Pulis militar inimbestigahan ang mga reklamo ng rasismo sa Canadian Army

Ang briefing na inihanda para sa acting commander ng hukbo noong nakalipas na taglamig sa ilalim ng batas na nagbibigay access sa impormasyon ay ipinakita na 115 kaso ang naitala hanggang sa panahon na iyon, 57 doon ay iniimbestigahan ng mga awtoridad ng militar.

Ang bilang na inupdate noong katapusan ng Agosto - at inilabas sa CBC News - ay nagpapakita na 28 pa ang nadagdag na reklamo. Sa mga kaso na iyon, 13 ang napagtantong seryoso na dapat imbestigahan ng pulisya.

Ang dating top army commander at kasalukuyang acting chief ng defence staff na si Gen. Wayne Eyre ay nag-utos ng malawakang crackdown (bagong window) matapos ang serye ng mga high-profile na insidente at imbestigasyon.

Tiningnan ng review ang bago at historic cases

Nag-isyu siya ng 25 pahina na directive na nagre-require sa mga sundalo na mag-report sa kanilang superiors kapag nakasaksi o nalaman ang isang racist at hateful conduct. Kapag nabigo silang gawin ito, magkakaroon ng seryosong mga consequences, sinabi pa ni Eyre na intensyon nila na gawing accountable ang mga miyembro para sa kanilang mga aksyon.

Ang karamihan ng hateful conduct cases sa army assessment ay ni-report sa unang bahagi ng taon at sa bandang kalahati ng 2020 matapos iisyu ni Eyre ang order. Ang saklaw ng statistical review ay mula 2019. Gayunpaman, ang ilan sa mga aktwal na insidente ay nangyari pa noong 1997.

Dumating ang matigas na linya ng heneral kasunod ng kaso ng dating Canadian Ranger na na-involve sa dalawang kilalang hate groups at sinabi na si Prime Minister Justin Trudeau ay isang taksil na bastardo.

Noong nakaraang linggo lamang, isa pang ex-reservist, ang taga-Manitoba na si Patrik Mathews, ay nasentensiyahan ng siyam na taon na pagkabilanggo sa Estados Unidos para sa kanyang papel sa tinatawag ng mga imbestigador na marahas na plot na nagbunsod ng race war sa Estados Unidos sa pamamagitan ng right-wing extremist group na The Base.

Hinusgahan si Patrik Mathews ng Estados Unidos na isang panganib sa lipunan at sinentensiyahan ng siyam na taong pagkabilanggo sa Amerika. (Archives) Litrato: Gendarmerie royale du Canada

8 ‘potensyal’ na asosasyon sa isang hate group

Kapansin-pansin na walo sa unang 115 na kaso ay kaugnay ng potensyal na asosasyon sa isang hate group. Hindi malinaw kung ang bagong batch ay nabibilang sa kategorya na iyon.

Ang karamihan sa mga kaso (88 porsyento) ay kasangkot ang mga junior members at non-commissioned officers, kasama ang master corporals at sergeants.

20 sundalo lamang mula sa overall total na 143 kaso ang inilabas na o nabigyan ng notice of release ng militar.

Humigit-kumulang isa pang quarter ng mga kaso ang sasailalim sa administrative review. Sinabi ng defence department sa isang statement na aalamin pa ang "suitability ng indibidwal" para patuloy na magsilbi sa Canadian Armed Forces.

Bilang ng mga insidente ‘mababa,’ ayon sa presentation

Bahagyang mas mababa sa 10 porsyento ng mga kaso ang sasailalim sa hiwalay na sistema ng disciplinary action. Humigit-kumulang 20 porsyento ng mga kaso ang kinokonsidera na walang basehan na mga reklamo.

Ang mga officer na naghanda ng presentation para sa army council, isang meeting ng mga senior leaders, ay maingat ang pagiging optimistiko ukol sa mga findings.

Ang kabuuang bilang ng mga insidente ay mababa, ngunit ang totoong saklaw ng problema ay hindi pa maiintindihan sa loob ng mahabang panahon, ayon sa Pebrero 26, 2021, briefing. Ang mga insidente ay tila nangyayari sa mga bago at junior members.

Ang aspeto na iyon ng report ay nakakabahala, ani retired lieutenant-general Guy Thibault, na pinuno ng Conference of Defence Associations Institute.

Ito ay isang malinaw na trend na ayaw nating makita na mag-pick up sa Canadian Armed Forces, ani Thibault na ang huling trabaho sa militar ay bilang vice-chief ng defence staff.

‘Ano ang kultura na nabuo?’

Sinabi ni Barbara Perry, isang eksperto sa far-right groups sa Ontario Tech University, na ang findings ay nangangailangan ng mas malapit na pagsusuri.

May nangyayari, aniya. I mean, bumabalik ito sa kultura. Tama? Ano ang kultura na nabuo? Marami tayong narinig tungkol sa sexual assault. Sa palagay ko kailangan magkaroon ng mas marami pang pag-uusap tungkol sa race at ethnicity, sa relihiyon, at sa lahat ng iba pang piraso nito.

Ang presentasyon at statistical analysis ay istriktong nakapokus sa militar. Nag-isyu ang air force at navy ng kanilang sariling reporting directives noong nakaraang taon para sa mga nakasaksi ng hateful conduct.

Tinanong ang defence department kung ang iba pang branches ay nagsagawa rin ng katulad na deep-dive review, ngunit hindi ganap na masabi ng mga opisyal kung nagsagawa nga ng ganitong pagsusuri.

Kailangan sabay-sabay isagawa ang report, ani Perry

Sinabi ni Perry na ang ganitiong klase ng pagsusuri ay importante para mas maunawaan ang problema. Tinukoy niya ang mas notorious na kaso kamakailan lang na kinasangkutan ng isang naval reservist sa Calgary na naging miyembro ng neo-Nazi group na Atomwaffen Division.

Ang criminologist na si Barbara Perry. (Archives) Litrato: CBC

Kailangan makita natin ang fuller picture, aniya. Sa palagay ko ang bawat branch ay dapat… mag-develop ng taunang ulat na magkakasabay, para alam natin kung ano ang nangyayari sa buong Armed Forces. Hindi sapat na magkaroon lang tayo ng snapshot ng isang branch.

Sinabi ni Perry na sang-ayon siya sa sinabi ng presentation authors na ang lalim at saklaw ng problema sa militar ay hindi pa ganap na naihahayag.

Naniniwala siya na ang bilang ay isang underrepresentation ng problema.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.