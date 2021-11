Mahigit 100 world leaders nangako na wawakasan ang deforestation

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Ang joint statement sa COP26 climate talks sa Glasgow ay sinuportahan ng mga pinuno ng mga bansa kasama ang Brazil, Indonesia at Congo, na sama-samang nag-a-account para sa 85 porsyento ng mga kagubatan ng mundo.

Ang Conference of Parties (COP) ay nagtitipon taon-taon. Ito ang decision-making body na sinet up noong early 1990s upang ipatupad ang United Nations Framework Convention on Climate Change at ang sumunod na mga kasunduan sa klima.

Ang bagong Glasgow Leaders’ Declaration on Forest and Land Use ay sumasaklaw sa mga kagubatan na sa kabuuan ay may laki na mahigit 33.6M square kilometres, ayon sa pahayag ng opisina ng U.K. prime minister sa ngalan ng mga pinuno.

Magkakaroon tayo ng pagkakataon na wakasan ang mahabang kasaysayan ng sangkatauhan bilang mananakop ng kalikasan, at sa halip maging tagapangalaga nito, ani British leader Boris Johnson na tinawag ang kasunduan na walang kapantay.

PANOORIN | Gabon humahanap ng isang sustainable na daan habang pinutol ang parte ng malawak na gubat:

$1.7B para sa Indigenous people

Ang limang bansa, kabilang ang Britanya at Estados Unidos, at ang grupo ng global charities ay nangako rin na magbibigay ng $1.7 bilyon na pinansyal na suporta para sa konserbasyon ng mga kagubatan ng Indigenous people at patibayin ang kanilang karapatan sa lupa. Hindi nila pinangalanan ang mga komunidad na makakakuha ng pondo na ito.

Sinabi ng mga environmentalist na ang Indigenous communities ang pinakamahusay na tagapagtanggol ng kagubatan na kadalasan ay laban sa marahas na panghihimasok ng mga loggers at land grabbers.

Ang mga kagubatan ang nag-a-absord ng humigit-kulang 30 porsyento ng carbon dioxide emissions, ayon sa nonprofit na World Resources Institute. Ang mga kagubatan ang nagtatanggal ng emissions mula sa atmosphere at pinipigilan nito ang pag-init ng klima.

Ngunit ang natural climate buffer na ito ay mabilis na naglalaho. Nawalan ang mundo ng 258,000 square kilometres ng kagubatan noong 2020, ayon sa deforestation tracking initiative ng World Resources Institute WRI na tinatawag na Global Forest Watch. Ito ay isang lugar na mas malaki pa sa United Kingdom.

PANOORIN | Ang climate change ay isang doomsday device, ani Boris Johnson:

Pinalawak ng kasunduan noong Lunes ang isang katulad na pangako na ginawa ng 40 bansa bilang parte ng 2014 New York Declaration of Forests. Nilatag pa nito ang mga resources na kakailanganin para maabot ang layunin.

Sa ilalim ng kasunduan, nangako ang 12 bansa kabilang ang Britanya na magbibigay ng $12 bilyon US sa public funding mula 2021 hanggang 2025 para tulungan ang developing countries, kasama ang mga gawain upang i-restore ang pagkasira ng lupa at harapin ang wildfires.

Ang dagdag na $7.2 bilyon ay ibibigay sa mahigit 30 private sector investors kasama ang Aviva, Schroders at AXA. Ang mga investor, na kumakatawan sa $8.7 trilyon assets na pinamamahalaan, ay nangako rin na hihinto sa pag-i-invest sa mga aktibidad na may kaugnayan sa deforestation pagsapit ng 2025.

Naglalayon ang COP26 na panatilihin ang target na i-cap ang global warming sa 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. Sinabi ng mga siyentipiko na ang mga kagubatan at ang mga tinatawag na nature-based solutions ay magiging mahalaga sa pag-abot sa layunin na iyon.

Isang artikulo ng Thomas Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Associated Press at CBC News.