenous na mga miyembro ng kanilang tahanan.

Sinabi ng mga opisyal sa media briefing ngayong umaga na pinili ng probinsya ang mga grupo na ito base sa rekomendasyon na inilabas ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) (bagong window) noong nakaraang linggo.

Kausap ang mga reporter ngayong Miyerkules, sinabi ni Ontario Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore na ang COVID-19 ay malamang magiging isang annual winter virus.

Sinabi ni Moore na humigit-kumulang isang quarter ng mga Ontarians ang hindi pa fully vaccinated laban sa COVID-19, binigyang-diin niya na kasama sa bilang na ito ang mga bata edad 11 pababa na hindi pa kasalukuyang eligible para sa shot.

‘Huwag i-underestimate ang virus na ito kailanman’

Walang makakatakas sa virus na ito, aniya, binigyang-diin niya na ang mga taong hindi bakunado ay magkaka-COVID-19 sa bandang huli kapag hindi nagpabakuna.

Nanawagan din si Moore sa mga health-care workers na hindi pa bakunado na magpaturok na at sinabi na naniniwala siya na ito ay kanilang professional duty.

Ang boosters para sa general population ay hindi parte ng rekomendasyon ng National Advisory Committee on Immunization NACI , pag-amin ni Moore sa news conference, gayunpaman sinabi niya na ang Ontario ay nais ipahayag na ang third dose ay magiging parte ng provincial strategy.

Binalaan niya ang mga tao na huwag i-underestimate ang virus na ito kailanman, at sinabi na ang dagdag na vaccine dose ay hindi out of the question kung ang virus ay patuloy na magbabago.

Sa ngayon, ang kasalukuyang estratehiya ay epektibo laban sa lubhang nakakahawa na delta variant ng coronavirus, ngunit sinabi ni Moore na ang virus ay gustong mag-mutate.

Saan makukuha ang iyong booster dose

Ang eligible Ontarians ay maaaring mag-book ng appointment sa pamamagitan ng vaccine portal ng probinsya o sa pamamagitan ng public health units na ginagamit pa rin ang sarili nilang internal systems. Ang mga piling pharmacy ay magpa-participate din sa booster campaign.

Ang ilang primary care providers ay inaasahan din na mag-aalok ng booster shots, ngunit sinabi ng mga opisyal na ang mga eligible na tao ay hindi direktang makakapag-book sa pamamagitan ng kanilang family doctor.

Ang mga health-care workers na nagtatrabaho sa ospital ay dapat magpunta sa kanilang respective hospital networks para makakuha ng appointment.

Sinabi ng probinsya na hindi nito inaasahan na mapipilay ang booster-shot campaign dahil sa kakulangan ng supply sa bakuna.

Lagpas sa pinakahuling rekomendasyon ng National Advisory Committee on Immunization NACI , sinabi ng mga opisyal ng Ontario na nagpaplano ito na i-expand ang eligibility para sa boosters sa lahat ng tao edad 12 pataas sa isang punto sa unang bahagi ng 2022. Ang expansion na ito ay ibabatay sa edad at relative risk at ang tiyak na timing ay magkakaiba-iba sa mga public health units.

Naghihintay pa rin ang probinsya para sa clinical guidance ng specific interval sa pagitan ng pangalawa at pangatlong shot para sa mga taong kabilang sa grupo na ito, ngunit malamang babagsak ito sa anim hanggang walong buwan na range.

Hindi mandatory ang boosters

Ang booster doses ay hinihikayat ngunit hindi mandatory at ang Ontarians na mayroong dalawang shot ng COVID-19 vaccine at pinili na hindi magpaturok ng booster ay ikokonsidera pa rin na fully immunized. Ayon sa mga health officials, ang dalawang dose ay patuloy na magbibigay ng makapangyarihan at matagal na proteksyon laban sa COVID-19.

Habang mas marami pang datos ang kailangan, tinutukoy ng preliminary research na humigit-kumulang may 10 per cent drop sa mRNA effectiveness matapos ang anim na buwan sa mga matatanda. Ang average effectiveness matapos ang pangalawang dose ay mga 85 per cent.

Ang Ontario ay nag-aalok ng third shot sa 250,000 katao sa ilang high-risk groups, kasama ang long-term residents, transplant recipients, ilang cancer patients at mga tao na tumatanggap ng specific medications na maaaring mauwi sa immunosuppression.

Humighit-kumulang 65 per cent ng mga kasalukuyang eligible, o 161,000 katao, ang nakakuha na ng third shot, ayon sa mga opisyal ng probinsya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.