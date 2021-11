Trudeau nanawagan para sa global carbon tax sa COP26 summit

Nang magsalita sa panel discussion na inorganisa ng Canada sa sidelines ng COP26 summit sa Glasgow, Scotland, sinabi ni Trudeau na ang kanyang gobyerno ay matinding ipinaglaban ang pagpapatupad ng isang carbon tax policy sa Canada bagama’t tinutulan ito ng oposisyon, at ngayon nais niyang dalhin ang laban na ito sa global stage.

Ang international movement para sa isang standard na presyo na ipapataw sa polusyon ay maaaring mas katanggap-tanggap sa ibang bansa na nakakaranas din ng oposisyon sa agresibong climate measures, ani Trudeau.

Kung ang mga bansa ay pupwersahin na i-adopt ang isang presyo, maaaring padaliin nito ang pagkumbinsi sa mga mamamayan na concern sa pagtaas ng cost of living dahil dito.

Palaging mahirap gawin ito. Alam natin na ang mga mamamayan ay gusto ng mas maraming aksyon sa klima, ngunit palagi silang nag-aalala na sila ang magbabayad para rito, ani Trudeau.

Paglikha ng global standard

Sinabi ng prime minister na ang federal carbon tax regime ng Canada - kung saan ipinapataw ang buwis sa fuel tulad ng gas, light fuel oil para sa home heating, natural gas at propane, at karamihan sa pera ay kinokolekta at nire-rebate sa oras ng buwis - ay maaaring magsilbi na isang modelo para sa ibang bansa na nag-iisip ng mas agresibong climate action sa pamamagitan ng isang pricing regime.

Ang isa sa mga bagay na alam nating lahat na dapat lumabas mula sa COP26 ay mas malinaw na panawagan upang lumikha ng global standard sa paglalagay ng presyo sa polusyon. Hindi lang nito hihikayatin ang innovation, magbibigay rin ito ng malinaw na price signal sa private sector na gumawa ng tamang capital investments para makapag-transform at bawasan ang emissions. Sisiguraduhin din nito na ang mga nangunguna sa pagpepresyo ng polusyon ay hindi mapaparusahan ng hindi patas, ani Trudeau.

Sinabi ng prime minister na mas kaunti sa 20 per cent ng global emissions ang kasalukuyang covered ng carbon tax at gusto niyang makita ang bilang na iyon na trumiple sa pagtatapos ng dekadang ito.

Alam natin ito - alam din ng mga pinuno. Alam ng mga siyentipiko at alam din ng pribadong sektor: ang paglalagay ng presyo sa polusyon ang pinaka-efficient at makapangyarihan na paraan upang panatilihing buhay ang 1.5, aniya. Tinutukoy ni Trudeau ang laban upang panatilihin ang global temperature increase sa 1.5 C para pigilan ang pinakamasamang epekto ng climate change.

Paghihiwalay ng paglago mula sa greenhouse gas GHG emissions

Pinagsama-sama ni Trudeau ang ilan sa mga international heavy-hitters sa carbon tax panel discussion ngayong Martes, kasama sina Kristalina Georgieva, ang managing director ng International Monetary Fund; Ngozi Okonjo-Iweala, ang director general ng World Trade Organization; at Ursula von der Leyen, ang presidente ng European Commission.

Pinuri ni Von der Leyen, ang pinaka-senior na pinuno ng European Union, ang leadership ng Canada sa carbon tax file at sinabi na sinusunod nito ang emissions trading system ng EU, isang cap-and-trade system na unang ipinatupad sa ilang industriya sa kontinente noong 2005. Sinuportahan din niya ang panawagan ni Trudeau para sa carbon-pricing regime na mag-a-apply sa global economy.

Napatunayan na ito - nakatulong ito sa paghihiwalay ng paglago mula sa greenhouse gas emissions. Kaya, maaari kang umunlad habang binabawasan ang emissions, aniya, habang ipinagmamalaki ang reductions na nakita sa buong power industry sa Europa, kung saan ang carbon emissions ay bumaba ng 45 per cent mula noong unang ipinatupad ang trading system.

Kung mabubuhay tayo sa isang perpektong mundo, gusto kong magkaroon ng global price sa carbon para sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay, aniya.

Sinabi ni Environment Minister Steven Guilbeault na kung hindi tatanggapin ng mundo ang standard carbon-pricing program, ikokonsidera ng Canada ang pagpapataw ng isang adjustment mechanism sa border, na magpapataw ng buwis sa mga produkto mula sa mga bansa na walang malakas na climate plans.

Kung ito lang ang paraan para makasiguro tayo na ang global emissions ay mababawasan, kailangan nating gawin ito, aniya. Dagdag pa ni Guilbeault, kaya niya sinang-ayunan ang global carbon tax ay sapagkat mas madali itong ipatupad.

Ang paghahalo ng nagkukumpetensyang border adjustment taxes ay magpapagulo sa global trade, inamin ni Guilbeault, ngunit kailangan daw ito para magbigay ng babala sa climate laggards na ang cost-free pollution ay hindi papayagan ng Canada at ng like-minded na mga bansa.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.