8 pang airport ang magbubukas para sa international flights sa Nobyembre 30

Sinabi ni Transport Minister Omar Alghabra na walong airport pa ang magsisimulang tumanggap ng international arrivals sa Nobyembre 30. Ang kabuuang bilang ng mga paliparan sa Canada na bukas sa global travellers ay nasa 18 na.

Ang pagbubukas sa mga paliparan na ito para sa international travel ay isa pang hakbang para sa muling pagbangon at pagbubukas ng ating travel system, ani Alghabra.

Ang pagkilos na ito ay sisiguraduhin na ang mga biyahero ay maa-access ang mas maraming regional airports para sa international travel ngayong winter habang patuloy na sinusuportahan ang maingat na approach ng gobyerno sa muling pagbubukas ng ating mga border.

Ipinaliwanag ng minister na ang expansion ay naging posible dahil pagsapit ng Nobyembre 30, ang panuntunan ng gobyerno na nagre-require ng proof of vaccination para makapagbiyahe sakay ng eroplano ay ganap nang ipapatupad.

Ang karagdagang airports na mag-o-operate sa katapusan ng buwan ay ang:

St. John's International

John C. Munro Hamilton International

Region of Waterloo International

Regina International

Saskatoon John G. Diefenbaker International

Kelowna International

Abbotsford International

Victoria International

10 airports bukas na sa international travel

Ito ang 10 airports na tumatanggap na ng international flights:

Halifax Stanfield International

Québec City Jean Lesage International

Montréal-Trudeau International

Ottawa/Macdonald–Cartier International

Toronto Pearson International

Billy Bishop Toronto City Centre

Winnipeg James/Armstrong Richardson International

Edmonton International

Calgary International

Vancouver International

Mandatory vaccine requirements para sa pagbibiyahe

Simula 3 a.m. ng Oktubre 30, lahat ng biyahero sa Canada edad 12 pataas ay dapat fully vaccinated na bago sumakay ng eroplano, tren o cruise ship sa bansang ito.

Kahit ang mga biyahero na fully vaccinated ay kailangang magpakita ng pruweba ng negative molecular COVID-19 test pagbalik sa Canada, ngunit ang gobyerno ay nape-pressure na tanggalin ang requirement na ito.

Ang mga Canadian na bibiyahe abroad ay dapat sundin ang panuntunan ng partikular na airline at ng bansa na kanilang pupuntahan na maaaring kasama ang testing.

May isang exception na pinahihintulutan ang mga biyahero na nasimulan na ang pagpapabakuna ngunit hindi pa ito nakukumpleto na magpakita ng proof ng valid COVID-19 molecular test hanggang Nobyembre 29.

Mula Nobyembre 30, ang lahat ng hindi fully vaccinated ay hindi magiging eligible para magbiyahe, maliban sa limitadong exceptions.

Nililinaw ko. Kung hindi ka fully vaccinated laban sa COVID-19 sa katapusan ng Nobyembre, hindi ka papayagan na mag-board ng eroplano o tren sa Canada, ani Alghabra noong nakaraang linggo.

Malugod na sinalubong ng Canadian Airports Council ang balita at iginiit ang kahalagahan ng regional airports sa international travel industry at ang pangangailangan na muling buksan ang mas marami pang paliparan para sa international travellers.

Kinokonekta nito ang remote at northern communities sa international hubs at nagbibigay rin ng malaking amount ng specialized care, kasama ang emergency at medical services, ani Daniel-Robert Gooch, ang presidente ng council. Anu''t anuman, dapat pabilisin ang international flights sa mga komunidad na ito, imbes na i-delay.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.