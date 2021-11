Air Canada sinuspinde ang mahigit 800 na hindi bakunadong manggagawa

Ang karamihan sa 27,000 cabin crew, customer service agents at iba pang empleyado ng Air Canada ay naturukan na ng dalawang shot, ani chief executive Michael Rousseau noong Martes.

Ginawa ng aming mga empleyado ang kanilang parte, mahigit 96 per cent ay fully vaccinated, sinabi niya sa isang conference call sa mga investor. Ang mga empleyado na hindi bakunado o walang medical o iba pang permitted exemption ay sumailalim sa unpaid leave.

Ang layoffs ay naganap sa buong kompanya imbes na sa isang konsentrasyon ng partikular na trabaho, sinabi ni spokesperson Peter Fitzpatrick sa email.

Ang proportion na ito ay katulad ng sa WestJet Airlines, kung saan mas kaunti sa apat na porsyento ng mga manggagawa - mas kaunti sa 300 mula 7,300 - ang hindi bakunado, sinabi ng kompanya sa email.

Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau noong nakaraang buwan na simula Oktubre 30, ang Canada ay ire-require ang federally regulated air, rail at shipping companies na gumawa ng mandatory vaccination policies para sa kanilang mga empleyado.

Leisure booking nakarekober, ngunit hindi ang business travel

Sinabi ng Air Canada na nakakakita sila ng pag-asa habang ang kanilang kita ay tumaas ng higit sa 2020 levels noong huling quarter sa gitna ng mas malakas na sales para sa winter, bagama’t patuloy silang nag-o-operate ng mas mababa sa kanilang pre-pandemic na kapasidad at nalugi ng daan-daang milyong dolyares.

Ang domestic leisure bookings ay nakabawi na, kaya tinawagan na muli ang mahigit 10,000 empleyado na na-lay off mula noong simula ng taon - 6,500 sa kanila mula noong Hulyo. Ngunit nananatiling bagsak ang business travel dahil sa pagpapatuloy ng remote work, sinabi ng mga executive noong Martes.

Nasasaksihan natin ang malakas na rebound sa VFR (visiting friends and relatives), at ang leisure traffic ay nananatiling malakas, partikular sa North America, sa kabila ng Atlantic at sa sun destinations, ani chief commercial officer Lucie Guillemette sa conference call.

Tiwala kami na pagdating ng 2022 babalik na ang corporate Canada sa mga opisina at babalik na rin ang business travel. Ngunit walang duda na para sa amin, ang negosyo ay nahuli ng kaunti.

Halos trumiple ang kita year over year sa mahigit $2.1 bilyon sa quarter na natapos noong Setyembre 30, tinalo nito ang expectations ng mahigit 15 per cent, ayon sa financial markets data firm na Refinitiv. Ang kapasidad din ay tumaas ng 87 per cent.

Ngunit ang kita ay bumagsak ng higit sa 60 porsyento ng third-quarter figures ng Air Canada noong 2019 habang ang kapasidad ay nanatili two-thirds below, habang ang epekto ng COVID-19 ay patuloy na gumagawa ng yupi sa kita ng carrier.

‘Walang textbook sa ganitong uri ng recovery’

Walang textbook sa ganitong uri ng recovery, o anuman sa kasaysayan, ani Rousseau na naging CEO noong Pebrero.

Walang duda na nakaka-engganyo ang ating nakikita. At walang duda na ang haba ng recovery ay napunta na mula 2025 sa 2024 at baka sakali 2023.

Sa kanilang outlook, sinabi ng Montreal-based airline na plano nitong i-expand ang fourth-quarter capacity ng 135 per cent kumpara sa parehong period noong 2020. Gayunpaman, ang kapasidad na iyon - na kinalkula gamit ang industry metric na tinatawag na available seat miles - ay bahagyang maaabot lamang ang kalahati ng pre-pandemic levels.

Ang cash flow na $135 milyon ay mahigit sa inaasahan ng mga analyst na cash burn ng hanggang $460 milyon. Minarkahan nito ang unang quarter na na-enjoy ng Air Canada ang cash flow habang may pera sa bangko at walang utang mula noong magsimula ang pandemya.

Binigyang-diin din ni Rousseau ang record cargo performance ng mahigit $1 bilyon ngayong taon. Ang carrier ay nagsimula na mag-shift sa air freight noong spring at ginawang cargo aircraft ang mga lumang Boeing 767 jetliners nito.

Dahil mas kaunti ang flights at mas kaunti ang freight na inilalagay sa luggage compartments ng pampasaherong eroplano, ang presyo ng pagsi-ship ng cargo by air ay tumaas. Ang ibang airlines tulad ng American Airlines at United Airlines ay nagsimula na rin na mag-operate na cargo-only noong nakaraang taon, at umaasa na gamitin ang oportunidad na ito para pigilan ang kanilang pagkalugi.

Tumataas na fuel prices magkakaroon ng epekto sa recovery

Tinawag ni Robert Kokonis, presidente ng Toronto-based consulting firm na AirTrav Inc., ang resulta ng Air Canada na isang napakalaking source ng optimismo.

Gayunpaman, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at ang bilis ng revival ng business travel ay nananatiling mga area na nagdudulot ng pagkabalisa.

Maraming empleyado ang hindi pa rin bumabalik sa opisina, ang mga kompanya ay patuloy na gumagamit ng virtual conferencing tools, at ang air travel para sa inter-office business at international trips ay patuloy na pinaghihigpitan, ani Kokonis sa email.

At least sa short term, ang mga factor na ito ang pipigil sa demand para sa corporate travel, na traditionally ay ang pinakamataas na contributor sa kita ng airline.

Ang share price ng Air Canada ay isinara sa $1.01 o 4.4 per cent na nasa $24.02 noong Martes.

Iniulat ng Air Canada ang pagkalugi ng $640 milyon sa third quarter. Ang pagkalugi ay nag-amount sa $1.79 per diluted share noong huling quarter kumpara sa pagkalugi ng $685 milyon o $2.31 per diluted share noong naunang taon.

Inasahan ng mga analyst ang pagkalugi ng $554.7 milyon, o $1.44 per diluted share, ayon sa Refinitiv.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.