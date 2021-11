Heather Stefanson nanumpa bilang unang babaeng premier ng Manitoba

Dati ito ay isang bagay na hindi man lang sumasagi sa isip. Nasa isip ko ngayon ang maraming tao na nagbigay daan para maging posible ito, at ipinapangako ko na yayakapin ng ating gobyerno ang values ng equality, inclusivity at understanding, aniya nang manumpa sa Winnipeg noong Martes ng hapon.

Ipinagmamalaki kong tumayo sa kanilang mga balikat. At habang ako ang unang babae na umupo sa opisina na ito, nanunumpa ako na may tiwala sa kaalaman na hindi ako ang huli.

Ang talumpati ni Stefanson ay naganap ilang oras matapos magsampa si Shelly Glover, ang kanyang kalaban sa Progressive Conservative Party of Manitoba leadership race, ng hamon sa Court of Queen’s Bench, na ideklara ang resulta ng eleksyon na invalid at mag-utos na magkaroon ng bagong eleksyon.

Ako ang premier. Hindi siya, ani Glover nang tawagan ng CBC News noong Martes.

Sa kanyang court application, ang legal counsel ni Glover na si David Hill sinabi na ang eleksyon ay puno ng malaking iregularidad… na kinalkula para maapektuhan ang resulta.

Tinawag ni Stefanson, sa isang news conference matapos ang panunumpa, ang move na ito ni Glover na talagang nakakadismaya.

Ngunit hindi ako magpopokus diyan moving forward, aniya.

Ang ating pokus ay dapat nasa pamumuno at hindi sa pagiging involved sa ibang sitwasyon na nangyayari.

Sinabi ng premier na idedeboto niya ang kanyang enerhiya sa pagbabawas ng surgery at diagnostic backlog sa mga pasilidad ng health-care sa Manitoba at magtrabaho tungo sa pagtataguyod muli ng ekonomiya na tinamaan ng pandemya.

Sinabi niya na magtatrabaho siya upang madagdagan ang bilang ng intensive care beds at aktibong mag-recruit ng health-care staff sa Manitoba.

Ito ang mga prayoridad na gusto ng mga taga-Manitoba na magpokus tayo.

Si Stefanson — ang paborito ng namumunong partido — ay pinangalanan na susunod na pinuno ng partido noong Sabado, ngunit sa pamamagitan ng slim margin lang.

Nanalo siya sa pamamagitan ng 363 votes laban kay Glover at nakakuha ng 8,405 na boto — 51 porsyento — ang boto naman para kay Glover ay 8,042.

May kontrobersiya rin sa paligid ng mga alegasyon ng nawawalang balota. Humigit-kumulang 1,200 na mga tao ang hindi nakakuha ng kanilang mail-in ballots ilang araw bago binilang ang mga boto. Ngunit sinabi ng partido na ang mga concerns na ito ay natugunan na pagsapit ng araw ng halalan.

Sinabi ni George Orle, chair ng Progressive Conservative PC leadership election committee, sa mga dumalo sa leadership announcement noong Sabado na nag-isyu ang partido ng replacement ballots para sa lahat ng miyembro na hindi nakatanggap nito.

Sinabi ni Stefanson na alam niya na malaking bilang ng mga tao ang kumakampi sa kanyang kalaban.

Hahanap tayo ng common ground sa lahat ng ito para tayo ay maka-move forward at magkaisa ang partido, aniya.

“Makikipagtulungan ako sa aking mga kasamahan upang siguraduhin na maaabot natin ang mga tao sa lahat ng lugar ng probinsyang ito upang siguraduhin na mapakikinggan natin ang mga tao, pagsasamahin ang mga tao at pagkakaisahin sila."

Magtatrabaho ako araw-araw upang makuha at mapanatili ang inyong tiwala. Ito ang misyon ko at sama-sama nating gagawin ang mga dakilang bagay para sa ating dakilang probinsya.

Opposition parties mas higit ang nais mula kay Stefanson

Binati ng New Democratic Party NDP at Liberal leaders ng Manitoba si Stefanson sa kanyang bagong papel, ngunit higit pa ang nais kaysa sa kanyang hinalinhan na si Brian Pallister.

Hinihikayat ko si Premier Stefanson na kilalanin na ang mga cuts ng kanyang gobyerno sa health care at consolidation plans ay mali. Ang cuts na ito ay nauwi sa devastating outcomes sa Manitoba sa panahon ng pandemya, ani New Democratic Party NDP leader Wab Kinew sa isang emailed statement noong Martes.

Sinabi ni Liberal leader Dougald Lamont na ang interim premier na si Kelvin Goertzen ay magaling sa paglutas ng mga problema, ngunit responsable rin sa pagsisimula ng ilan.

Ganito pa rin ang kaso, ani Lamont sa isang news conference matapos ang panunumpa ni Stefanson. Ang pinakamalaking hamon na hinaharap natin ay ang baguhin ang kanilang ginawa.

Isang artikulo ni Rachel Bergen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.