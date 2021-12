Made in Canada: Mahigit 30 imbensyon na hindi mo inaasahan na gawang Canadian

Mula sa pag-imbento ng gulong hanggang sa mahabang panahon pagkatapos ng kolonisasyon ng Mars at paglalakbay sa kalawakan, ang quest para sa innovation ay bahagi ng ating pagkatao. Nasa ating genes ang patuloy na paghahanap, pagtutuklas, pag-iimbento, pagtatanong at pagre-reinvent sa ating sarili.

Ang kailangan mo lang gawin ay tingnan ang mga batang naglalaro. Ilang beses na nating narinig: Ngayon sasabihin natin na... at nag-umpisa na ang lahat. Ang patpat kung saan nakakabit ang isang pirasong tela ay nagiging isang rallying na bandila, ang kahon ay nagiging isang barko na nakaharap sa mga humahampas na alon ng isang galit na karagatan... at lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng playroom, sa gitna ng isang adventure, sa disyerto kung saan nakatago ang kahanga-hangang kayamanan.

Sa imahinasyon nagmumula ang mga ideya, at ang mga Bakit hindi... na umuusbong sa isip ng manlilikha.

Upang matuklasan kung ano ang naimbento ng mga Canadian sa kabuuan ng kasaysayan, inaalok namin sa inyo ang mahabang format na nahahati sa iba't ibang mga kabanata, simula sa kung ano ang kakaiba sa bansang ito, ang taglamig.

TAGLAMIG

Ang winter ay isang mahalagang bahagi ng Canada. Mula sa mga unang katutubo, sa pagdating ng mga kolonista, hanggang sa kasalukuyang mga naninirahan sa bansa, kailangan nating lahat na matutong umangkop sa partikular na klima ng mga northern territories.

Lahat ng uri ng mga bagay, maging simple at high-tech, ay na-develop sa Canada upang makayanan ang lamig, ang yelo at ang niyebe na nararanasan ng bansa na tumatagal ng hanggang anim na buwan kada taon.

Alamin ang tungkol sa mga imbensyon na ito:

Snow blower

Ang pagbubukas ng mga kalsada tuwing winter, pagtanggal ng snow, pag-alis ng snow, ito ay talagang bahagi kung bakit napakatalino ng ating kultura. Isang quote mula sa Serge Bouchard, antropologo at brodkaster sa radyo

Sa Canada, kapag may 10 sentimetro ng niyebe, gumagamit sila ng pala. Sa 15 sentimetro, ganoon din ang ginagawa. Ngunit kapag bumabalik ang niyebe na iyon tuwing apat o limang araw o bumabagsak ng malakas sa loob ng ilang oras, gumaganti ang mga ito!

Snow blower Litrato: Radio-Canada

Naimbento ang unang snow blower noong 1925 ni Arthur Sicard na isang Canadian sa Saint-Léonard-de-Port-Maurice, Quebec.

Naging inspirasyon ni Sicard ang isang grain thresher noong 1894 at nagsimulang gawin ang kanyang unang snowblower. Ang kanyang motibasyon ay tulungan ang mga magsasaka na nangangailangan ng madaling paraan upang alisin ang niyebe sa kanilang mga bukid para makakain ang kanilang mga baka.

Ang pinagmulan ng snowshoes

Ang kanilang pinagmulan ay hindi matiyak, bagama't naniniwala ang mga historians na ang snowshoes ay naimbento mula 4,000 hanggang 6,000 taon na ang nakalipas.

Gayunpaman, ang pinakamakabago at magkakaibang snowshoes ay binuo ng Native Americans bago ang ika-20 siglo. Ang tradisyonal na webbed snowshoe na disenyo ay ginamit ng mga tribo ng American Northeast gaya ng Huron at Algonquin.

Ang hugis at haba ng mga snowshoe ay iba-iba sa bawat tribo, may halos bilog at mas mahaba na snowshoe sa kalayuang Norte, mas makitid naman ang mga snowshoe sa katimugang mga tribo.

Ang French voyageurs at coureurs des bois ay ang unang European settlers na gumamit ng snowshoes para maglakbay, manghuli ng mga hayop at mangalakal. Ayon sa Oxford English Dictionary, ginamit ang termino sa wikang Ingles noon pang 1674. Nagsimula ang paggamit ng mga British sa bagay na ito matapos matalo sa digmaan laban sa mga sundalong Franco-Amerindian.

Mula sa paggamit nito para sa survival at transportasyon sa winter patungo sa isport o paglilibang, umabot ng halos 250 taon bago mapansin ang bagay na ito ng isang grupo ng local enthusiasts.

Ito ang simula ng mga snowshoeing club.

Unang nabuo ng mga English-speaking Canadians ang Montreal Snowshoe Club na itinatag noong 1840.

Pagkalipas ng tatlong taon, nag-organisa ang club na ito ng taunang karera sa lumang race course sa Saint-Pierre River, na ngayon ay matatagpuan sa lungsod ng Verdun, malapit sa Montreal.

Sa ngayon, pina-practice pa rin ang isport na ito ng mga pamilyang Canadian sa kabundukan.

Ang snowmobile at ski-doo, ang great adventure ni Armand Bombardier

Itinuring ni Joseph-Armand Bombardier ang winter sa Canada bilang "pinakamalaking hamon." Inako niya ito sa kanyang sarili. Dahil dito, siya ay naging isa sa pinakasikat na tao sa Canada.

Si Joseph-Armand Bombardier ay isang mahiyain at determinadong mekaniko na nangarap makagawa ng sasakyan na maaaring "lumutang sa snow." Noong 1937, lumabas ang unang snowmobile mula sa maliit nitong repair shop sa Valcourt, Quebec, at isang maalamat na kumpanya ang naitayo. Sa paglipas ng mga taon, ipinagpatuloy ni Bombardier na gawing perpekto ang kanyang pangarap at napagtanto nito na ang mga Canadian na naghahanda sa winter ay sabik na samahan sila sa paglalakbay na ito. Binago ng Bombardier ang paraan ng paglalakbay sa snow at lumikha ng isang tunay na dambuhalang kumpanya na Canadian.

Iniiwan namin sa inyo ang isang video na ginawa ng Canadian Broadcasting Corporation, ang English network ng Radio-Canada, na nagpapaliwanag sa legasiya ng Bombardier at ng snowmobile nito, ang Ski-Doo, sa Canada:

Sa kawalang-interes sa pagnanais na ang kanyang pamilya ay manatiling may kontrol sa kumpanya na itinatag, gayundin sa kakayahan niyang magtayo ng isang kumpanyang malaki ang kita at may kakayahang makipagkumpetensya sa new markets, masasabi natin, sa isang paraan, na marahil si Joseph-Armand Bombardier ay isa sa mga nagsimula ng Quebec Inc. Siya rin ay isa sa mga inspirasyon nito. Isang quote mula sa Jacques Nantel, Propesor Emeritus, HEC Montréal

KOMUNIKASYON

Ang Canada ay palaging nangunguna kung pag-uusapan ang komunikasyon. Isipin ang unang voice transmission, ang pinakasimula ng radyo at ang unang malinaw na test sa telepono sa buong mundo na isinagawa sa Brantford, Ontario noong 1876. Pareho itong isinagawa ng mga Canadian.

Dito madidiskubre mo ang iba't-ibang aspeto ng mga kontribusyon ng mga taga-Canada sa mundo ng komunikasyon.

Pagpapadala ng boses - Reginald Fessenden (Voice Transmission)

Ayaw ni Reginald Fessenden na limitahan ang sarili sa pagpapadala lamang ng Morse code na mga mensahe. Minsan niyang sinabi na gusto niyang makapagsalita ang radyo.

Kapag sinabi na radyo, karaniwang maiisip si Guglielmo Marconi. Isa siyang Italyanong imbentor na ipinanganak sa Bologna noong 1874 at namatay sa Roma noong 1937. Itinuturing sa buong mundo si Marconi bilang ama ng radyo at wireless telegraphy.

Nagtatag ng pinakaunang international broadcasting company, ginawaran siya ng Nobel Prize sa Physics noong 1909, kasama ang Aleman na si Ferdinand Braun "bilang pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa pagbuo ng TSF (Wireless na komunikasyon)."

Si Fessenden ay hindi nakatanggap ng Nobel Prize, ngunit nagawa niyang "pagsalitain" ang radyo.

Si Reginald Aubrey Fessenden ay ipinanganak noong 1866 sa Milton East, Brome County, Quebec.

Habang naninirahan sa Estados Unidos, isang breeding ground para sa siyentipikong pananaliksik at inobasyon, ay naidisenyo niya ang isang sistema para sa voice transmission sa pamamagitan ng mga airwave. Kasabay nito, si Marconi ay naging laman ng mga headline sa mundo sa kanyang mga karanasan sa Great Britain.

Isang tao na bukas sa kanyang mga sinasabi at sa matatapang na ideya, naniniwala si Fessenden na mali ang tinatahak ni Marconi nang isama niya ang radio transmission sa whiplash effect. Ang mga electromagnetic wave ay bunga ng electrical sparks na sapat ang lakas para magdala ng mga pulse sa hangin. Ngunit sa pagitan ng mga spark, wala kang makikita.

Sa halip, naniniwala si Fessenden na ang mga radio wave ay tuloy-tuloy , tulad ng liwanag na dulot ng apoy ng kandila.

Kung ito ang nangyayari, ang boses ay maaaring maipadala sa pamamagitan ng mga waves na ito.

Cobb Island noong Disyembre 23, 1900

Ang U.S. Department of Agriculture ay nag-alok na subukan ang kanyang ideya sa weather station sa Cobb Island, isang maliit na isla sa Potomac, malapit sa Washington, D.C.

Noong ika-23 ng Disyembre 1900, isinagawa niya ang makasaysayang eksperimento: ang unang wireless transmission ng boses ng tao, kahit na sa layo na mahigit sa isang milya na distansya.

Isa, dalawa, tatlo, apat. Nag-snow ba sa kinaroroonan mo, Mr. Thiessen? Kung oo, mag-telegraph pabalik at ipaalam sa akin.

Nabago ang mundo sa pamamagitan ng mic check at tanong tungkol sa lagay ng panahon.

Dahil sa kanyang tagumpay, umalis si Fessenden sa Department of Agriculture noong 1903 upang makipagtulungan sa dalawang financer sa Pittsburgh at itinayo ang National Electric Signaling Company (NESCO).

Hinikayat nila ang mga kumpanya na nagpapadala ng prutas na bumili ng mga wireless telegraph upang tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga bangka sa pamamagitan ng Morse code. Tinalo siya ni Marconi sa unang one-way wireless telegraph transmission sa Atlantic Ocean, ngunit ang team ni Fessenden ang nagpadala ng unang two-way signals patawid sa karagatan noong Enero 1906.

Tulad ng telepono, na gumagamit ng prinsipyo ng current variations, kumbinsido si Fessenden na naaangkop ito sa voice transmission, at samakatuwid ay sa radyo. Upang gawin ito, kailangan lang niyang ikonekta ang isang telepono sa antenna. Ang resulta ay isang radio frequency na ang amplitude ay mag-iiba ayon sa isang audio frequency. Sa kanyang eksperimento, naimbento ni Fessenden ang prinsipyo ng amplitude modulation (AM).

Sa bisperas ng Pasko ng parehong taon, ibrinodkast ni Reginald Fessenden ang unang palabas sa radyo sa mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, isang boses ang sumahimpapawid: ipinakilala ni Reginald Fessenden ang isang recording ng Largo ni Handel, isang pagbabasa ng bibliya at munting fiddle music.

Dinala sa atin ni Fessenden ang AM radio ngunit gayundin ang teknolohiyang sonar para sa mga barko upang makita ang mga hadlang at daan-daan na iba pang mga imbensyon. Sa dami ng mga away sa patent at mas sikat na mga imbentor, hindi siya kailanman nabigyan ng malawakang pagkilala.

Telepono - Ang handset

Lahat tayo ay naka-hook up sa mga mobile phone sa mga araw na ito, pero ang lumang telepono ay mayroon pa ring accessory na kung tawagin ay handset.

Utang natin ang imbensyon na ito sa isang gumagawa ng relo sa Quebec City. May ideya si Cyrille Duquette na pagsamahin ang transmitter at receiver ng isang telepono sa isang unit, isa sa isang dulo at ang isa ay sa kabilang dulo. Nagtayo pa siya ng isa sa mga unang linya ng telepono sa mundo noong 1878, mula sa kanyang tindahan hanggang sa isang kalapit na unibersidad.

Transmisyon ng kuryente

Ang 735 kV ba ay may kahulugan sa iyo? – Ang internasyonal na pamantayang ito para sa malayuang transmission ng kuryente ay naimbento sa Quebec.

Noong 1965, ang unang 735,000 volt line sa mundo ay inatasan upang ikonekta ang mga planta ng kuryente ng Manic-Outardes complex sa mga lugar sa Quebec City at Montreal. Naimbento ng Quebec engineer na si Jean-Jacques Archambault ang teknolohiyang ito na nagbigay-daan sa pagbuo ng mga mapagkukunan na hydroelectric sa hilagang-kanluran at hilagang-silangan ng Quebec.

Sa loob ng ilang taon ngayon, nag-aalok ang Université de Sherbrooke ng Jean-Jacques Archambault scholarship sa mga fourth-year na estudyante sa engineering na nagpapakadalubhasa sa electrical energy.

AVIATION

Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nagdulot ng isang malaking pag-unlad sa teknolohiya at itinulak ang industriya ng aviation sa Canada na manguna sa paggawa ng mga sasakyang panghimpapawid. Ngayon, ang aviation ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Canada at ang mga pagbabago ay patuloy na umuunlad.

Dalawang pangalan ang naiisip natin kapag pinag-uusapan ang mga discoveries sa Canadian aviation: ang sikat na Canadair water bombers at ang kilalang Avro Arrow.

Ang Avro Arrow

Ang Arrow One ang pinangarap na magdadala sa Canadian aviation sa supersonic age. Litrato: Radio-Canada

Bago mag-alas 10 ng umaga noong Marso 25, 1958, dumagundong ang Arrow RL-201 sa himpapawid sa hilagang-kanluran ng Toronto para sa unang pagsubok ng paglipad nito.

Ang Arrow One, ang unang supersonic fighter plane ng Canada ay handa nang lumipad, matapos ang maraming taon ng pagpaplano, pagsisikap sa trabaho ng libo-libong tao, $200 milyon at 17,000 na mga blueprint.

Ngunit wala pang isang taon, noong Pebrero 20, 1959, ang panaginip na ito ay naglaho.

Iskema sa bahagi ng eroplanong pandigma. Litrato: Radio-Canada

Sa araw na iyon, kinansela ni Prime Minister John Diefenbaker ang pinaka-ambisyosong proyekto sa aviation ng Canada: ang CF-105 Avro Arrow.

Canadair

Eroplano na ginagamit para apolahin ang mga sunog sa kagubatan. Litrato: Radio-Canada

Ang Canadair ay isang orihinal na independent na kumpanya sa larangan ng paggawa ng sasakyang panghimpapawid na pang-sibilyan at militar bago nagpalipat-lipat sa iba ibang kamay. Isa itong subsidiary ng iba pang gumagawa ng sasakyang panghimpapawid, naging isang nationalized company hanggang sa pagsasapribado nito noong 1986, ito ang naging sentro ng Bombardier Aerospace (Learjet, C Series, Challenger, CRJ Series, QSeries).

Ang kaisa-isang amphibious aircraft ay idinisenyo upang labanan ang mga sunog sa kagubatan gamit ang pambobomba ng tubig at mga espesyal na formulated fire retardant, isang kinulayan (pula) na produkto na bumabalot sa mga halaman gamit ang fireproof film para hindi masunog.

Sa masamang panahon (mataas na temperatura ng kapaligiran, bilis ng hangin na higit sa 20 knots, mas mababa sa 30 milimetro na nilalaman na tubig sa lupa), madalas na naroroon sa panahon ng summer, minsan mas maaga pa tuwing spring o hanggang sa autumn, ang sasakyang panghimpapawid na ito ay maaaring gawin ang aerial watch, full bunkers, bilang isang hakbang sa pag-iwas.

Inihinto ng Bombardier ang produksyon noong 2015 at tinanggal ang 33 manggagawa sa planta nito sa North Bay, Ontario. Ang dahilan ay ang kakulangan ng mga order para sa amphibious aircraft na kilala sa U.S. bilang SuperScooper 415.

GAMOT

Sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, marami sa mga pinakamahuhusay na manggagamot at espesyalista ng Canada ang nagsilbi sa Sandatahang Lakas, at mula 1939 ay naganap ang mga malalaking pagbabago sa medisina ng Canada at ang mga bagong inobasyon ay bumilis.

Iyon ang dahilan kung bakit ang mga serbisyong medikal ng militar ng Canada ay nakikita na nasa likod ng pag-unlad sa partikular na bahaging ito.

Alamin ang mga kontribusyon ng Canada sa medisina:

Insulin ni Frederick Banting

Ito ay higit na isang pagtuklas kaysa imbensyon, ngunit isang major one.

Regular na insulin. Litrato: Radio-Canada

Natuklasan ni Frederick Banting na taga-Ontario ang insulin na ginagamit sa paggamot ng diabetes noong 1921. Ang bagong natuklasan ay unang nagligtas ng buhay noong 1922.

Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga siyentipiko na may lumalabas mula sa pancreas na nakakatulong para pigilan ang diabetes. Ngunit wala pa ni-isa ang nagawang ihiwalay ang sangkap na ito.

Frederick Banting Litrato: Radio-Canada

Summer 1921

Isang team mula sa University of Toronto ang naglunsad sa isang serye ng trials sa panahon ng summer, nakatuon ito sa isang bagong experimental approach na iminungkahi ni Dr. Frederick Banting.

Noong 1923, si Frederick Banting at ang kanyang kasamahan na si John Macleod ay ginawaran ng Nobel Prize para sa isa sa pinakamahalaga at kontrobersyal na tagumpay sa kasaysayan ng modernong medisina.

1930: Paggamot sa epilepsy

George Pickering Litrato: Radio-Canada

Si Wilder Penfield ay hindi lamang isang mahusay na surgeon at isang mahusay na siyentipiko, siya ay isang higit na mahusay na tao. Isang quote mula sa Sir George Pickering, Regius Propesor ng Medisina sa Oxford University

Binago ni Wilder Penfield, Propesor ng Neurology at Neurosurgery sa McGill, ang ating pag-unawa sa utak ng tao. Sa tulong ng mga collaborator, ginawang perpekto at pinalawak ni Penfield ang isang mapangahas na surgical technique na natutunan nito mula sa kanyang German mentor na si Otfried Foerster. Ang Montreal Procedure ay nagbigay daan sa mga pasyente na manatiling gising at ilarawan ang kanilang nararamdaman habang ang surgeon ay sinusuri ang iba't ibang bahagi ng utak. Itinatag ni Dr. Wilder Penfield ang Montreal Neurological Institute.

1945: Ang kontribusyon ng Canada sa polio vaccine

Natuklasan ni Dr. Raymond Parker ng Connaught Laboratories sa University of Toronto ang isang kemikal na sustansya, ang Medium 199 , ang kauna-unahan sa mundo na purong sintetikong nutrient medium para sa pagpapalago ng cells. Ang tagumpay na ito ay may mahalagang papel sa pagtuklas ng bakunang polio.

1951: Binago ng Canada ang paggamot sa puso

Dr. John Alexander “Jack” Hopps Litrato: Radio-Canada

Si Dr. John Alexander Jack Hopps ay bumuo ng unang panlabas na pacemaker, na nagpapasigla sa mga kalamnan ng puso gamit ang isang electric current.

Taong 1949, ang research team sa Banting Institute sa Toronto ay sinubukang makita kung ano ang nangyayari sa puso kapag nagkaroon ng matinding paglamig ng buong katawan at ang reaksyon kapag pinigilan ang daluyan ng dugo para maisagawa ang open heart surgery o operasyon sa puso.

Noong 1950, sumali ang engineer na si John Hopps sa medical team at tumulong na bumuo ng isang makina na maaaring magpasok ng catheter sa isang ugat at magpadala ng electrical impulse para muling tumibok ang puso: ang unang artipisyal na defibrillator/pacemaker.

Noong una, ginamit lang nila ang makinang ito na kasing laki ng shoebox para i-restart ang mga puso sa mga eksperimento sa hypothermia. Ngunit noon pa man, nakita ng kanyang team ang potensyal na maaari itong paliitin at mailagay sa loob ng dibdib ng isang pasyente.

Sa loob ng maikling panahon, ang pag-imbento ng mga transistor at lithium na baterya ay nagbigay-daan sa iba na bumuo ng unang implantable na artipisyal na pacemaker.

Marami sa mga paraan ng unang pacemaker na iyon ay ginagamit pa rin sa mga modernong aparato, tulad ng kakayahang maipasok sa isang ugat at maisagawa ang procedure ng mas maayos.

1956: Gamutan sa sakit na Hodgkin

Si Dr. Vera Peters ay nanguna sa pagbuo ng radiotherapy upang gamutin ang sakit na Hodgkin. Si Vera Peters, isa sa pitong anak, ay lumaki sa isang maliit na bukid sa Rexdale, Ontario.

Noong 1950, inilathala ni Peters ang pananaliksik na nagpapakita na ang high-dose radiation therapy ay maaaring gamutin ang Hodgkin's disease, isang kanser ng bahagi ng immune system.

Natukoy ni Dr. Peters ang mga may kaugnayan sa sakit habang dumarami ang mga kaso. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbunga ng higit sa 90 porsyento na lunas sa Hodgkin's disease ngayon.

Si Dr. Vera Peters ay isinama sa Canadian Medical Hall of Fame noong 2010.

1967: Ang child safe na Palm N' Turn technology

Palm N' Turn Litrato: Radio-Canada

Alam mo, naranasan ko na! Pagod na ako sa pagbomba ng tiyan ng mga bata kapag umiinom sila ng mga tabletas na hindi nila dapat inumin! Kailangan ko gumawa ng paraan dito. Isang quote mula sa Dr. Henri Breault sa kanyang asawang si Monica.

Nang buksan niya ang Poison Control Center sa Hôtel-Dieu Hospital noong 1957, nagamot na ni Dr. Breault ang napakaraming kaso ng aksidenteng pagkalason ng mga bata sa gamot. Sa Canada lamang, mayroong mahigit 100,000 na mga insidente sa isang taon, na ang ilan ay nauuwi sa kamatayan. Sinimulan ni Breault ang isang masiglang kampanya sa pampublikong edukasyon sa pagtatangkang bawasan ang bilang na iyon, ngunit nang mabigo ang kanyang mga pagsisikap, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa paglikha ng isang packaging ng mga gamot na hindi nabubuksan ng bata.

Ang isang takip na dati nang naimbento ng isang Amerikanong manggagamot ay nagkaroon ng ilang tagumpay, ngunit hindi ito sapat para kay Dr. Breault.

Dr. Breault Litrato: Radio-Canada

Nagsimula siyang magtrabaho kasama si Peter Hedgewick, presidente ng ITL Industries (International Tool Limited), upang makagawa ng isang cap na nakilala bilang Palm N' Turn noong 1967. Ang imbensyon ay ginamit sa buong Windsor noong taong iyon, bumagsak sa 91% ang mga insidente ng pagkalason sa mga bata. Hindi nagtagal, naging mandatory ang mga childproof containers sa buong probinsya at kalaunan sa buong North America. Si Dr. Breault ay isinama sa Canadian Medical Hall of Fame noong 1997.

GASTRONOMIYA

Sa iyong pagkakaalam, ang Canada ay hindi kilala bilang cradle of fine cuisine sa mundo. Gayunpaman, ang ilang mga sikat na pagkain na kinagigiliwan ng buong mundo ay inihanda rito sa unang pagkakataon.

Bagama't hindi namin maiaalok sa inyo ang lasa ng iba't ibang gastronomic inventions na ito, maaari naming ipakita ang mga ito sa inyo. Para sa susunod na matikman mo ito, malalaman mong galing ito sa Canada.

Tuklasin ang 100% Canadian food:

Peanut Butter

Peanut butter Litrato: Radio-Canada

Isa itong pangunahing pagkain para sa lahat ng Canadians. Ang ilan hindi maisip ang isang umaga na walang peanut butter. Naimbento ito noong 1884 ng isang Montreal pharmacist na si Marcellus Gilmore Edson na ipina-patent ito bilang Gelatinous Peanut-Flavored Sandwich Enhancing Goo noong 1884.

Dahil hindi masyadong kaakit-akit ang pangalan, pinalitan ito ng imbentor ng Peanut Butter .

Sa kasamaang-palad, namatay si Marcellus Gilmore Edson makalipas ang ilang taon, nag-iisa at walang pera.

Ngayon, ayon sa mga opisyal na numero, 94% ng Canadians ay may hindi bababa sa isang bote (o dalawa) nito sa bahay.

Hawaiian Pizza

Sa kabila ng kakaibang pangalan nito, naimbento ito ng isang imigrante na Canadian. Iniwan ni Sam Panopoulos ang kanyang kinalakihan sa Greece noong 1954 upang manirahan sa Canada. Noong panahong iyon, ang pizza ay inihahain lamang sa Italian neighborhoods sa Canada at sa United States.

Pero hindi sa Detroit. Ang pizza ay nasa kung saan at, unti-unti, naging napakapopular sa kabilang panig ng border, ilang metro ang layo sa Windsor, Ontario.

Ang Windsor ay nasa labas din ng Chatham, kung saan sinimulan ni Sam Panopoulos ang kanyang bagong buhay sa Canada sa kanyang bagong bukas na Satellite Restaurant.

Ang Satellite Restaurant ni Sam Panopoulos sa Canada. Litrato: Radio-Canada

Ang pizza noong araw ay nilalagyan ng tomato sauce, mushroom, bacon, pepperoni at keso.

Minsan habang may hinahanap siya sa kanyang pantry ay nakita niya ang isang kahon na naglalaman ng pineapple chunks. Binuksan niya ito, ibinuhos ang laman sa isang pizza, nilagyan ito ng ham at voilà, naisilang ang Hawaiian pizza.

Homemade Hawaiian pizza. Litrato: Radio-Canada / bhofack2

Iyon ay noong 1962, walong taon pagkatapos ng kanyang pagdating sa Canada.

Namatay si Sam Panopoulos sa edad na 82 noong Hunyo 2017.

Ang kanyang pizza ay hinahain na ngayon sa buong mundo, hindi ito nagugustuhan ng ilang tao at ang iba naman ay napamahal na dito, tulad ng Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau.

Canadian Bacon

Ang Canadian bacon ay kilala rin bilang peameal. Litrato: Radio-Canada

Sa Canada, ang back bacon o peameal bacon ay kilala sa lahat ng dako bilang Canadian bacon.

Hindi tulad ng tradisyonal na bacon, na nagmumula sa tiyan ng baboy, ang Canadian bacon ay ginawa mula sa lean, brined pork loins na nirolyo sa cornmeal.

Sa pagpasok ng huling siglo, ini-export ng Canada ang baboy nito sa England, na kulang sa suplay. Sa panahong iyon, ang karne ay binabalot ng dilaw na pea flour para ma-preserve ito, ngunit sa paglipas ng mga taon, ginamit na ang corn flour ngunit dumikit na sa pangalan at nanatiling peameal bacon ang tawag dito.

Ang Toronto, halimbawa, ay sikat sa peameal bacon sandwiches nito. Ang mataas na bilang ng mga butcher shop na nagtitinda ng baboy sa Toronto ang dahilan kung bakit tinawag itong Hogtown.

Ang peameal bacon sandwich na sikay na sikat sa Toronto. Litrato: Radio-Canada

Maple Syrup

Noong 1534, sa kanyang unang paglalakbay sa kanluran na magiging Canada, narinig ni Jacques Cartier ang tungkol sa isang juice na masarap ang lasa na nagmula sa isang puno na pinutol gamit ang palakol ng mga naninirahan sa lupain kung saan siya dumating. Ito ang pinakaunang naisulat ng European na pagbanggit sa maple syrup.

Maple area Litrato: Radio-Canada

Ngayon, ang Canada ang nangungunang producer at exporter ng mga produkto ng maple, bumubuo sa 71% ng internasyonal na merkado.

Ang maple syrup at mga produkto ng maple ay nagmula sa pinakuluang maple sap.

Ang pandaigdigang produksyon ng maple syrup at asukal ay kadalasan galing sa sugar maple area, ibig sabihin, ang kagubatan ng hardwood na sumasaklaw sa Midwestern United States, Ontario, Quebec, New England, New Brunswick, Nova Scotia at Prince Edward Island.

Gayunpaman, ang British Columbia, Manitoba at Saskatchewan ay gumagawa rin ng maple syrup.

Poutine

Salamat sa lalawigan ng Quebec at maipagmamalaki ng Canada na mayroon itong isang kakaiba at pinakatipikal na tradisyonal na pagkain. Maaaring hindi mukhang appetizing ang poutine, ngunit nagustuhan ng mga Quebecers ang sticky mess na ito. Maging ang McDonald's ay naghahain ng poutine sa Canadian restaurants nito.

Ang poutine ay binubuo ng fries, curd cheese at gravy. Litrato: Radio-Canada

Ang isang tunay na poutine ay gawa mula sa French fries na nilagyan ng brown gravy... at maraming cheese curds!

Ngunit ang pinagmulan nito ay (napaka!) kontrobersyal: ilang mga lungsod sa Quebec ang nagsasabing naimbento ang sikat na pagkain na ito noong 1950s. Isang bagay ang sigurado: ang poutine ay nagmula sa Quebec sa loob ng dekadang ito.

Ang pinakalaganap na pag-angkin sa pag-imbento ng poutine ay galing sa maliit na dairy-farming town ng Warwick, Québec.

Ang Café Idéal sa Warwick, Quebec. Litrato: Radio-Canada

Noong 1957, si Eddy Lainesse, isang regular na kostumer, ay pumasok sa Café Idéal (na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Le Lutin qui rit (The Laughing Elf)) sa Warwick. Hiniling nito sa may-ari na si Fernand Lachance na maglagay ng isang dakot ng cheese curds sa take-out bag ng french fries. Sumagot daw si Lachance ng ça va te faire une maudite poutine! ( Magkakahalo-halo ang mga iyon! ) ​​at iyon nga, isinilang ang poutine.

Ca va te faire une maudite poutine!

Ang kombinasyon ay naging popular sa mga customer na binago-bago ang pagkain sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ketchup o suka. Noong 1963, sinimulan ni Lachance na ihain ang poutine gamit ang plato upang maiwasan ang naiiwang dumi sa kanyang mga mesa. Nang magreklamo ang mga customer na masyadong mabilis lumamig ang fries sa plato, winisikan niya ng sauce ang fries at curd para panatilihing mainit ang mga ito.

Sa video na ito, tinitingnan ng CBC ang isa pang posibleng pinagmulan ng poutine.

California Roll

Maniwala ka man o hindi, ang California sushi ay isang imbensyon ng Canada.

Nang lumipat si Hidekazu Tojo sa Canada mula sa Japan noong 1971, walang mga sushi restaurant.

Dagdag pa rito, ang karamihan sa mga Canadian ay mahigpit na naniniwala na ang lahat ng isda ay dapat niluluto at ang algae ay dapat hayaan na manatili kung nasaan sila, sa karagatan.

Nagtiwala si Hidekazu Tojo na ang sushi ay lalakas sa Canada. Para makatulong, naisip niyang maglagay ng nilutong alimango sa loob ng sushi upang palitan ang isda at kaunting abukado. Upang itago ang hindi kaaya-ayang damong-dagat, ibinalot niya ang lahat sa pamamagitan ng paglalagay ng kanin sa labas nito. Naiiba sa nakasanayan ng mga Hapon.

California rolls Litrato: getty images/istockphoto / zoranm

Ito ay naganap noong 1974. At dahil ang abokado ay sikat sa California, ang sushi na nilikha sa Vancouver, Canada, ay pinangalanang "California Roll."

Inirerekomenda namin na kung pupunta ka sa Japan, huwag mo silang tanungin dahil maaaring ikasama ito ng loob ng mga residente sa Land of the Rising Sun.

Ang sabi, natanggap ni Chef Tojo ang titulong Goodwill Ambassador mula sa Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan. May 13 tao lamang sa mundo ang nakatanggap ng ganoong pagkilala.

Sa edad na 67, nagtatrabaho si Hidekazu Tojo araw-araw sa kanyang restaurant sa downtown na "Tojo's."

IBA PANG MAGAGANDANG IDEYA, LAHAT AY CANADIAN

IMAX

IMAX Litrato: RCI

Taon ng imbensyon: 1968

Noong 1960s, tatlong Canadian ang naglabas ng IMAX projection. Sa Expo 67 sa Montreal, ang mga pelikula ng mga direktor na sina Graeme Ferguson, Robert Kerr at Roman Kroitor ay napapanood sa maraming gahiganteng mga screen at mabilis na naging popular sa lahat. Batay sa tagumpay na ito, itinatag nila ang IMAX Corporation upang maperpekto ang teknolohiya at mag-imbento ng bagong proseso gamit ang isang projector. Hindi tulad ng mga nakasanayang projector, ang film ay pinapatakbo ng pahalang upang ang lapad ng imahe ay mas malaki kaysa sa lapad ng film.

SUPERMAN

Ang pinakaunang Superman comic book mula 1939 na naka-display sa press preview ng "DC Universe: The Exhibit" sa Warner Bros Studio sa Burbank, California noong Mayo 18, 2016. Litrato: AFP/Getty Images / FREDERIC J. BROWN

Taon ng imbensyon: 1932

Nilikha ng Canadian cartoonist na si Joe Shuster at American writer na si Jerry Siegel noong 1932. Sa orihinal na bersyon, ang alter ego ni Superman, si Clark Kent, ay nagtatrabaho sa Daily Star, pangalan na hango sa Toronto Star sa isang lungsod na tinatawag na Metropolis, na pinagbatayan naman ang Toronto. At ang gusali ng pahayagan ay ibinase sa lumang gusali ng Star sa 80 King St. West.

Ang pangalan ng pahayagan ay pinalitan kinalunan ng The Daily Planet.

BASKETBOL

Si Dr. James Naismith ay kilala bilang "Ama ng Basketbol." Litrato: Associated Press

Taon ng imbensyon: 1891

Si James Naismith, isang katutubo ng Almonte, Ontario, ang nag-imbento ng basketball noong 1891 sa YMCA International Training School, ngayon ay Springfield College, sa Springfield, Massachusetts. Bilang isang tagapagturo ng Physical Education, nilikha niya ang bagong isport nang tanggapin ang teacher’s challenge na mag-develop ng isang laro na makakahikayat sa mga estudyante na manatiling aktibo sa mga buwan ng taglamig. Hinahangad niyang makagawa ng isang laro na huhubog ng skill kaysa lakas.

ANG WALKIE-TALKIE

Si Chief inspector Terry Peck at isang police officer sa labas ng Police Station sa Stanley, UK noong Oktubre 21, 1968. Litrato: Getty Images / Express

Inimbento nina Donald L. Hings at Alfred J. Gross noong 1942.

Nilagyan ni Donald Hings, isang inhinyero at imbentor, ang sandatahang lakas ng Canada at British ng paunang bersyon ng portable two-way wireless radio (walkie-talkie) noong World War II.

Kinilala si Hings ng Telecommunications Hall of Fame noong 2006 dahil "ang kanyang mga binago sa two-way radio… na naging unang functional at operational walkie-talkie sa mundo, ay nagligtas sa buhay ng libo-libong British, Canadian at American troops noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at nakatulong sa pagpasok ng mga modernong teknolohiya sa telekomunikasyon sa militar."

Dati, ang mga mobile radio ay nakalagay sa mga sasakyan at nagpapadala ng Morse code. Ang modelo ni Hings, na kanyang dinivelop noong 1937 habang nagtatrabaho sa Cominco sa Trail, British Columbia, ay madaling dalhin at maaaring magpadala ng boses ng tao sa malalayong distansya. Tinawag niya ang kanyang imbensyon na "the packset."

ANG STEAM-OPERATED FOGHORN

Inaayos ng isang manggagawa ang foghorn para sa coastal use sa Trinity House depot, Blackwall noong Oktubre 19, 1936. Litrato: Getty Images / Harry Todd

Inimbento ni Robert Foulis noong 1854.

Ipinanganak sa Scotland, dumating siya sa Canada bilang isang mahusay na visual artist. Gayunpaman, ang kanyang mga kontribusyon bilang isang inhinyero ang nagbigay ng pagkilala sa kanya.

Iprinisenta ni Foulis ang kanyang plano para sa isang steam fog whistle sa Lighthouse Commissioners noong 1853. Isang steam alarm ang inilagay sa Partridge Island noong 1860. Nakatanggap lang ng pagkilala si Foulis nang ilabas ang ulat ng gobyerno na kumilala sa nauna nitong kontribusyon bilang imbentor ng pinaka-unang steam-operated fog alarm sa mundo.

Nag-imbento rin siya ng Tide Machine na idinisenyo upang gamitin sa pagtaas ng tubig sa baybayin ng Fundy, isang Amphocratic Steam Engine para gamitin sa mga sawmill, isang Illuminating Gas Apparatus para sa paggawa ng karbon at water gas, at isang pamamaraan ng telegraphing gamit ang steam whistles.

HOCKEY GOALIE MASK

Ang "pretzel mask" ni Jacques Plante ay naka-display sa isang hockey exhibit sa Museum of History sa Gatineau, Quebec, noong Marso 9, 2017. Litrato: The Canadian Press / PATRICK DOYLE

Taon ng imbensyon: 1959

Si Jacques Plante ay isang kamangha-manghang goaltender na may mahusay na technical training. Siya ay sikat sa paraan ng paglabas niya sa net at bumalik sa hindi kapani-paniwalang pamamaraan.

Pagkatapos tamaan ng puck direkta sa kanyang mukha, noong ika-1 ng Nobyembre 1959, si Plante ang naging unang goalie na palaging nagsusuot ng maskara. Sa pagtatapos ng kanyang Hall of Fame career (na-induct siya noong 1978), na tumagal ng 18 seasons at tatlong dekada sa National Hockey League NHL , nanalo si Plante ng anim na Stanley Cup titles at pitong Vezina trophies.

INSTANT REPLAY

Ang Old Mutual Wealth Series match sa pagitan ng Inglatera at Australia sa Twickenham Stadium noong Noyembre 18, 2017 sa London, England. Litrato: Getty Images / Michael Steele

Taon ng imbensyon: 1955

Makikita ito ngayon na isang mahalagang tool para sa lahat ng isport, ngunit bago ang 1955 hindi ito nag-e-exist.

Ang teknolohiyang ito ay unang ginamit sa Toronto nang isahimpapawid ang mga laro ng Maple Leafs hockey team sa Canadian Broadcasting Corporation noong 1955.

At ito pa ang iba...

Trivial Pursuit, kilala rin sa Quebec French bilang Quelques arpents de piège - isang board game na ginawa nina Chris Haney at Scott Abbott noong 1979.

Pablum - isang cereal para sa mga sanggol na naimbento nina Frederick Tisdall, Theodore Drake at Allan Brown noong 1930.

Ang alkaline na baterya - naimbento ni Lewis Urry noong 1954.

Ang garbage bag - ni Harry Wasylyk noong 1950.

Ang paint roller - dinisenyo ni Norman James Breakey.

Ang Plexiglass - ay dinibelop sa isang laboratoryo sa McGill University sa Montreal noong 1931, isang imbensyon ni William Chalmers.

Ang 56k modem - ni Dr. Brent Townshend noong 1996.

Ang Java computer language - James Gosling.

Ang BlackBerry - Mike Lazaridis.

At, siyempre, ang Canadarm, ang remote-controlled robotic arm sa International Space Station, na isa sa mga imbensyon na higit na ipinagmamalaki ng mga Canadian at bahagi ng umuusbong na space race na magdadala ng Canada patungo sa buwan.

Naka-angkla sa Canadarm2 foot restraint ang mission specialist na si Christer Fuglesang na nagsasagawa ng pangalawa sa tatlong nakaplano na space walks sa panahon na itinatayo ang International Space Station noong Disyembre 14, 2006. Litrato: Getty Images / NASA

Ang panghuli, sabihin nating ang imbensyon na ito ay hindi nagmarka sa kasaysayan ng innovation.

Ang tagagawa ng pantalon sa Montreal na Naked & Famous Denim ay nagbenta ng $150 na maong na may ipinasok na maliit na mabangong kapsula na ipinasok sa mga ito. Bahagyang kuskusin gamit ang dulo ng mga daliri o palad, ito ay naglalabas ng amoy ng raspberry.

Isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.